【伊勢原市】中身が微妙に残ったボトル地獄 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

伊勢原市は、落ち着いた住宅街が広がるエリアで、ファミリー層から単身世帯まで幅広い生活スタイルが共存しています。

その中で、どの家庭にも共通して起こりがちなのが中途半端に残ったボトル問題*です。

例えばシャンプーがあと1cmだけ残っている、洗剤が少しだけ入っている、柔軟剤が中途半端に余っている、詰め替え途中で放置されたボトルこうした「あとちょっと」の状態のまま、新しい商品を買ってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。

最初は「そのうち使う」「もったいないから残しておく」と思っていても、気づけばボトルが増えていき、洗面所や収納スペースに溜まり続ける状態になってしまいます。

さらに厄介なのが、中身が入っていることで捨て方が分かりにくい、そのまま出せない、分別が面倒

といった理由で、処分のハードルが一気に上がる点です。

その結果使いかけボトルが棚に並ぶ、収納ケースに詰め込まれている、洗面所の下が“在庫置き場”になっている、といった状態になる家庭も少なくありません。

しかも液体系アイテムは

・劣化する

・固まる

・漏れる

といったリスクもあり、放置するほど扱いづらくなるのも特徴です。

3月は、新生活準備や模様替えなど生活環境を見直すタイミングです。

この機会に使いかけボトルを整理することで、収納スペースと気持ちの両方をスッキリさせることができます。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、伊勢原市の生活課題に着目し、“中身が微妙に残ったボトル地獄”回収キャンペーン を実施します。

シャンプー、洗剤、柔軟剤など中途半端に残った液体系アイテムを含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

処分に困る“あと少し残ったボトル”を、まとめて整理できる機会を提供します。

背景と目的

伊勢原市の住宅では、日常生活で使用する消耗品が多くストックされる傾向があります。

その中でも

・シャンプー

・洗剤

・柔軟剤

などの液体系アイテムは、中途半端に残ったまま放置されやすい不用品です。

特に

「あと少しだから残している」

「使うつもりで置いている」

といった状態が続き、

結果的に増え続けるケースが多く見られます。

こうした“生活感の塊”ともいえる不用品を整理するきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 中身が微妙に残ったボトル地獄 まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・使いかけのシャンプー

・リンス、ボディソープ

・洗剤、柔軟剤

・詰め替え途中のボトル

・固まった液体製品

備考（合言葉）： 事前見積もり時に「伊勢原市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（伊勢原市全域）

対応地域例

伊勢原、桜台、石田、高森、東大竹、板戸、坪ノ内、善波、上粕屋、下糟屋など

※上記以外も伊勢原市全域で対応可能です。

ボトル整理でよくあるお悩み

・使いかけのボトルが増えている

・中身が残っていて捨てづらい

・洗面所の下がパンパン

・液体製品をまとめて処分したい

・収納スペースをスッキリさせたい

液体系アイテムでよく出る不用品例

ヘアケア用品

ボディケア用品

洗濯用品

清掃用品

保管品

回収品目の詳細例

ヘアケア用品

シャンプー、リンスなど

ボディケア用品

ボディソープ、洗顔料など

洗濯用品

洗剤、柔軟剤など

清掃用品

住居用洗剤、除菌液など

保管品

詰め替え途中ボトル、古いストックなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・使いかけボトルをまとめて処分したい方

・洗面所や収納を整理したい方

・生活感のある不用品を一掃したい方

・伊勢原市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

液体製品や処分に困る不用品も、

お気軽にご相談ください。

「これは残す／これは処分」も添えてもらえると、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)