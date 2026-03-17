9mm Parabellum Bullet、9/6(日)に昭和女子大学人見記念講堂にて「カオスの百年 vol.22」を開催！
9mm Parabellum Bulletが9月6日(日)に昭和女子大学人見記念講堂にて9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.22」を開催する。
昭和女子大学人見記念講堂でのライブは2021年1月19日、20日、THE BACK HORNとの企画ライブ「荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」以来約5年ぶり、ワンマンライブとしては2017年7月2日に開催された「9mm Parabellum Bullet "TOUR OF BABEL II"」以来約9年ぶりに実施。このほかに2019年9月9日に凛として時雨を迎えての対バン企画「6番勝負」といったスペシャルなライブが行われてきた人見記念講堂で開催される2026年初の「カオスの百年」をお見逃しなく！
LIVE
9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」
日程：9月6日(日)
会場：昭和女子大学人見記念講堂
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット料金：\6,900
チケット受付：
＜9mm MOBILE会員先行＞
＊抽選先行
受付期間：3/17(火) 21:30～3/24(火) 23:59
受付URL： https://9mm-m.com/smt/
EVENT LIVE
3/21(土)
[香川] festhalle
SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026
https://www.duke.co.jp/src/
4/4(土)
[東京] Zepp DiverCity (TOKYO)
TOTALFAT presents「UTAGE MATSURI PARTY」
4/11(土)
[岐阜] 岐阜市文化センター
cinema staff presents OOPARTS 2026
https://ooparts.gifu.jp
4/16(木)
[山形] ミュージック昭和セッション
BRAHMAN「tour viraha 2026」
4/18(土)
[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER
https://irocks.jp/IROCKS2026/
4/25(土)
[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
ARABAKI ROCK FEST.26
https://arabaki.com/
6/5(金)
[東京] SHIBUYA CLUB QUATTRO
Our Delight
w / Ivy to Fraudulent Game
6/7(日)
[神奈川] ぴあアリーナMM
FLOW THE FESTIVAL 2026
https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026//
6/12(金)
[神奈川] F.A.D YOKOHAMA
F.A.D30周年シリーズ「9mm Parabellum Bullet ONEMAN LIVE」
6/28(日)
[東京] spotfiy O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
All Our Tomorrows - Curated by cinema staff
7/25(土)26(日)
[神奈川] 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
MURO FESTIVAL 2026
出演日は後日発表。
https://murofes.com/
オフィシャルHP https://9mm.jp/
YouTube https://www.youtube.com/user/9mmCHANNEL
X https://x.com/9mm_official
Instagram https://www.instagram.com/9mm_official_/
TikTok https://www.tiktok.com/@9mm_official_