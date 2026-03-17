CJ FOODS JAPANの日本市場における今後の事業戦略を発表　マンドゥ部長・狩野英孝さん、森脇梨々夏さん、ゲスト・モグライダーさんが登場！

CJ FOODS JAPAN株式会社

CJ FOODS JAPAN株式会社(本社：東京都港区、代表：金 炳圭、以下当社)は、2026年3月17日（火）に、「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」を都内会場にて開催しました。

当日は、当社社長による挨拶に続き、カテゴリーマーケティング部 任（イム）より、日本市場における今後の事業戦略とブランド展開について発表しました。ゲストにbibigoマンドゥ事業部で部長を務める狩野英孝さんをはじめ、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」でおなじみのアシスタント・森脇梨々夏さん、さらに狩野さんと親交の深い後輩芸人・モグライダーさんをお招きし、狩野マンドゥ部長に新商品「マンドゥ餃子」の特徴や販売にかける意気込みを自らプレゼンテーションいただきました。また、マンドゥシリーズのために制作した「マンドゥソング」の音源を初公開。さらに、ゲストによる新商品の実食・食レポも実施しました。

■bibigoブランドの日本市場における事業成長と新商品開発背景を発表「韓国の伝統料理を現代化させた「マンドゥ（韓国餃子）」を日本の食卓へ」

発表会冒頭では、当社 代表取締役 金 炳圭が登壇し、「今回私たちは日本と韓国両国の旨みを融合させ、これまでにない新しい美味しさを生み出しました。両国の食文化が育んできた旨味という資産を単なる商品価値ではなく新しい食文化として日本の皆様にお届けすることこそが、担うべき責任であり、挑戦であると考えています。」と挨拶しました。続いて、カテゴリーマーケティング部 任（イム）より、日本市場における今後の事業戦略について説明しました。「bibigoブランドは、異なる食文化を融合させ、世界中に豊かな食体験を広げたいという想いを込めてつくられました。現在、世界約70カ国以上で展開しており、特にアメリカでは市場シェア1位を獲得しています。」と世界での市場位置づけを紹介。その上で、「日本市場においては2017年に本格的な事業を開始し、2021年のリブランディングを経て急速に成長。その中心を担うのが、韓国を代表する伝統料理「マンドゥ（韓国餃子）」です。2025年には韓国食品企業として初めて日本国内に生産拠点を構え、事業基盤をさらに強化してきました。」と、国内事業の成長を振り返りました。

次なる課題として、「いかにして「マンドゥ」を日本の一般的な食卓へさらに広めていくかという点。持続的な成長を実現するため、私たちは商品開発とコミュニケーションの両面で新たなアプローチを選択します。」と新商品への期待を込めました。

■狩野マンドゥ部長が初プレゼン！新商品マンドゥ餃子は「みんなで作った渾身の一撃」 SNS総表示回数2億回の裏側

続いて、"bibigoマンドゥ事業部 部長"を務める狩野英孝さんが登壇し、新商品「マンドゥ餃子」について、部長として初めてのプレゼンテーションを実施しました。

プレゼンテーションの前には、「一世一代のこの商品に対して、僕らのアイデア、意見も採用していただいて、みんなで一緒に作った、渾身の一撃ができた」と力を込めました。

プレゼンテーションでは、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」のソーシャルメディア総表示回数は約2億回、これまでプロジェクトにかけた総移動距離2,590km（その距離、王マンドゥ2,466万個相当）、森脇さんに突っ込んだ回数約555回など、ユニークなデータを次々と公開し、会場を沸かせました。

また「マンドゥ餃子」の開発ストーリーも紹介し、韓国への渡航、現地でのマンドゥ試食、そして商品開発への参加と、部長として携わった過程を振り返り、新商品「マンドゥ餃子」の特徴のなかでも特におすすめのポイントとして「マンドゥと餃子の”いいとこどり”」を挙げました。

