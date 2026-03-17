【ルイ・ヴィトン】第98回アカデミー賞のアフターパーティにてセレブリティがルイ・ヴィトンを着用
3月15日(現地時間)ロサンゼルスで開催された、第98回アカデミー賞のアフターパーティー「THE VANITY FAIR OSCAR PARTY」に、メゾンのアンバサダーのチェイス・インフィニティ、カラム・ターナー、ジェレミー・アレン・ホワイトなどのセレブリティがルイ・ヴィトンを着用し出席しました。
チェイス・インフィニティは、カスタムメイドの刺繍入りミッドナイトブルーサテンドレスに、ブラックのパンプスを合わせました。
カラム・ターナーは、カスタムメイドのブラックのダブルブレストピークドラペルスーツに、チャコールのシャツ、ブラックのネクタイ、チェルシーブーツをコーディネートしました。
ジェレミー・アレン・ホワイトは、カスタムメイドのブラックのシングルブレストピークドラペルタキシードに、ブラックのドレスシャツ、サテンのネクタイ、パテントレザーのダービーシューズを着用しました。
レナーテ・レインスヴェは、カスタムメイドのシアーなモスリンとジャージーのブラックドレスに、ブラックの「ガラ パンプス」を合わせました。
また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「Awakened Hands, Awakened Minds(アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ)」より、ネックレス「グラヴィテ」、さらにハイジュエリー・コレクション「ヴァーチュオシティ」より、リング「モーション」も着用しました。
アリサ・リュウは、カスタムメイドのガンメタルのパールで全面に刺繍を施した、ルレックス素材の幾何学模様ミニドレスに、ブラックのサテンパンプスをコーディネートしました。
また、メゾンのファインジュエリー・コレクションより、ホワイトゴールドとダイヤモンドのリングも着用しました。
レイ・シーホーンは、ネックラインにシルバーの装飾が施されたミッドナイトブルーのカスタムメイドドレスを纏いました。
ダニエル・ハイムは、グリーンのシルクドレスにサテンパンプスを合わせました。
アラナ・ハイムは、手刺繍が施されたライトグリーンのドレスにホワイトのサンダルをコーディネートしました。
また、メゾンのファインジュエリー・コレクションより、ホワイトゴールドとダイヤモンドのピアスも着用しました。