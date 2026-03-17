【神奈川県限定｜引越しシーズンの電池処分に】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！4月も継続決定！危険な電池も1点7,700円で回収対応｜自治体で回収不可の電池もOK

SYSTR株式会社神奈川県のバッテリー回収

4月は引越し・退去・新生活のスタートが重なる時期です。

神奈川県内でも、住み替えやオフィス移転、倉庫整理などに伴い、

膨張したモバイルバッテリーやノートPC内蔵電池、電動アシスト自転車用バッテリーなど、リチウムイオン電池の処分相談が急増する傾向があります。

特にマンションや集合住宅では、引越し時に行き場を失った電池が管理室・共用部・倉庫などに一時保管されたまま残るケースも多く、管理会社やオーナーからの相談が増える時期でもあります。

また、企業のオフィス移転や倉庫整理の際にも、古いノートPCやタブレット、業務用機器のバッテリーがまとめて見つかるケースがあり、処分方法が分からず保管されたままになっている例も少なくありません。

しかし、リチウムイオン電池は多くの自治体で処理困難物として扱われることがあり、通常の粗大ごみや不燃ごみでは回収できない場合があります。

「清掃センターで断られた」

「膨張しているので処分が怖い」

「どこに持ち込めばいいのか分からない」

こうした理由から、危険な状態のまま長期間保管されてしまうケースも見られます。

そこで、不用品回収サービスを展開するまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を4月も継続対応します。

専門ルートによる適正搬出と耐火管理、法令遵守を徹底し、集合住宅や事業所における「見えない火災リスク」となる電池保管問題の解消をサポートします。

背景と目的

4月は引越し・入居・新生活のスタートが集中する時期であり、住宅やオフィス、倉庫の整理に伴って、保管されていたリチウムイオン電池が見つかるケースが増えるタイミングです。

神奈川県内でも、膨張したモバイルバッテリーや、ノートPC・タブレット内蔵電池、電動アシスト自転車用バッテリーなど、劣化や異常が疑われるリチウムイオン電池の処分相談が増加しています。

特に神奈川県は、横浜市・川崎市・相模原市などマンションや集合住宅の割合が高い都市部も多く、管理室・共用部・倉庫などに「一時保管」のまま電池が滞留しやすい傾向があります。

引越しや退去、設備の入れ替え、倉庫整理などのタイミングで、長期間保管されていた電池がまとめて発見されるケースも少なくありません。

また、神奈川県は海沿いエリアも多く、湿気や塩害の影響を受けやすい地域特性があります。

保管環境によっては、バッテリー外装の傷みや端子部分の腐食が進行し、内部で劣化が進んでいる可能性も否定できません。

一方で、リチウムイオン電池は多くの自治体で回収対象外（処理困難物）として扱われることがあり、

・清掃センターで受け付けてもらえなかった

・集合住宅の共用部に置いたまま処分方法が分からない

・膨張しているため一般ごみに出すのが不安

といった理由から、危険な状態のまま長期間保管されてしまうケースも見られます。

こうした背景を受け、不用品回収サービスを展開する

まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を4月も継続して強化対応します。

膨張バッテリー・劣化電池の回収にも対応可能で、専門ルートによる適正搬出、耐火管理、法令遵守を徹底。

住宅、事業所、マンション共用部、管理室、倉庫などにおける「リチウムイオン電池の保管リスク」低減を通じて、地域の安全な住環境づくりに貢献していきます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～4月30日

