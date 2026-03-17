【今さら聞けないGoogle AI】業務への活用方法を学ぶ！4/2（木）無料セミナー「GeminiとNotebookLMで変わる情報活用　Gemini＋NotebookLM入門」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は4月2日（木）、AI活用初心者の方を対象に無料のオンラインセミナー「今さら聞けない、生成AI GeminiとNotebookLMで変わる情報活用 Gemini ＋ NotebookLM 入門(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172888/?rls)」を開催します。





今さら聞けない、生成AI GeminiとNotebookLMで変わる情報活用 Gemini ＋ NotebookLM 入門

ChatGPTやClaudeと並んで注目を集めるGemini。Googleが開発する最先端AIで、文章作成から画像・動画・分析まで、Googleサービスと組み合わせて使える総合AIプラットフォームです。一方、Geminiを基盤モデルとして使用しているNotebookLMは、自身がアップロードした資料のみを読んでまとめてくれる、専属AIリサーチアシスタントです。両者ともに活用することで大幅に業務効率が改善すると分かってはいるものの、実際に活用している方は、実は少ないのではないでしょうか。そこでC&R社は業務にAIをうまく取り入れられていない方へ向けた、GeminiとNotebookLMの入門セミナーを開催します。本セミナーは、AI初心者の方にも無理なく取り組めるよう「触ってみる」体験を重視しています。GeminiとNotebookLMの実際の操作を交えながら、チャット・画像読み取り・カスタムAI（Gems）の作成から、NotebookLMでの資料登録・マインドマップ・音声概要・スライド自動生成まで、画面共有によるデモを交えて一連の流れをわかりやすくご紹介。2026年のGoogle AIの基本をまとめて理解し、明日からの仕事にぜひご活用ください。＜こんな方にオススメ！＞・大量の資料やPDFを、もっとすばやく整理・活用したい方・会議の議事録や調査レポートから、要点を素早く引き出したい方・ChatGPTは使ったことがあるが、さらに便利なAIツールを探している方・資料をもとにプレゼン資料や音声解説を、自動で作れるようになりたい方・自分の業務スタイルに合わせた、専用AIアシスタントを持ちたい方・企画・マーケ・広報・営業など、文章・資料制作が多い業務の方・これからAIを本格的に活用したいビジネスパーソン

■日時

2026年4月2日（木）19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

日本工学院専門学校 クリエイターズカレッジ 教員

映像作家/デザイナー

内田 央（うちだ・ひさし）氏

専門学校にてアニメ・マンガ・ゲーム業界を志す学生たちに、映像制作とデザインの分野で授業を担当し、企画/制作と表現技術の両面から実践的な指導を行っている。近年は生成AIの急速な進化を受け、文章生成や画像/動画生成といったAIツールを教育現場に積極的に導入。クリエイティブ業務において、AIをどう活かすかを実例を交えて発信すると同時に、生成AIの活用を推進するコミュニティ「IKIGAI Lab.」に所属し、教育AIサミット2024をはじめとした各種セミナーや研修で、教員・教育関係者に向けた登壇・講演も行っている。

また、教育活動の傍ら、フリーランスの映像作家としても活動しており、企業VP（ビデオパッケージ）、ミュージックビデオ、プロジェクションマッピングなど幅広い映像制作を手がけている。



■参加費

無料



■定員

100名



▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172888/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172888/?rls)

※締切：2026年4月2日（木）21：00



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Gemini＋NotebookLM入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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