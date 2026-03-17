100匹のわんこが大行進！大型犬・小型犬オフ会を大阪・岸和田WHATAWONで開催【3/21・22】

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/category/event/event_insession/

愛犬と一緒に参加できる特別イベント「大型犬オフ会」「小型犬オフ会」を、大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール WHATAWON（ワタワン）にて開催します。



本イベントでは、100匹のわんちゃんによる大行進パレードをはじめ、ゲーム大会や交流コンテンツなど、飼い主とわんちゃんが一緒に楽しめる企画を多数ご用意。

さらに参加したわんちゃんには、お揃いのバンダナをプレゼント！

愛犬との特別な思い出を作る1日をお楽しみください。

100匹のわんちゃんが並ぶ「100DOG RUNWAY」

イベント最大の見どころは、100匹のわんこによる大行進パレード。

お揃いのバンダナをつけたわんちゃんたちが並ぶ光景は圧巻。

さらに、ドローンでの空撮により特別な瞬間を記録します。

愛犬と楽しめるイベントコンテンツ

イベントでは、わんちゃんと飼い主が一緒に楽しめるコンテンツを多数開催します。

大型犬DAY・小型犬DAYの2日間開催

【体格別レース：3/21（土）限定】思いっきり走ろう！迫力あるダッシュは見逃せない！【ファッションショー：3/22（日）限定】おしゃれな衣装や個性あふれるコーディネートでランウェイに登場。【わんわんゲーム】おやつ探しゲームや「待て」選手権を開催。【抽選会/表彰式】大人気の抽選会。景品はなんと『WHATA!WAN!BANA!Kitchen』の人気商品！【集合写真撮影/個別撮影タイム】ワンちゃんと一緒に走って、撮って、思い出に残そう！

本イベントは、わんちゃんが安心して交流できるよう犬種サイズごとに日程を分けて開催します。

■ 大型犬オフ会 ： 2026年 3月21日（土）

大型犬ならではの迫力ある交流イベント。

体格別レースなど大型犬限定コンテンツも実施します。

《 タイムスケジュール 》

10:30 受付

11:00 開会式

11:10 集合写真１.

11:20 オーナー交流会

11:40 体格別レース１.

12:00 わんわんゲーム１.「おやつ探しゲーム」

13:00 ランチタイム

14:00 100DOG RUNWAY

14:30 体格別レース２.

15:00 わんわんゲーム２.「待て選手権」

15:30 愛犬そっくり選手権

16:00 体格別レース３.

16:20 集合写真２.

16:30 抽選会・表彰式

17:00 終了

■ 小型犬オフ会 ： 2026年 3月22日（日）

可愛さあふれる参加型コンテンツが満載の1日です。

《 タイムスケジュール 》

10:30 受付

11:00 開会式

11:10 集合写真１.

11:30 オーナー交流会

12:00 わんわんゲーム１.「おやつ探しゲーム」

13:00 ランチタイム

14:00 100DOG RUNWAY

14:30 わんわんゲーム「待て選手権」

15:00 だるまさんが転んだゲーム

15:15 借り物競争

15:30 ファッションショー/個別撮影会

16:20 集合写真２.

16:30 抽選会・表彰式

17:00 終了

他にも、参加型ゲームや、犬グッズやフードが並ぶマルシェ『わたしのワンコマルシェ』、映えること間違いなしのイベント限定フォトスポットなど、会場を歩くだけでも楽しいコンテンツが盛りだくさん。

さらに、思わず立ち寄りたくなる体験や出会いが各所に散りばめられており、1日では遊びきれないほどの充実度。

愛犬と一緒に、どこを回るか迷う時間さえ楽しい--

そんな“発見が続くイベント体験”をお楽しみいただけます。

参加費について

【事前申込】

1頭目：2,000円

同居犬：＋500円／1頭

（入場特典＋全コンテンツ参加可能）

【当日参加】

1頭目：2,500円

同居犬：＋500円／1頭

（入場特典＋全コンテンツ参加可能）

【当日ゲームコンテンツ参加】

1コンテンツ：500円

※入場特典付き

※お支払いは当日キャッシュレス決済のみ

開催概要

■ 大型犬オフ会 / 小型犬オフ会

開催日：

2026年3月21日（土）大型犬オフ会

2026年3月22日（日）小型犬オフ会

受付開始：10:30

会場：WHATAWON Floor Disco Ball ＆ 屋外エリア

会場 WHATAWONについて

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/