フランス発の冷凍食品専門店「Picard（ピカール）」「プティピカール イオンスタイル津田沼South店」2026年3月18日（水）グランドオープン

イオン株式会社

イオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、フランス発の冷凍食品専門店「Picard（ピカール）」のコーナー展開として、「プティピカール イオンスタイル津田沼South店」を2026年3月18日（水）にグランドオープンいたします。

出店の背景

津田沼エリアは、JR津田沼駅および新京成新津田沼駅を中心に、商業施設や住宅が集積する生活利便性の高いエリアです。周辺では住宅開発も進み、ファミリー層や共働き世帯など日常的に食品を利用するお客さまが多く暮らしています。

忙しい日々の中でも手軽に食事を楽しみたいというニーズも高まるなか、ピカールは、下ごしらえ済みで調理が簡単な料理や、素材の美味しさを活かした野菜、パン、スイーツなど幅広い商品を取り揃える冷凍食品専門店です。必要な分だけ使える食材や、オーブンや電子レンジで仕上げるだけのメニューなど、忙しい日常の中でも無理なく食事の準備ができることが特徴です。

夕食やお弁当の一品としてはもちろん、週末の食事や家族で楽しむ食卓など、さまざまなシーンで手軽に食卓を彩ることができます。今回の出店を通じて、地域のお客さまに新しい食の選択肢を提供し、日常の食卓をより豊かにすることを目指します。

店舗概要

・店舗名：プティピカール イオンスタイル津田沼South店



・開店日：2026年3月18日(水)

・所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 地下１階 冷凍食品売り場

・取扱商品：約60SKU（野菜、ミート、シーフード、前菜、料理、パン、スイーツ、フルーツなど幅広く展開）

・特徴：ピカールを代表する人気商品を分かりやすく紹介する「ベストセラーコーナー」を設置、初めてのお客さまにも手に取りやすい売場づくりを行います。

ピカールの魅力

美食の国フランスで国民的な支持を得るピカールは、野菜や果物の素材そのものの味を大切にし、その美味しさに自信を持っています。調理済みの商品もシンプルな味付けで、素材の味を楽しみたい方にも、お好みに合わせてアレンジしたい方にもご満足いただけるのが特徴です。

（１）野菜や果物は露地栽培で旬の時期に収穫し、一部の商品ではマイナス30℃以下での「深冷凍」技術を採用し、素材本来の風味や食感を守っています。

（２）原材料はできるだけフランス産を使用し、農業大国ならではの質の高い素材を活かしています。

（３）フランスやEUで一般的に使われる発酵バターを用いた商品は、香り豊かで風味の良さが特長です。

（４）伝統的なフランスのメニューから日常的な家庭料理、食のトレンドを捉えた新商品まで、幅広く展開しています。

また、下ごしらえ済みで加熱するだけの手軽さも魅力のひとつです。野菜からメイン料理、パンやスイーツまで幅広く揃え、日常の食卓から特別な日まで多様なシーンに応えられるのがピカールならではの魅力です。

Picard（ピカール）について

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/pages/about

ピカールは1973年にフランスで創業し、1974年にパリで第1号店を開業しました。現在ではフランス国内で1,200店舗以上、世界14カ国以上に展開し、フランスの日常の食を支えるブランドです。日本では2016年に東京に1号店を開店。路面店からスタートし、近年はオンラインショップと実店舗を組み合わせたO2O戦略を強化しながら、お客さまにフランスの食文化をお届けしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

イオンサヴール株式会社

TEL：03-5651-7720

https://picard-frozen.jp/pages/contact

ピカール公式オンラインショップ :https://picard-frozen.jp

直営店舗

■ピカール青山骨董通り店 ■ピカール麻布十番店 ■ピカール神楽坂店

■ピカールキラリナ京王吉祥寺店 ■ピカールソコラ武蔵小金井店 ■ピカール自由が丘店

■ピカール代官山店 ■ピカール南町田グランベリーパーク店 ■ピカール武蔵小山店

■ピカール横浜ベイクォーター店 ■ピカール横浜元町店

SHOP LIST :https://picard-frozen.jp/pages/shoplist

【参考画像】

クロワッサン 8個入 949円（税込）

フランス産の小麦粉と砂糖、EU産バターを使用したクロワッサン。ご家庭のオーブンで焼き上げることで、外はサクッと軽やかに、中はふんわりとした食感に仕上がります。焼きたてならではのバターの香りが広がり、本場フランスの味わいをお楽しみいただけます。原料には平飼い卵を使用し、素材の良さにもこだわっています。日常の食卓を少し特別にしてくれる、ピカールの人気No.1商品です。

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/products/200121?_pos=1&_sid=27ceb0c69&_ss=r

ピッツァマルゲリータ 420g (直径約28cm)

1,099円（税込）

モッツァレラチーズとトマトのピッツァです。細かいモッツァレラと、丸いモッツァレラを使用。とろける食感と立体感のある見た目で、チーズのおいしさをたっぷり楽しめるシンプルで力強い味です。

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/collections/pizza/products/83390

4種類のマカロン（チョコレート、フランボワーズ、バニラ、ピスタチオ） 16個入

1,599円（税込）

4種類のフレーバー（チョコレート・フランボワーズ・バニラ・ピスタチオ）のマカロンです。口どけの良い滑らかな生地とそれぞれの材料の風味を活かした上品な味わいです。

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/collections/dessert/products/82170