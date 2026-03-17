『POCHI ボディヘルス』春のお試しキャンペーン開始

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：権田真司、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、3月17日（火）より、昨年11月に新発売した美しい被毛・毛艶のための総合栄養食『POCHI ボディヘルス』のお試しキャンペーンを開始します。ボディヘルス1kg、3kgサイズが15％オフでお買い求めいただける期間限定キャンペーンのほか、ドライフードカテゴリのいずれか1,000円以上ご購入の方に（先着1,000名様）、ボディヘルスのお試しサイズ3種をプレゼントするキャンペーンを開催します。被毛や毛艶にお悩みの方、好き嫌いの多い犬など、成犬であればどんな犬にもオススメです。POCHIの自信作を、この機会にぜひお試しください。

■「POCHI ボディヘルス」1kg、3kgサイズが今だけ15％オフ！

ボディヘルスシリーズご利用中の方はもちろん、まだ試していない方や、被毛や毛艶にお悩みの方、好き嫌いの多い犬など、成犬であればどんな犬にもオススメです。より多くの犬たちに「POCHI ボディヘルス」を試していただきたいという想いのもと、期間限定でお試し価格の15％オフキャンペーンを実施しますので、お得にお買い求めいただけるこの機会にぜひPOCHIの自信作をお試しください。

味の展開は、「ワイルドサーモン」「3種のポルトリー」「ラム」の3種類です。

■キャンペーン期間

2026年3月17日（火）18時～2026年3月31日（火）13:59まで

■対象商品

・「POCHIボディヘルス」各1kg

・「POCHIボディヘルス」各3kg

■「POCHI ボディヘルス」お試しサイズ（50g）3種をプレゼント ＜先着1,000名様＞

POCHIサイトでドライフードカテゴリいずれか税込1,100円以上ご購入の先着1,000名様に、ボディヘルスのお試しサイズ（各50ｇ、各190円相当）をプレゼントします。

■キャンペーン開始日

2026年3月17日(火)18時～

■対象

POCHIでドライフードカテゴリを、1,000円（税込1,100）以上お買い物いただいたWEB会員様（会員登録をしたお客様）。

■プレゼント数

先着1,000名様

■プレゼント品

・「POCHIボディヘルス」ワイルドサーモン（50ｇ）

・「POCHIボディヘルス」3種のポルトリー（50ｇ）

・「POCHIボディヘルス」ラム（50ｇ）

■「POCHI ボディヘルス」のこだわり

『POCHI ボディヘルスは獣医学に基づいた美しい体づくりのための総合栄養食です。他の『POCHI ザ・ドッグフードシリーズ』同様、「おいしさ」につながる生肉使用はそのままに、丈夫な体作りのためにプラズマ（アミノ酸源）配合で、タンパク質の含有量「32.0％以上」と高タンパク設計。また健康な皮膚被毛、毛ヅヤのためにコラーゲンペプチド、藻類（ケルプ、シゾキトリウム、スピルリナ）を配合しています。

・「POCHI ボディヘルス」 紹介ページ

https://www.pochi.co.jp/ext/body_health.html

■ウェブサイト

・《POCHI》ボディヘルスお試しキャンペーンのご紹介

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/03/shop-campaign20260317.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■確かな商品を通じて本当の「犬の幸せ」を願う「POCHI」

「犬の幸せのためにできることを」

プレミアムドッグフードのセレクトショップの先駆けである「POCHI」が誕生したのは、1998年。世界から厳選したペット商品のカタログ通販としてスタートし、その後ペットフードに特化したECセレクトショップへと移行しました。創業当時、ペットフードの情報は、まだまだ発展途上で、現実には「いい加減」な情報が多く出回っていました。そうした中、とにかく自分たちで調べる、納得しなければ商品として扱わないという「POCHI」独自の文化が育まれ、商品のこだわりや栄養成分、商品の中身の写真や与え方まで細かく記載する唯一の通販カタログが「POCHI」でした。

今では、インターネット上にはたくさんのショップが立ち並びます。幾多ある中でPOCHIを選んでいただく理由を考えた時、知っていただきたいのは創業当時からDNAとして育まれてきた想いや考え方です。

「オリジナル総合栄養食の開発」

以前からオリジナルの栄養補完食やオヤツ、サプリメントなどの商材を豊富に取り揃えていましたが、2016年から、「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という思いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。

犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズの発売を皮切りに、2020年に3歳から始めるシニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケア(現エイジングケアシニア)」シリーズを発売。2023年からは療法食の開発を始め、同年にスーパープレミアム品質の療法食「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年に「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売しました。また、2025年には雑誌『RETRIEVER』とタッグを組み、中・大型犬の悩みにトータルで応える生肉使用のおいしい総合栄養食「POCHI ミディアムラージブリード」を発売したほか、美しい体づくりのための総合栄養食「POCHI ボディヘルス」シリーズを新発売しました。

20年以上の変遷の中で、紆余曲折を辿りながら今があるPOCHI。創業当初から今日に至るまで、できる限り詳細な原材料表示を心がけ、確かな商品を通して、本当の「犬の幸せ」がつかめることを心から願っています。