【累計100回突破】海外市場を体験できるライブコマースイベント、国際ビジネス連結機構が日本企業の海外進出をサポート

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、会員企業向けに実施しているライブコマース体験イベントの累計開催回数が100回を突破したことをお知らせいたします。

本イベントは、海外で影響力を持つインフルエンサーと連携し、日本企業の商品をライブ配信形式で紹介・販売する体験型プログラムです。企業が実際に海外消費者へ向けて商品を販売し、市場反応を直接確認できる機会として、多くの企業に活用されています。

■ ライブコマース体験イベントについて

本イベントは、海外市場への販路拡大を検討する日本企業に対し、実際の販売を通じて市場理解を深める機会を提供する実践型プログラムとして実施されています。

海外の人気ライバーが日本企業の商品をライブ配信で紹介し、リアルタイムで視聴者とコミュニケーションを取りながら販売を行います。

これにより企業は

・海外ユーザーのリアルな反応の確認

・各国の商品訴求ポイントの検証

・海外インフルエンサーとの連携

・越境販売の実践経験

などを実際の販売活動を通じて体験することができます。

当機構ではこれまで、台湾・香港・シンガポール・マレーシアなどアジア圏を中心としたライブ配信を実施し、日本企業の商品を海外市場へ届ける機会を創出してきました。

■ 累計100回突破の背景

ライブコマースはアジア圏を中心に急速に普及しており、企業が海外消費者と直接つながる販売手法として注目されています。

国際ビジネス連結機構では、日本企業が海外展開を「情報」だけでなく、実際の販売体験として経験できる仕組みづくりを目的に、ライブコマースイベントを継続開催してきました。

その結果、会員企業やパートナー企業の参加が広がり、今回累計開催回数100回を突破するに至りました。

今後も、より多くの企業が海外市場に挑戦できる環境を整備し、ライブコマースを活用した実践型の海外進出支援を強化してまいります。

■ 今後の展開

当機構では、日本企業が海外市場を実践的に体験できるさまざまなプログラムを通じて、海外進出支援を行っています。

ライブコマース体験イベントに加え、

・海外企業とのビジネスマッチングイベント

・海外市場理解を深めるセミナー・交流会

・海外展示会への出展サポート

など、企業が海外市場に挑戦するための「実践機会」を幅広く提供しています。

今後も国際ビジネス連結機構は、ライブコマースを含むさまざまな体験型イベントを通じて日本企業と海外市場をつなぎ、企業の海外進出を総合的にサポートしてまいります。

■ 一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

■ 提供サービス（一部）

・RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）

・RENKETSU STORE（越境EC販売支援）

・海外企業との交流会・提携

・海外展開支援セミナー・体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など