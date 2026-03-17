【AnimeJapan2026】にきゃらON！が出展！描き下ろし・先行販売、人気21タイトルの商品情報を公開！

株式会社アズメーカー

3月28日（土）・29日（日） に開催されるAnimeJapan2026に「きゃらON！」が企業出展します！

『転生したらスライムだった件』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』『ロックは淑女の嗜みでして』『デート・ア・ライブ』『Summer Pockets』『魔法少女にあこがれて』TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』『ばっどがーる』『瑠璃の宝石』『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』など描き下ろし、先行販売を含む、人気21タイトル、350種以上の商品を販売します。

イベントに先駆けて、オンラインショップ きゃらON！で、事前予約受付中！

期間限定受注は2026年4月6日(月)11:59まで！

商品を一部ご紹介！

※全てイベント価格(税込)です

■アニメ『転生したらスライムだった件』

■TVアニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」

■TVアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」

■アニメ『デート・ア・ライブV』

■TVアニメ『Summer Pockets』

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

■アニメ『魔法少女にあこがれて』

■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』

■TVアニメ『ばっどがーる』

■TVアニメ『瑠璃の宝石』

■アニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

(C)福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

▼概要

イベント名：AnimeJapan2026

開催期間：2026年3月28日（土）～ 3月29日（日）

会場：東京国際展示場 東展示棟 東4・5・6ホール

ブース番号：J43

ブース名「きゃらON！」

▼関連リンク

【きゃらON！】AJ2026特設サイト https://www.azumaker.co.jp/202603_aj2026/

【きゃらON！】AJ2026通販サイト https://www.charaon.jp/SHOP/175260/252152/list.html

【きゃらON！】https://www.charaon.jp/

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