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

※神奈川県内出張回収・安全搬出込み

対象品目：スマートフォン内蔵電池／モバイルバッテリー／ノートPCバッテリー／電動工具用バッテリー／電動アシスト自転車用バッテリー ほか

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

LINE写真見積もり・電話どちらも対応可能です。

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応

※出張回収・安全搬出・管理費込み

※専門ルートでの適正搬出・適正処理

キャンペーン対応エリア

神奈川県内にて、リチウムイオン電池・膨張バッテリーの出張回収に対応しています。

3月は引越し・退去・年度末整理のご相談が増えるため、横浜市・川崎市を中心に対応枠を拡大中です。

※遠方（箱根町・湯河原町・真鶴町など）や山間部の一部は安全確保の観点から対応できない場合があります。まずは住所をご連絡ください。

◎ 横浜市（全18区対応）

鶴見区／神奈川区／西区／中区／南区／港南区／保土ケ谷区／旭区／磯子区／金沢区／港北区／緑区／青葉区／都筑区／戸塚区／栄区／泉区／瀬谷区

→ 「横浜市 バッテリー 回収」「横浜市 リチウムイオン電池 処分」などのご相談多数。

◎ 川崎市（全7区対応）

川崎区／幸区／中原区／高津区／宮前区／多摩区／麻生区

→ マンション・管理室・共用部からの回収相談が増えています。

◎ 相模原市（全3区）

中央区／南区／緑区

（※一部山間部は要相談）

◎ 湘南エリア

藤沢市／茅ヶ崎市／平塚市／鎌倉市／逗子市

→ 海沿いエリアでの湿気・塩害による劣化相談が増加傾向。

◎ 県央エリア

厚木市／大和市／海老名市／座間市／綾瀬市

→ 倉庫・事業所からのまとまった回収にも対応。

◎ 横須賀・三浦方面（要相談）

横須賀市

※一部地域は交通状況により要相談

■ こんな検索をされた方へ

・「神奈川県 バッテリー 回収」

・「横浜市 膨張 モバイルバッテリー 処分」

・「川崎市 リチウムイオン電池 回収不可」

・「湘南 バッテリー 処分 業者」

市区名と電池の状態（膨張・発熱など）をお知らせいただければ、

最短の回収可否・対応日程をご案内します。

よくあるお悩み

4月の神奈川県内では、引越し・入居・新生活のスタートやオフィス移転などをきっかけに、リチウムイオンバッテリーの処分相談が増える傾向があります。

実際に寄せられることの多いお悩みはこちらです。

・マンション／集合住宅で保管しており、発火・火災リスクが心配（共用部・管理室含む）

・海沿い・湿気・結露の多いエリアで保管していて、

膨張や端子腐食が進んでいそうで不安

・自治体で回収不可／処理困難物と言われた

（清掃センターで断られた・一般ごみに出せない）

・モバイルバッテリーやスマホ電池が複数あり、

どれが危険な状態なのか判断できない

・ノートPC・電動工具・電動アシスト自転車など、

機器ごと処分したいが内蔵電池の扱いが不安

・事業所・店舗・倉庫などで、

移転や新年度に向けて危険物を整理しておきたい

・バッテリーだけでなく、

他の不用品と一緒に分別～搬出までまとめて任せたい

■ 4月は電池トラブルが表面化しやすい時期

4月は引越しや荷物整理が増えるため、これまで保管されていた電池が動かされ、劣化や異常が見つかりやすいタイミングでもあります。

特に以下のような要因が重なることで、事故リスクが高まる場合があります。

・引越し時の圧迫や衝撃によるダメージ

・気温上昇による内部劣化の顕在化

・共用部や倉庫での長期保管

こうした状況から、保管中のリチウムイオン電池のトラブルが表面化しやすい季節とも言えます。

「少し膨らんでいるかもしれない」

「以前発熱したことがある」

「安全かどうか判断できない」

そのように感じたタイミングが、処分を検討する目安です。

→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK

・膨張している

・発熱したことがある

・状態が分からず不安

といった場合でも、写真で状態を確認したうえで、耐火管理・安全搬出・専門ルートによる適正処理を行います。

神奈川県内で

「バッテリーの処分に困っている」

「自治体で断られた電池を回収してほしい」

という方は、まずはお気軽にご相談ください。

→ 最短当日回収も相談可能（※混雑状況により変動）

よく出る不用品例

4月は引越し・入居・新生活のスタートに伴う整理が増える時期であり、保管されていたリチウムイオンバッテリー類がまとめて見つかるケースが多くなります。

神奈川県内では、特に以下のような電池関連の回収相談が増えています。

・モバイルバッテリー（スマホ充電用）

・スマートフォン／タブレットの内蔵電池

・ノートPC／業務用PCバッテリー

・電動アシスト自転車用バッテリー

・電動工具用バッテリー（DIY・建設現場）

・ドローン／撮影機材用電池

・無線機／測定機器／業務端末の充電池

・ポータブル電源／小型蓄電池

【スマホ・携帯機器系】

・モバイルバッテリー／MagSafeタイプ充電池

・スマホ／タブレットの内蔵バッテリー

