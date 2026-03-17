BuzzFeed Kawaii × @cosmeが初コラボ

BuzzFeed Japan株式会社

BuzzFeed Japan株式会社が運営する「BuzzFeed Kawaii」は、コスメ・美容の総合サイト「@cosme」と共同で、2026年3月9日（月）より、SNSプラットフォームを横断したコラボレーション企画を実施中です。

■コラボレーション企画概要

BuzzFeed Kawaii

2026年上半期のトレンド予測として@cosmeが発表した「超キラメロコスメ」というキーワードをテーマに、両メディアの専門性と拡散力を活用。生活者の「自分らしく輝きたい」という想いに寄り添い、新しいコスメやブランドとの出会いをサポートします。単なる情報発信に留まらず、毎日のメイクが少し楽しくなるようなきっかけを届けてまいります。

(1) Ｘ（旧Twitter）コラボプレゼントキャンペーンを展開

XのBuzzFeed Kawaii公式と＠cosme公式アカウントにて「超キラメロコスメ」をテーマに、それぞれの特色を活かしたメイク提案を発信します。BuzzFeed Kawaiiからは「超キラメロメイク4選」をご提案。@cosmeからは「注目の超キラメロコスメ」をピックアップ。ユーザーの皆様に、最旬トレンドを自分らしく取り入れるためのヒントを、様々な角度からお届けします。

BuzzFeed Kawaii

プレゼントキャンペーンでは、2つのアカウントを両方フォローし、対象のキャンペーンポストをリポスト（応募）いただいた中から、抽選で計6名様に「超キラメロコスメセット」をプレゼントいたします。

【超キラメロコスメとは】

どこか懐かしいのに今っぽいきらめきで、“自分だけの“メロい”を楽しめるコスメのこと。@cosmeが発表した「2026年上半期ネクストトレンド」のひとつ。

※メロい：メロメロになるほど美しい・かわいい・かっこいい

【展開スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19238/table/182_1_c90cd96896bf8db681698eaca319dab2.jpg?v=202603180951 ]

※BuzzFeed Kawaii編集部選抜セットとはInstagramストーリーズで実施した「みんなが思うキラメロコスメは？」というアンケートに寄せられた、のべ2.5万人のリアルな声を凝縮。@cosmeが発表した2026年上半期トレンド予測「どこか懐かしいのに今っぽい、自分だけの“メロい”きらめき」を体現するアイテムの中から、BuzzFeed Kawaii編集部が「これ！」という一品を厳選しました。ユーザーの感性と編集部の視点を掛け合わせた、今最も手に入れるべき特別なコスメセットです。

※当選者の方には、キャンペーン終了後に、キャンペーン主体のアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

（2）BuzzFeed Kawaii 記事コンテンツの展開

Xのコラボキャンペーンで紹介していく超キラメロコスメについてBuzzFeed Kawaii編集部が実際に体験し、レポートいたします。

紹介記事例）

https://www.buzzfeed.com/jp/nananishizaki/paul-and-joe-sparkling-foundation-primer-s

https://www.buzzfeed.com/jp/nananishizaki/heisei-gyalu-make-saigen

（3）@cosme教えて！美容部員さんコンテンツコラボを実施

BuzzFeed KawaiiのXアカウントから配信する「超キラメロコスメ」のメイクレシピを@cosme美容部員が実演し、TikTok・Instagramで紹介いたします。

【＠cosmeについて】

株式会社アイスタイルが運営する「@cosme」は、1999年のサービス開始以来、生活者のクチコミを軸に事業を展開する日本最大級の美容プラットフォームです。46,000ブランド、42万点を超える圧倒的なデータベースと、累計2,230万件を突破したクチコミを基盤に、オンラインの美容メディア・EC・リアル店舗までをシームレスに展開しています。

「@cosme」の月間利用者数は1,670万人にのぼり、20～30代の多くの女性が毎月利用など、美容に関する意思決定において欠かせないインフラとなっています。近年では男性ユーザーも拡大しており、性別や年齢を問わず、生活者・ブランドを繋ぐ美容のプラットフォームを運営しています。

※2026年1月末時点

■ 本施策のポイント：プラットフォームを横断した立体的な情報発信

今回のコラボレーションでは、単なるプレゼント企画に留まらず、各プラットフォームの特性を最大化した多角的なアプローチを行っています。

- BuzzFeed Kawaii Instagram：ユーザー参加型のトレンド抽出

アンケート機能を通じて、フォロワー2.5万人を巻き込んだ「トレンドの言語化」を実施。

ユーザーのリアルな熱量を企画の核に据えています。

- BuzzFeed Kawaii X ：圧倒的な拡散力による認知拡大

プレゼントキャンペーンを軸に、トレンドワード「超キラメロ」を広くリーチさせ、SNS上での話題化を図ります。

- BuzzFeed Web記事：深い理解と「自分ごと化」への誘導

SNSで関心を持った層に対し、当選アイテムの徹底レビュー記事を公開。商品の魅力を深掘りすることで、ユーザーの「欲しい」という購買意欲へと繋げます。

BuzzFeed Kawaiiは、今後もプラットフォームの垣根を超え、ユーザーの「好き」を形にする体験を届けてまいります。SNSでの認知拡大からオンサイトでの深い理解まで、一気通貫したコミュニケーションを通じて、ブランドとユーザーの幸福な出会いを多角的にサポートいたします。

【広告に関するお問い合わせ】

bfj-frontsales@buzzfeed.comまでお気軽にお問い合わせください。

【BuzzFeed Kawaiiについて】

Z世代・ミレニアル世代から圧倒的な支持を得ているSNS発のビューティー＆ライフスタイルメディアです。

「スクショされる瞬間に、共感は生まれ 前向きな選択が広がっていく」という想いを掲げ、SNSプラットフォームを通じてユーザーの日常に寄り添ってきました。コスメやファッション、グルメなど、日々の生活をアップデートするヒントを「スクリーンショットされること」を前提に、独自の切り口で発信しています。

フォロワーとの双方向なコミュニケーションを大切に、ユーザーのリアルな熱量や感性を可視化し、一人ひとりの「好き」や「心地よさ」を後押しするメディアを目指しています。

公式X： https://x.com/BuzzFeedKawaii

公式Instagram： https://www.instagram.com/buzzfeedkawaii/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzfeedkawaii

BuzzFeed Japan株式会社について

BuzzFeed Japan株式会社は、2015年に設立。

BuzzFeed Japan 株式会社では、BuzzFeed Japan 、ハフポスト日本版、BuzzFeed Kawaii、Tasty Japanの、あわせて4つのバーティカルメディアを運営しています。社会にポジティブなインパクトをうみだすことをめざし、ニュース、カルチャー、料理、ショッピング、エンターテインメントの情報を記事や動画で発信しています。

米国BuzzFeed社、朝日新聞社、朝日放送グループホールディングスの3社が出資しています。