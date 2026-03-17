参加型LINE公式アカウント『みんなのTリーグ』を新設！

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグは、ファンの皆様とのコミュニケーションをより深化させるため、既存のLINE公式アカウントに加え、新たに参加型コンテンツに特化したLINE公式アカウント『みんなのTリーグ』を開設いたしました。



『みんなのＴリーグ』では、ファン参加型キャンペーンや投票企画などの双方向コンテンツを中心に展開し、観戦前から観戦後まで、ファンの皆様がより熱く、楽しくＴリーグに関わっていただけるコミュニティを目指してまいります。





■ 『みんなのＴリーグ』開設記念 プレーオフ キャンペーン開催本アカウントの始動にあたり、第一弾企画として、2026年3月21日（土）より開催されるプレーオフ会場にて「笑顔のフォトコンテスト」および「MIP（Most Impressive Player）投票」を実施いたします。当選者にはT.LEAGUEグッズやファイナル観戦チケットなどの豪華特典をご用意しております。1. フォトコンテスト：テーマは「笑顔」会場での最高の瞬間を撮影・応募して、素敵なプレゼントをゲットしましょう。テーマ：「笑顔」・応募期間：2026年3月21日（土）～2026年3月31日（火）・応募方法：『みんなのTリーグ』LINE公式アカウントのリッチメニュー「フォトコンテスト」をタップして、応募フォームより写真を送付。・特典：応募者の中から抽選で10名様に、サイン入りユニフォームやT.Plusのプレーオフ限定グッズをプレゼント。・応募規約 ： https://drive.google.com/file/d/1-ZrgJLMZGhf8mrtlbWuA2echg8ZoEPcj/view2. みんなのMIP（Most Impressive Player）投票あなたが最も印象に残った選手を決定する、ファン参加型の投票企画です。・投票期間１.：2026年3月21日（土）、・投票期間２.：2026年3月27日（金）～28日（土）・投票方法：『みんなのＴリーグ』LINE公式アカウントのリッチメニュー「みんのMIP投票」をタップして、フォームより投票。・特典について投票期間１.の特典ついては、投票者の中から抽選で10名様に、プレーオフファイナルの観戦チケットをプレゼント。投票期間２.の特典については、投票者の中から抽選で10名様に、サイン入りユニフォームや卓球用具をプレゼント。

『みんなのTリーグ』アカウントについて （運営：株式会社Ｔマーケティング）





■ 友だち登録の方法

以下のリンクまたはQRコードよりご登録ください。

[URL：https://line.me/R/ti/p/]



■ 注意事項

当選発表は、本アカウントからの個別メッセージをもって代えさせていただきます。

当選者情報の全体配信および公表は行いません。

当落結果に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。





Ｔリーグは、今後もデジタルコンテンツを通じて、Tリーグの魅力をより身近に感じていただける機会を創出してまいります。