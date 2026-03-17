株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区 / 代表 佐々木進) が運営する「BIOTOP (ビオトープ)」は、1901年創業のパックTシャツの王道「Hanes (ヘインズ)」との別注企画、「Hanes for BIOTOP（ヘインズ フォー ビオトープ）」の2026SSシーズンの新作をBIOTOP全店舗(白金台・大阪・福岡・神戸)とADAM ET ROPE 全店舗にて2026年4月3日(金)に発売します。



発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、3月19日(木)に予約受付を開始します。

今シーズンは、昨夏に続き心地良いとろみと伸縮性を備えた定番人気素材「トライブレンド（三者混）」ファブリックを使用した、ショートスリーブTとスリーブレス2型の別注パックTをリリースいたします。カラーはスタイリングの幅を広げながら、シックかつミニマルなムードを後押しするホワイトとブラックの2色セット。コンパクトなサイジングはヘルシーさの中にもレディライクな上品さをプラスし、ネックラインやバックスタイルのバランスにもこだわることで一枚のみならずレイヤードスタイルでも洗練された印象を与えてくれるアイテムに仕上がりました。

Hanes for BIOTOP（WOMEN）2026SS

Collection Visual

Hanes for BIOTOP 2026SSの発売にあたり、モデルとしてグローバルに活躍する新井貴子さんを起用いたしました。凛とした佇まいとしなやかなで芯のある美しさを併せ持つ新井さんにより、日常に寄り添うHanesの存在感を引き立て、別注アイテムのこだわりと魅力を引き出しています。

Model：Kiko Arai

Photo：Hiroko Matsubara

Hair：Jun Goto

Make：Kie Kiyohara

【Hanes for BIOTOP】

TRIBLEND SHORT SLEEVE T-SHIRTS 2P

Price：\7,700 in tax

Size：F

Color：WHITE×BLACK

【Hanes for BIOTOP】

TRIBLEND SLEEVELESS 2P

Price：\6,600 in tax

Size：F

Color：WHITE×BLACK

＜素材＞

今季もBIOTOP完全エクスクルーブとなる、レーヨン・コットン・ポリウレタンを混紡した「トライブレンド（三者混）」ファブリックを採用。柔らかな肌触りとボディに自然に馴染むベア天竺生地ならではの高い伸縮性が快適な着心地をもたらしてくれます。

＜デザイン＞

■Tシャツ

身頃や肩幅・着丈をコンパクトにする一方で袖丈をあえてやや長めに設定し、僅かに深めのネックで仕立てシャープに見えるシルエットを追求。

■スリーブレス

デコルテを美しく見せる深めのUネックで、肩線をやや斜めに設定しヘルシーな印象を演出。バックスタイルも最適なバランスで整えたことで一着でももちろんのこと、安心感あるインナーとしても活躍します。いずれもシンプルながらもしなやかな佇まいを感じるフィッティングにこだわり、2型でネックの深さが異なるため、レイヤードスタイルでの着こなしもすんなり決まる夏のマストアイテムに仕上がっています。

◼️予約開始日：2026年3月19日(木)

◼️発売日：2026年4月3日(金)

◼️発売場所

・BIOTOP4店舗（白金台 / 大阪 / 神戸 / 福岡）

・BIOTOP ONLINE（https://www.junonline.jp/biotop/）

・ADAM ET ROPE 全店舗