株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「出張料理人ミツ」が第5回目となる単独イベント「密(ミツ)会 Vol.5 in 大野路ファミリーキャンプ場」を開催したことをお知らせいたします。

「出張料理人ミツ」単独オフ会『密(ミツ)会 Vol.5 in 静岡』が開催決定!!!

今回は、過去最大級の盛り上がりを見せた「静岡」での再び開催！

先日先行販売された「超早割チケット」は、販売開始わずか2分で完売という過去最速の記録を更新。

今回も、密(ミツ)会でしか味わえないミツ自慢のお料理をご用意。

恒例の「カツオの藁焼き」では、ミツが皆様の目の前で豪快に焼き上げ、最高の状態で振る舞います！

さらに、今回は密(ミツ)会参加者限定のオリジナルグッズも制作中です。

会場でしか手に入らない、こだわりの詰まったアイテムにもご注目ください。

お子様連れでも安心して参加いただける、リラックスした最高のキャンプ空間をご用意してお待ちしております。

大自然の中、美味しいお酒とお料理を片手に、最高のひとときを共に過ごしましょう！

静岡の地で、最高の「密会」を楽しむ準備はできてますか？！

会場で皆様にお会いできるのを楽しみにしております！

◆チケットサイト

https://livepocket.jp/e/mitsukaivol5

◆早割チケット販売日

2026年 3月14日(土) 19:00～ 先着販売

※前回静岡開催時は、早割チケットの段階で完売となっております。お早めにお求めください。

◆開催日

2026年 5月29日(金) ～ 5月31日(日)

◆会場

大野路ファミリーキャンプ場



〒410-1231

静岡県裾野市須山2934-3

◆金額

前夜祭付き2泊3日チケット：\14,000(税込み）

1泊2日チケット ：\9,000（税込み）

駐車券 ：\1,500（税込み）

◆開場時間

前夜祭 5月29日(金)：14:00～

一般 5月30日(土)：10:00～

【出張料理人ミツ】

https://www.youtube.com/@3cha-n

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp