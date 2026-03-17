日常使いからネタ投稿まで！『私立パラの丸高校』から使い勝手抜群のLINEスタンプ＆絵文字が登場！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、人気アニメ『私立パラの丸高校』のLINEスタンプ第2弾および絵文字を、2026年3月18日（水）よりLINE公式オンラインストア「LINE STORE」にて販売開始することをお知らせいたします。

■ 商品概要

商品名 ：１.私立パラの丸高校 LINEスタンプ第2弾（全24種）

２.私立パラの丸高校 絵文字（全40種）

販売開始日 ：2026年3月18日（水）

価格 ：各種250円（税込）（LINE STORE）／100 LINEコイン（スタンプショップ）

購入方法 ：「LINE」公式オンラインストア「LINE STORE」または「LINE」内のスタンプショップ

販売元 ：株式会社Plott

販売URL ：１.LINEスタンプ https://line.me/S/sticker/33224698

２.絵文字 https://line.me/S/emoji/?id=69b3747514bcdb346ea2f294

■ ラインナップ

今回登場するのは2種類。日常会話からSNS投稿まで幅広く使えるスタンプ第2弾と、トークをより豊かに彩る絵文字です。

【LINEスタンプ第2弾（全24種）】

キャラクターたちの個性あふれる表情やセリフを凝縮した全24種。日常のあいさつからリアクション・ネタ投稿まで、シーンを選ばず活躍します。

【絵文字（全40種）】

トーク内で気軽に使える小ぶりなビジュアルで、感情や状況をひとめで伝えられる全40種の絵文字。日常のひとことをよりかわいく・おもしろく彩ります。

■ 購入方法

LINEスタンプ

https://line.me/S/sticker/33224698

絵文字

https://line.me/S/emoji/?id=69b3747514bcdb346ea2f294

「LINE STORE」にアクセスするか、LINEアプリ内のスタンプショップで「私立パラの丸高校」と検索してもご購入いただけます。

■ 『私立パラの丸高校』について

『私立パラの丸高校』は、異能力を持ちながらも熱いバトルを繰り広げるわけでもなく、だらだらと日々を過ごす高校生たちの日常を切り取ったアニメコント。チャンネル登録者数は100万人を突破し、メディアミックスも積極的に展開している、今勢いのあるチャンネルです。

YouTube：https://www.youtube.com/@parako/videos

X：https://x.com/parako_official

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/



