江戸時代の美容法「ぬか袋」に着想。ジェネリック化粧品から米ぬか発酵クレイ配合の新洗顔『GCフェイシャルウォッシュ』発売

ジェネリック化粧品株式会社

ジェネリック化粧品株式会社（本社：山梨県甲府市、代表取締役：新津和也）は、「高品質な化粧品を誰もが楽しめる社会の実現」を掲げ、自社一貫体制のD2Cモデルにより、高品質×低価格を両立したスキンケアブランド「ジェネリック化粧品」を展開しています。

このたび、日本古来の美容素材として知られる米ぬかと発酵の力に着目した新商品『GC フェイシャル ウォッシュ』を発売いたしました。

本商品は、毛穴汚れや古い角質をやさしく洗い流しながら、うるおいを守ることを目指して開発された濃密泡洗顔フォームです。

日本古来の美容法「ぬか袋」に着想

私たちはこの日本古来の美容素材に改めて着目し、現代のスキンケアとして再構築しました。

洗顔はスキンケアの「土台」

私たちは、洗顔の本質は

摩擦を抑えること

うるおいを奪いすぎないこと

だと考えています。

そのため、本商品では泡の質にもこだわりました。

目指したのは

・きめ細かく

・弾力があり

・へたりにくい

濃密でクリーミーな泡です。

泡がクッションとなり、摩擦を抑えながら肌を包み込むように洗うことができます。

成分へのこだわり

GC フェイシャル ウォッシュには、発酵由来成分に加え、肌を整える植物由来成分を配合しています。

・乳酸桿菌／コメヌカ発酵物（整肌成分）

・ツボクサ葉エキス（保湿成分）

・アーチチョーク葉エキス（整肌成分）

・加水分解ヒアルロン酸アルキル（C12-13）グリセリル（保湿成分）

これらの成分が、洗顔後の肌をうるおいで満たしながら整えます。

落とすだけで終わらせない洗顔

毛穴汚れはすっきり洗い流しながら、

洗い上がりはつっぱりにくく、なめらかな肌印象へ。

落とす。

でも、うるおいを奪いすぎない。

毎日使うものだからこそ、私たちは「泡」の質に妥協しませんでした。

何度も試作を重ね、ようやく納得のいく泡にたどり着きました。

「コスパ時代」のスキンケアブランド

ジェネリック化粧品は、高品質 × 低価格をコンセプトとしたスキンケアブランドです。

研究・開発・製造・販売までを自社で一貫して行うことで中間コストを抑え、高品質な化粧品を合理的な価格で提供することを目指しています。

また当社では、2回目以降ずっと半額で継続できる定期便という独自の仕組みを導入しています。

さらに、お客様自身がスキンケアアイテムを自由に選べるカスタマイズ便も提供しており、ライフスタイルや肌悩みに合わせた柔軟なスキンケア体験を提供しています。

今後の展望

ジェネリック化粧品は今後も「高品質な化粧品を誰もが楽しめる社会の実現」を目指し、スキンケア商品の開発を進めてまいります。

今回発売した『GCフェイシャルウォッシュ』は、当社のスキンケアラインを強化する商品であり、今後もクレンジング・洗顔・化粧水・美容液・クリームなどのラインナップを通じて、より自由度の高いスキンケア体験を提供していきます。

商品名 ：GC フェイシャル ウォッシュ

発売日 ：2026年3月17日

容量・価格 ：100g ／ 2,915円（税込）

【お問い合わせ】

ジェネリック化粧品株式会社

山梨県甲府市国母4丁目3-40

TEL：055‑269‑5830

公式URL ：https://generic-cosmetics.co.jp/