・電子タバコ（加熱式）の電池部分

共用部や管理室に一時保管されているケースも増えています。

【PC・オフィス機器】

・ノートPC用バッテリー（着脱式／内蔵式）

・業務用端末／ハンディ端末（PDA）バッテリー

・小容量タイプのUPS用電池／周辺機器の充電池

オフィス移転・棚卸時にまとまって出やすいカテゴリ。

【自転車・モビリティ】

・電動アシスト自転車用バッテリー

・シェアサイクル関連電池（要相談）

神奈川は利用者が多く、長期保管品の相談が増加傾向。

【工具・現場関連】

・インパクト／ドリル／丸ノコなどの工具用電池

・レーザー墨出し器／距離計など測定機器用電池

・業務用無線機／トランシーバー用充電池

事業所・倉庫からのまとめて回収依頼が増えています。

【撮影・ホビー機器】

・ドローンバッテリー

・カメラ用電池

・アクションカメラ／ジンバル／LEDライトの充電池

【防災・アウトドア】

・ポータブル電源（小型～中型）

・小型蓄電池／キャンプ用品の充電池

海沿いエリアでは湿気の影響で劣化相談が目立ちます。

これらのリチウムイオン電池は、長期間の保管や劣化によって膨張・発熱・発火のリスクが高まる可能性があるため、適切な管理と処分が重要とされています。

特に引越しや倉庫整理の際に、「どこに出せばいいか分からない電池」がまとめて見つかるケースも多く、自治体では回収できない電池の処分相談が増えています。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

4月は引越し・入居・オフィス移転・倉庫整理などが重なり、神奈川県内でリチウムイオンバッテリーの安全回収ニーズが高まる時期です。

実際にご相談いただいているのは、次のような方です。

・神奈川県内のマンション・集合住宅にお住まいで、

室内や共用部に保管している電池の発火リスクが気になる方

（横浜市／川崎市／相模原市 ほか）

・海沿い・湾岸エリア特有の湿気や塩分の影響で、

バッテリーの劣化や膨張が進んでいないか心配な方

（湘南・三浦方面を含む）

・観光・宿泊・飲食・サービス業などで、

店舗・施設内の危険物を新年度前後に整理しておきたい事業者様

・配送・物流・建設・現場作業などで、

業務端末・無線機・電動工具バッテリーが溜まりがちな企業様

・自治体で回収不可／処理困難物と言われ、

処分方法が分からず困っている方

・引越しや倉庫整理、事務所移転などのタイミングで、

長年保管していた電池がまとめて出てきた方

・「膨張している」「発熱が心配」「自分では触りたくない」など、

安全管理を専門業者に任せたい方

■ 4月は“事故前の対策”で選ばれています

引越しや荷物整理が増える4月は、これまで保管されていた電池が動かされることで、内部劣化が進んだバッテリーのトラブルが表面化しやすい時期でもあります。

「まだ大丈夫かもしれない」と思っていても、

突然膨張や発熱が進むケースもあります。

そのため、

・引越し前の整理

・オフィス移転前の安全対策

・倉庫や共用部の危険物整理

といった理由で、事故が起こる前にリスクを減らしておきたいという相談が増えています。

4月は新生活前後の安全処分タイミング

4月は引越し・入居・新生活のスタートが重なり、保管されていたリチウムイオン電池が動かされることで劣化や異常が見つかりやすい時期です。

神奈川県内でも、

・膨張したモバイルバッテリー

・ノートPCやタブレットの内蔵電池

・電動アシスト自転車用バッテリー

など、劣化が疑われるリチウムイオン電池の処分相談が増える傾向があります。

特に神奈川県では、

・海沿いエリア特有の湿気や塩分の影響

・マンション共用部や管理室での長期保管

・引越し時の荷物移動や圧迫

といった要因が重なり、

「気づいたら膨張していた」

「長く置いていて発熱が不安」

といったご相談が4月にも増える傾向があります。

■ 引越し・移転で動くタイミング

4月は、

・引越し／住み替え

・オフィス移転や新年度の設備整理

・倉庫やマンション共用部の整理

など、長期間保管していた電池が見つかりやすいタイミングです。

その際に

「処分したいのに自治体で回収不可と言われた」

「清掃センターで断られてしまった」

「危険そうで自分では触れない」

といった理由で、処分方法に困るケースも少なくありません。

■ 放置より安全ルートでの処分が安心

膨張や発熱が疑われるリチウムイオン電池は、無理に触ったり長期間保管を続けるより、早めに専門ルートで安全処分を行うことが重要とされています。

迷った場合は放置せず、専門業者による回収・適正処理へ切り替えることで事故リスクの低減につながります。

→ 神奈川県内、最短当日対応も相談可能

（※混雑状況により変動）

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「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 神奈川県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-kanagawa/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)