■ bibigo史上最速で広がっている ― 狩野マンドゥ部長の"存在"が一般棚進出のカギに

狩野さんが新商品の売れ行きについて聞くと、「今まで発売した新商品の中で一番速いスピードで（広がっている）」と任から明かされました。また続けて、「既存の韓国棚だけでなく、日本の餃子がある一般棚を目指してこの商品を企画したんですけれど、狩野マンドゥ部長のおかげで一般棚にも展開できました」と、狩野さんの"部長としての存在"がセールスに直結していることを語りました。お笑い芸人がマーケティング戦略に直接影響を与え、実際のビジネス成果につながるという展開が会場を沸かせました。

■「マンドゥ餃子」命名には狩野マンドゥ部長のアイデアも貢献 ― CJ担当者が「いい戦略だった」と絶賛

さらに、発表会の最大のサプライズは、「マンドゥ餃子」という商品名の由来。「今までマンドゥを食べたことがない日本の方がマンドゥ商品を見ると、"え、この商品は何？"と理解が難しいことがある。それで狩野マンドゥ部長からのアイデアもあって、餃子を商品名に入れてマンドゥ餃子で発売することになりましたが、私はいい戦略だったと思います」と太鼓判を押しました。これを聞いた狩野さんは「マジでうれしいです！」と満面の笑み。モグライダーも「良かったんだ！」と驚きの声を上げました。

■マンドゥマンドゥマンドゥ！マンドゥシリーズのために制作された楽曲を初公開！「おじさんすぎてダンス覚えるのに40分」

「マンドゥ餃子」をはじめとするマンドゥシリーズのために制作された楽曲「具沢山マンドゥ」が初公開されました。会場のスクリーンでダンスビデオが放映されると、モグライダーのともしげさんは印象的な歌詞と振り付けに「もう1回みたい！」とコメント。狩野さんは「おじさんすぎて、このダンスを覚えるのに40分ぐらいかかりました」と苦笑いしつつも、「もっと子どもたちに、若者たちに刺さるようなことやらなきゃいけないなっていう会議から生まれた」と企画意図を説明、会場は笑いに包まれました。

■狩野マンドゥ部長も大絶賛！モグライダーと共に新商品「マンドゥ餃子」を実食

狩野さんの「スタッフ～！」の掛け声で、焼きたての「マンドゥ餃子」が運ばれてきました。実食では、モグライダーのお2人が「いただきマンドゥ」の挨拶に一口頬張ると「本当にいいとこどりって言ったの、そのまま分かる」と即反応。「お肉感がすごい強く感じる」「この羽根がまたいいですわ」とサクッとした食感と肉汁を絶賛しました。続いて狩野マンドゥ部長も「一口食べたときの幸せ感がもうすごく溢れる」「大きい皮の中にたっぷりの具が入ってて、口の中パンパンになる」と部長自ら魅力を説明。「何もつけなくてもしっかり具に味がついてるので、そのままでおいしい」と、タレなしでも完成された味わいをアピールしました。

モグライダーの芝さんは「思ってたよりすごい、でき上がったものもめちゃくちゃうまい。」と狩野マンドゥ部長のビジネスパーソンぶりに驚き、ともしげさんも「マンドゥ餃子めっちゃおいしかったんで、ほんとに皆さんに買ってほしい」と新商品を絶賛しました。最後に狩野さんは「おいしいのは間違いないですし、家族で楽しめるっていうのがこちらのマンドゥだと思います」「企画会議からやらせていただいて、CJ FOODS JAPANさん、マンドゥに関わっている方々が本気になってる姿も近くで見てきました。工場も行きました。たくさんの方々にこのマンドゥ餃子食べていただきたいです」と、改めて新商品をアピールしました。

■開催概要

・日時 ：2026年3月17日（火）11:00～12:30（プレス受付開始：10:30～）

・場所 ：The Garden Room（住所：〒153-0062 東京都目黒区三田1丁目13－2）

・登壇者：CJ FOODS JAPAN株式会社 代表取締役 金 炳圭

CJ FOODS JAPAN株式会社 カテゴリーマーケティング部 任 珷焆

・ゲスト：マンドゥ事業部長・狩野英孝 様、森脇梨々夏 様、モグライダー 様

プロフィール

狩野 英孝（カノ エイコウ）

お笑い芸人。1982 年 2 月 22 日生まれ、宮城県出身。

日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA 名義）や YouTubeでも幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

■奮闘ストーリー「#がんばれ狩野マンドゥ部長」

～「#がんばれ狩野マンドゥ部長」あらすじ～

CJ FOODS JAPANが立ち上げた、bibigoのマンドゥを広めるためのプロジェクト。マンドゥ事業部の部長に任命されたのは、お笑い芸人・狩野英孝!?

