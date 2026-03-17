ネクストモード、Asanaの新機能「AIチームメイト」のリリースに伴い、AIと人が協働する次世代ワークマネジメントの導入支援を加速

ネクストモード株式会社

ネクストモード株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：里見宗律、以下「ネクストモード」）は、ワークマネジメントプラットフォーム「Asana」が提供する新たな協働型AIエージェント「AIチームメイト」のリリースに伴い、Asanaを利用した業務効率化を加速させるため、「AIチームメイト」の活用支援を開始することをお知らせいたします。

■ Asanaの「AIチームメイト」とは

Asanaが提供する「AIチームメイト」は、単なるタスク自動化ツールではなく、チームの一員として自律的に動く協働型AIエージェントです。Asana独自のデータモデル「Work Graph(R)」を活用し、組織の目標やプロジェクトの文脈、進行状況を深く理解します。

複雑な作業をサブタスクに分割して実行するほか、適切な担当者への業務の割り当て、リスクのトリアージ、人間への承認リクエストなどを自律的に行います。人間からのフィードバックを通じて継続的に学習・適応していくため、AIと人間がシームレスに協働し、チーム全体の生産性とコラボレーションの質を飛躍的に高めることが可能です。

詳細はこちらのブログをご覧ください

https://info.nextmode.co.jp/blog/ai-teammates-use-case-01

また、AIチームメイトに関するインタビュー動画もYouTubeで公開しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GnIlOkPI8rc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=w63jgkuHt5Q ]

■ Asana AIの最新情報については以下をご覧ください

https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/asana-ai

■ 「AIチームメイト」の活用支援を開始する背景

ネクストモードは2020年7月の設立以来、全社員がフルリモートワークを実践し、「クラウドであたらしい働き方を」というビジョンを掲げてきました。「自社で実際に活用し、本当に良いと確信したSaaSのみをお客様に提供する」というポリシーのもと、これまで数多くの企業へAsanaの導入をご支援してまいりました。

AIを「ツールとして使う」段階から「同僚として一緒に働く」段階へと進化させるAIチームメイトは、日本の企業が抱える複雑なワークフローの課題を解決する強力な切り札となります。ネクストモードでは、社内でいち早くAIチームメイトを業務に組み込み、その有用性とインパクトを実証してまいりました。

この自社での実践を通じて得たノウハウと、これまでの豊富なAsana導入支援の実績を掛け合わせることで、お客様がAIの力を最大限に引き出し、よりクリエイティブな業務に集中できる環境づくりを強力にサポートできると確信し、今回の取り組みに至りました。

■ ネクストモードが提供するAsana導入支援の特長

ネクストモードでは、単なるライセンス販売にとどまらず、お客様の業務に寄り添った伴走型のサポートを提供します。

■ エンドースメント

- 実践に基づくワークフロー設計- - 自社での活用ノウハウやお客様へのご支援で得たナレッジをもとに、最適なワークフローをデザインします。- 充実したPoC（概念実証）支援- - 導入前に1ヶ月間の無料PoC支援をご提供し、実際の業務課題に対する効果を検証可能です。- 手厚い定着化サポート- - 導入後もAsanaのコラボレーションを利用したQA対応や、社内展開に向けた勉強会の実施など、Asanaに精通したエンジニアが柔軟にサポートします。Asana Japan株式会社 Partner Manager 三浦正裕氏

この度AsanaのGold Partnerであるネクストモード様が弊社のAIチームメイトの活用支援を始められることを歓迎いたします。 複雑なタスクも難なくこなし、ビジネスの前進に貢献する「AI チームメイト」、この活用支援にAsana導入実績が多数あるネクストモード様がご支援いただくことで、日本の企業の生産性向上に寄与すると信じております。

ネクストモード株式会社 代表取締役社長 里見宗律

「この機能を生み出したAsanaのメンバーはどんな人たちなのだろう。」 そう思い、私はサンフランシスコまで最高製品責任者を訪ねました。 AIの時代において、SaaSが生き残るか、それともAIに置き換えられる存在になるのか。その分かれ目は、「未来の働き方」をどこまで見据えて設計されているかにあると感じています。そうした視点で見たとき、Asanaが今回発表した「Asana AIチームメイト」は、働き方そのものを変える可能性を持った機能だと感じました。 従来のAI活用では、データを別の場所に集約したり加工したりする必要があり、ROI（費用対効果）を出しにくい構造となっていました。しかし、Asana AIチームメイトは、AsanaをはじめとしたSaaSに蓄積された業務データをそのまま活用し、AIエージェントが横断的に処理できる点に大きな優位性があります。実際に触れてみて、その完成度には大きな驚きを覚えました。 AIの未来がどのような形になるのか、まだ誰にも完全な予測を持っていません。だからこそ、今できることに挑戦し、ROIを意識しながら現実の業務で活用していくことが重要だと思います。 Asana AIチームメイトは、一部のエンジニアだけのためのツールではなく、AIを組織全体に広げていく「AIの民主化」を実現するワークマネジメント基盤です。

ネクストモードは、Asanaとともに、クラウドであたらしい働き方を、広げていきます。

■ 会社概要

ネクストモード株式会社 （Nextmode, Inc.）

ネクストモードは「クラウドであたらしい働き方を」というビジョンを掲げ、NTT東日本とクラスメソッドが設立したジョイントベンチャーです。3年連続（2021年度, 2022年度, 2024年度）で日本において最も多くの新規顧客へOkta製品を販売したことが評価され、「New-logo Partner of the Year」を受賞しました。また、2年連続（2023年度、2024年度）でNetskopeの販売代理店として、日本で最も多くの新規顧客を獲得したことなどが評価され「Top Hunter award」「Ambassador award」を受賞いたしました。どうしたら快適に働けるかを実証するショールームとして、オフィスを持たず全社員がリモートワークをしています。お客さまが本来取り組むべきクリエイティブな業務にさらに向き合えるよう、働く環境のクラウド化を当社が体験したノウハウと共にAWSとSaaSでトータルサポートしていきます。

会社名：ネクストモード株式会社

代表者：代表取締役社長 里見宗律

本社所在地：東京都新宿区西新宿3-19-2 NTT東日本本社ビル21階

事業内容：クラウド（AWS、SaaS等）に関する設計、構築、運用、監視

オフィシャルサイト：https://nextmode.co.jp/

ブログ：https://info.nextmode.co.jp/blog

公式YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/@nextmode

X：https://twitter.com/Nextmode_Inc