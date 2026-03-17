【厚木市】冷凍庫の化石食材 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

厚木市は車での移動がしやすく、大型スーパーやまとめ買いがしやすい環境が整った地域です。

そのため食材のまとめ買い、冷凍保存、作り置きといった生活スタイルが根付いている家庭も多く見られます。

しかしその一方で、多くの家庭で起きているのが冷凍庫の奥がブラックボックス化する問題です。

例えば霜だらけになった肉、冷凍焼けした魚、ラップに包まれた謎の食材、賞味期限が分からない冷凍食品など、

「いつ入れたか分からない」

「何か分からない」

状態のまま放置されているケースも少なくありません。

最初は「あとで食べる」「保存しておこう」と思って入れたものでも、冷凍庫の奥に押し込まれることで存在を忘れ、“氷の遺産”のように残り続ける状態になってしまいます。

さらに冷凍庫は奥が見えにくい、取り出しづらい、触りたくないといった理由から、

一度放置されると手をつけづらくなる場所でもあります。

その結果冷凍庫がパンパンになる、新しい食材が入らない、古いものがさらに奥に追いやられるという悪循環に入る家庭も多く見られます。

3月は、新生活準備や生活リズムの見直しなど暮らしを整えるタイミングです。

この機会に冷凍庫の中を整理することで、食材管理もしやすくなり、日常のストレスも軽減されます。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、厚木市の生活スタイルに着目し、“冷凍庫の化石食材”回収キャンペーン を実施します。

冷凍焼けした食品や正体不明の冷凍物など冷凍庫に眠る食品系残骸を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

開けるのをためらっていた冷凍庫の奥を、まとめて整理できる機会を提供します。

背景と目的

厚木市は車生活が中心で、食材のまとめ買いや冷凍保存が日常的に行われています。

そのため

・冷凍食品

・保存食材

・作り置き

などが増えやすく、

冷凍庫の中が整理されないまま溜まりやすい環境でもあります。

特に

「奥に何があるか分からない」

「古い食材を放置している」

といったケースで、

冷凍庫の中がブラックボックス化している家庭も多く見られます。

こうした問題を解消するきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 冷凍庫の化石食材 まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・冷凍焼けした肉

・霜まみれの魚

・ラップ包みの不明食材

・古い冷凍食品

・保冷剤

備考（合言葉）： 事前見積もり時に「厚木市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（厚木市全域）

対応地域例

本厚木、愛甲、妻田、戸室、鳶尾、林、森の里、飯山、金田、岡田、三田など

※上記以外も厚木市全域で対応可能です。

冷凍庫整理でよくあるお悩み

・冷凍庫の奥に何があるか分からない

・古い食材を処分したい

・冷凍庫がパンパンで使いづらい

・まとめて整理したい

・開けるのが怖い状態になっている

冷凍庫でよく出る不用品例

冷凍食品

保存食材

調理済み食品

保冷用品

不明物

回収品目の詳細例

冷凍食品

期限不明の冷凍食品など

保存食材

冷凍焼けした肉や魚など

調理済み食品

作り置きの冷凍品など

保冷用品

保冷剤、冷却パックなど

不明物

中身不明のラップ包みなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・冷凍庫を一度リセットしたい方

・古い食材をまとめて処分したい方

・生活を整えたい方

・厚木市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

処分に迷う食材や不用品も、

お気軽にご相談ください。

「これは残す／これは処分」も添えてもらえると、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)