【平塚市】風で飛ばされてきた謎アイテム回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

平塚市は湘南エリアに位置し、海からの風が強く吹く日も多い地域です。

その影響で、日常的に起きているのが風で物が飛ばされる問題です。

特に集合住宅や戸建てでは、バケツ、洗濯物、傘、ハンガーなどが風にあおられて移動し、

気づけば「これ、うちのじゃない…？」という状態になるケースも少なくありません。

例えばベランダに見覚えのないバケツ、片方だけ転がっているサンダル、壊れた傘、どこかの家の洗濯ハンガーなど、明らかに“出所不明”の物体が入り込む現象が発生します。

問題なのは誰のものか分からない、勝手に捨てていいか判断できない、そのまま放置されるという点です。

その結果、

とりあえず隅に置く

→ いつか処分しようと思う

→ そのまま忘れる

という流れで、“責任者不明のゴミ”が溜まっていく状態になります。

さらにこうした物は壊れている、汚れている、使い道がないことが多く、時間が経つほど処分のハードルが上がります。

3月は、生活環境を整えるタイミングでもあり、ベランダや庭まわりの整理にも最適な時期です。

このタイミングで出所不明のアイテムを片付けることで、生活空間のストレスを一気に軽減できます。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、平塚市特有のこの課題に着目し、“風で飛ばされてきた謎アイテム”回収キャンペーン を実施します。

出所不明のアイテムや処分に困る雑多な不用品を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

放置されがちな“謎の物体”を、まとめて整理できる機会を提供します。

背景と目的

平塚市は海風の影響を受けやすく、ベランダや庭に物が飛ばされてくるケースが多く見られます。

その結果、

「誰の物か分からない」

「処分していいか分からない」

といった理由で、出所不明のアイテムが放置される状況が発生しています。

こうした“責任者不明ゴミ”を解消し、生活環境を整えることを目的として本キャンペーンを実施します。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 風で飛ばされてきた謎アイテム回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・飛んできたバケツ

・片方だけのサンダル

・壊れた傘

・洗濯ハンガー

・プラスチックケース

備考（合言葉）： 事前見積もり時に「平塚市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（平塚市全域）

対応地域例

平塚、見附町、夕陽ケ丘、紅谷町、八重咲町、四之宮、中原、田村、大神、真田、南原など

※上記以外も平塚市全域で対応可能です。

出所不明アイテムでよくあるお悩み

・誰の物か分からない

・勝手に捨てていいか不安

・ベランダや庭に溜まっている

・処分のきっかけがない

・見て見ぬふりをしてしまう

出所不明アイテムでよく出る不用品例

生活雑貨

衣類関連

雨具

洗濯用品

その他

回収品目の詳細例

生活雑貨

バケツ、ケースなど

衣類関連

サンダル、洗濯物など

雨具

壊れた傘など

洗濯用品

ハンガー、ピンチなど

その他

用途不明のプラスチック製品など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ベランダや庭をスッキリさせたい方

・正体不明の物をまとめて処分したい方

・生活空間を整えたい方

・平塚市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

「これ捨てていいの？」という物でも、

お気軽にご相談ください。

「これは残す／これは処分」も添えてもらえると、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

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◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)