【中部・西日本マリオットホテル合同】国際女性デーを記念したトークセッションを開催

マリオット・インターナショナル

関西エリアのマリオットメンバーが集い、ジェンダー・キャリア・世代について議論

Kansai Marriott International Women’s Day @St Regis Osaka

関西エリアのマリオット・インターナショナルでは、国際女性デーを記念し「Kansai Marriott International Women’s Day」を2026年3月9日（月）、セントレジスホテル大阪にて開催しました。

本イベントには、以下の登壇者を迎え、キャリア形成やリーダーシップ、多様性、そして世代間の価値観の違いなどをテーマに講演およびパネルディスカッションが行われました。

■ 登壇者

高橋 知恵子（武庫川女子大学 経営学部 教授）

Carlos Tarrero（ザ・リッツ・カールトン京都 総支配人 / マリオット・インターナショナル ラグジュアリーホテルズジャパン エリア総支配人）

野中 あずさ（コートヤード・バイ・マリオット福井 総支配人）

西本 ゆきな（アロフト大阪堂島 / Gen Z 代表）

高橋 知恵子 様Mr. Carlos Tarrero野中 あずさ 様西本 ゆきな 様

*敬称略

当日は関西エリアのマリオットグループのメンバーが参加し、登壇者それぞれの経験や視点をもとに、職場文化におけるジェンダーや世代の違い、社会におけるジェンダーの役割などについて活発な意見交換が行われました。また、参加者同士の交流を通じて、次世代のリーダーシップや多様性を尊重する職場環境について考える貴重な機会となりました。

■ Kansai Marriott International Women’s Day

Kansai Marriott International Women’s Day

開催日：2026年3月9日（月）

会場：セントレジスホテル大阪

■ パネルディスカッション

セッションでは、以下のテーマを中心に議論が行われました。

・職場文化におけるジェンダーと世代の違い

・社会におけるジェンダー役割とメディア・文化の影響

・経済的エンパワーメントと公平性

ホテル業界を含むさまざまな分野におけるリーダーシップや多様性について、登壇者それぞれの経験をもとに意見が交わされ、参加者にとって新たな視点を得る機会となりました。

■ 協賛企業

本イベントの開催にあたり、以下の企業の皆様にご協賛・ご協力をいただきました。

株式会社ミヨオーガニック

ヴァローナ ジャポン株式会社

ネスレネスプレッソ株式会社

大阪産（もん）

ワルツ株式会社

UCC上島珈琲株式会社

関西マリオット・インターナショナルでは今後も、多様性を尊重し、すべての人が活躍できる社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

Moxy Osaka Umeda

■モクシー・ホテルについて

モクシーは、遊び心に溢れ、お手頃かつスタイリッシュなホテルブランドで、ゲストが欲しいものはすべてあり、要らないものは何一つなくしたデザインとなっています。33の国と地域に180以上のホテルを展開するモクシーは、バーでのチェックインに始まり、大胆に型破りなホテル滞在を提供します。活気ある当ブランドは、ゲストがスペースで節約する分、ホテルでの体験を満喫できるよう、手頃な価格帯でスタイリッシュさ、インダストリアルデザイン、そしてフレンドリーなサービスをすべて持ち合わせています。小さいながらスマートなベッドルームと、大胆なプログラムとともに活気に満ちたソーシャルスペースを特徴とし、モクシーならではのまじめに考えられたいたずらな体験をお届けいたします。詳細は、https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/をご参照ください。またInstagram（https://www.instagram.com/moxyhotels/(https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9FInstagram%EF%BC%88https://www.instagram.com/moxyhotels/) ）では、#atthemoxyで皆様のモクシーでの体験をご覧いただけます

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）は、アメリカ合衆国メリーランド州に本社を置き、143の国と地域に30以上の主要ブランド、合わせて約9,600の施設を有しています。マリオットは、世界中でホテルの運営およびフランチャイズやリゾー トのオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。最新の会社のニュースは、www.marriottnewscenter.comより, Facebook（https://www.facebook.com/marriottinternational/）、X（https://twitter.com/MarriottIntl）やInstagram（https://www.instagram.com/marriottintl/）でも情報発信しています。