【ルイ・ヴィトン】第98回アカデミー賞のアフターパーティにてセレブリティがルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

3月15日(現地時間)ロサンゼルスで開催された、第98回アカデミー賞のアフターパーティー「THE VANITY FAIR OSCAR PARTY」に、メゾンのアンバサダーのチェイス・インフィニティ、カラム・ターナー、ジェレミー・アレン・ホワイトなどのセレブリティがルイ・ヴィトンを着用し出席しました。

チェイス・インフィニティは、カスタムメイドの刺繍入りミッドナイトブルーサテンドレスに、ブラックのパンプスを合わせました。

カラム・ターナーは、カスタムメイドのブラックのダブルブレストピークドラペルスーツに、チャコールのシャツ、ブラックのネクタイ、チェルシーブーツをコーディネートしました。

ジェレミー・アレン・ホワイトは、カスタムメイドのブラックのシングルブレストピークドラペルタキシードに、ブラックのドレスシャツ、サテンのネクタイ、パテントレザーのダービーシューズを着用しました。

レナーテ・レインスヴェは、カスタムメイドのシアーなモスリンとジャージーのブラックドレスに、ブラックの「ガラ パンプス」を合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「Awakened Hands, Awakened Minds(アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ)」より、ネックレス「グラヴィテ」、さらにハイジュエリー・コレクション「ヴァーチュオシティ」より、リング「モーション」も着用しました。

アリサ・リュウは、カスタムメイドのガンメタルのパールで全面に刺繍を施した、ルレックス素材の幾何学模様ミニドレスに、ブラックのサテンパンプスをコーディネートしました。

また、メゾンのファインジュエリー・コレクションより、ホワイトゴールドとダイヤモンドのリングも着用しました。

レイ・シーホーンは、ネックラインにシルバーの装飾が施されたミッドナイトブルーのカスタムメイドドレスを纏いました。

ダニエル・ハイムは、グリーンのシルクドレスにサテンパンプスを合わせました。

アラナ・ハイムは、手刺繍が施されたライトグリーンのドレスにホワイトのサンダルをコーディネートしました。

また、メゾンのファインジュエリー・コレクションより、ホワイトゴールドとダイヤモンドのピアスも着用しました。