彼のミッションは、bibigoマンドゥシリーズを555万食売ること。

ビジネスを動かす、狩野マンドゥ部長の本気の挑戦物語である。

その奮闘に、企業も小売もメディアも、そして日本中が、少しずつ巻き込まれていく、はず。

狩野マンドゥ部長

お笑い芸人として活躍する一方、2025年よりbibigoマンドゥ事業部長に就任。

“bibigoマンドゥシリーズを1年間で555万食を売り切る”という前代未聞のミッションを託された。

当初は「無理無理無理！」と不安を漏らしつつも、マンドゥの美味しさを信じて挑戦を快諾。

以来、企画会議、商品開発への参加、PR動画づくりまで、芸人としての枠を越え、

新たな一面となるビジネスパーソンとして奮闘中。

概要

タイトル：『#がんばれ狩野マンドゥ部長』

配信情報：YouTube

公式YouTube：【bibigo公式】#がんばれ狩野マンドゥ部長

URL： https://www.youtube.com/@KANO_ManduBucho_bibigo

■商品概要

bibigo マンドゥ餃子 270g

【bibigoから、水・油無しで調理可能な商品がついに登場！】

本商品は、1個30gの“ごちそうサイズ”で、マンドゥと餃子の良いところを兼ね備えた一品です。5種の野菜と豚肉を組み合わせたバランスの良い餡がぎっしり詰まっており、食べた瞬間に広がる旨みがやみつきになる味わいです。

また、水や油を使わずに調理できるため、フライパンに並べて焼くだけで、サクサクとした羽根とジューシーな肉汁を手軽に楽しむことができます。特製のもちもち皮で包むことで、頬張るだけで満足感のある食べ応えのあるサイズ感に仕上げました。

具材感たっぷりの満足感と、調理のしやすさ、そして焼き目の香ばしさまで、マンドゥと餃子のいいところを詰め込んだ“いいとこどり”の一品をぜひお楽しみください。

■会社概要

bibigo

2010年にスタートしたbibigoは、グローバル韓食ブランドです。2024年より"live delicious"という新しいスローガンのもと、忙しく厳しい現代の生活をより豊かにすることを目指し、世界中の食卓に韓国料理と文化をお届けしています。bibigoにとって、温かくて美味しい料理は単なる食事ではなく、「人生をまるごと、ごちそうに」するための手段です。韓国の情熱に根ざした高品質の食品で、bibigoは消費者がすべての瞬間を最大限に楽しめるよう応援します。

bibigoの商品は世界70カ国以上で販売されており、代表商品である「マンドゥ（韓国式餃子）」は世界6大陸の約50,000店舗で販売されています。また、PGAツアー・レギュラーシーズン・トーナメントであるTHE CJ CUPの公式スポンサーであり、LAレイカーズの初のグローバル・マーケティング・パートナーとして、世界中のスポーツ・ファンと韓国の食文化を共有しています。

HP：https://cjfoodsjapan.net/bibigo/

CJ FOODS JAPAN株式会社

・設立：2019年7月9日

・代表取締役 金 炳圭

・本社所在地：東京都港区西新橋2-7-4 CJビル9階

健康、楽しみ、便利を創造するグローバル生活文化企業として韓国で最も身近な食品メーカーであるCJ 第一製糖の日本法人。1953 年、韓国で製糖事業からスタートし、砂糖、小麦粉、調味料などの基礎食品及び加工食品を生産・販売。日本法人では、韓国の味を世界の人々に伝える韓食代表ブランド「bibigo」、100%果実発酵酢である「美酢」、韓国本場の味を実現する調味料ブランド「ダシダ」を展開。