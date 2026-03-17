「POCO X8 Pro」初のシリーズ展開「POCO X8 Pro」、「POCO X8 Pro Max」を3月17日（火）22時よりグローバル同時発売

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、「POCO X8 Pro Series」から最新モデルの「POCO X8 Pro」、「POCO X8 Pro Max」をグローバルと同時に、3月17日（火）22時より順次発売開始します。多様化するユーザーニーズに応えるべく、日本でもシリーズ初の2モデル取扱いを決定しました。

■POCO X8 Pro Maxの製品特長スマホ最大級の8500mAhバッテリーを内蔵。驚異的な駆動時間に100W急速充電も対応。

POCO X8 Pro Maxは最新技術であるシリコンカーボンを16%の含有率で採用した高エネルギー密度の8500mAh超大容量バッテリーを内蔵。タブレットに匹敵するバッテリ

ー容量は、これまでにない驚異的な長時間駆動を実現します。この超大容量のバッテリーにより、最大74時間の連続通話や、16時間以上の連続ビデオ通話、15時間の連続ゲームが可能で、ユーザーはバッテリーの減りでストレスを感じることがありません。また、POCO X8 Pro Maxはわずか24分で50%まで充電する100W ハイパーチャージに対応するだけでなく、汎用的な100W PPS充電規格にも対応しており、幅広い急速充電器との高い互換性を実現しています。さらに、1,600回の充放電サイクル後でも80%以上の最大バッテリー容量を維持します。これは一般的な使用で約6年間に相当し、長く信頼して使い続けられる長寿命を提供します。

その他、POCO X8 Pro Maxは27Wの有線リバース充電に対応し、スマートフォンから何時でもどこでも、他のデバイスに電力を供給することが可能です。

最高峰の処理性能を誇るDimensity 9500sを搭載。3D冷却システムでゲーム体験もより快適。

POCO X8 Pro Maxに搭載している第2世代の3nm製造プロセスを採用したDimensity 9500sのチップセットは、最大3.73GHzのクロック周波数を誇るオールビッグコア設計を採用しており、パフォーマンス、ユーザー体験、そして電力効率をさらに向上させています。多くのPOCOユーザーに最高になめらかなゲーミング体験を提供するため、POCO X8 Pro Maxは、主要な熱源をカバーする超大型のPOCO 3D IceLoop冷却ポンプと、放熱性能を最大限に高めパフォーマンスを維持する11,000mm²の大型グラファイトレイヤーを搭載しています。そして、WildBoost Optimization機能では、各フレーム生成サイクル内におけるフレームごとの演算負荷を予測し、フレームドロップを未然に防ぐための先行的な制御を実現。これにより、高負荷なゲームプレイ時でも、より高く安定したフレームレートと低消費電力を実現します。

1.5K解像度及び120Hzリフレッシュレート対応。高い没入感を提供する6.83インチベゼルレスディスプレイ。

POCO X8 Pro Maxは、下部1.78mm、その他の三辺1.5mmという極細ベゼルを採用した1.5K（解像度2772×1280）の6.83インチ大型で鮮やかなディスプレイを搭載し、没入感あふれる視覚体験を実現します。そして、ディスプレイパネルは最新のM10ディスプレイパネルを採用し、3500 nitsのピーク輝度と低消費電力を両立しました。屋外の明るい日差しの下でも、鮮明でクリアな映像を楽しみながら、さらなるバッテリーの長寿命化を実感してください。

新たなデザインでスタイリッシュさを演出しつつ、フラッグシップ同等の耐久性と個性を両立

POCO X8 Pro Maxは、耐久性と軽量化を両立した超頑丈なファイバーグラス製バックパネルと、過酷な使用に耐える高強度メタルフレームを採用。日常のあらゆる課題に自信を持って立ち向かえる設計です。さらに、落下、曲げ、圧壊に対するデバイス全体の高い保護性能を証明するSGS認証を取得しています。そして、IP68等級の防水防塵にも対応し、ゲリラ豪雨も、不意な水没も安心して使い続けます。POCO X8 ProシリーズはカメラユニットにダイナミックRGBライトを内蔵。着信やアプリ通知時など、8色から選べるバックライトエフェクトが内蔵されており、ゲームや音楽などの使用シーンに合わせてパルスライトエフェクトを連動することも可能。鮮やかなカラーバリエーションと明るさ調整機能により、実用性と遊び心を両立します。

細部にこだわるワンランク上の使用体験

POCO X8 Pro Maxは、シリーズで初めて超音波式指紋センサーを搭載。指を置いてスライドさせるだけの新しい登録方式により、設定時間を大幅に短縮しました。より人間工学に基づいた配置、さらなる高速化、そして濡れた手でのロック解除にも対応し、次世代の解除体験を提供します。

フラッグシップ級のデュアル1115Fシンメトリー型ステレオスピーカーを搭載。よりバランスの取れたサウンドステージと強化されたサラウンド効果により、圧倒的な没入感のあるオーディオ体験を実現します。

そして、POCO X8 Pro Maxは新たにeSIMに対応しました。物理的なカードの差し替えが不要になり、よりシームレスで簡単なネットワーク接続を可能にします。

■POCO X8 Proの製品特長高性能のDimensity 8500-Ultraを搭載。フラッグシップに匹敵するほどのパフォーマンス。

POCO X8 Proに搭載されているDimensity 8500-UltraはTSMCの4nm製造プロセスを採用し、オールビッグコア設計、最大3.4GHzの高クロックを実現。AnTuTu V11のスコアは2,283,558に達し、パフォーマンスとユーザー体験を大幅に向上させるとともに、消費電力の最適化も実現しています。

超大面積5300mm²を誇るPOCO 3DデュアルレイヤーIceLoop冷却システムにより、高負荷時でも卓越した熱効率を実現。主要な発熱源を効果的にカバーし、高効率な放熱を可能にすることで、SoC温度を最大3℃低減します。

激しいゲームプレイや高負荷のマルチタスク環境でも、長時間ピークパフォーマンスを体験できます。

スリムボティに6500mAhの大容量バッテリーを内蔵。最大100Wの急速充電対応で速やかに充電。

POCO X8 Proはシリコンカーボン含有率10％の6500mAhバッテリーを採用することで、より長時間のバッテリー持続を実現します。また、POCO X8 ProはPOCO X8 Pro Maxと同様に100W PPS充電規格にも対応し、さまざまな急速充電器との高い互換性を実現。いつでも素早く電力を補充できます。そして、27Wの有線リバース充電にも対応します。

1.5K解像度及び120Hzリフレッシュレート対応。ベストフィットの6.59インチベゼルレスディスプレイ。

POCO X8 ProはPOCO X8 Pro Maxと同様のM10パネルを採用し、1.5K（解像度 2756×1268）と3500 nits最大輝度を実現した上で、6.59インチのベストフィットサイズ感を両立。また、POCO X8 Proはフリッカーフリー機能搭載で、より自然な画面調光を実現。3840Hzの高周波PWM調光とサーカディアンアイコンフォートモードにより、よりスマートで目に優しい表示を可能にし、長時間使用時の目の疲労を軽減します。

細部にこだわるプレミアム感と遊び心満載のライトエフェクトを融合

POCO X8 Proは、フラッグシップ基準で設計され、質感を高めるメタル製フレームを採用。さらにガラス製バックパネルとの組み合わせにより、上質でプレミアムな仕上がりを実現しています。細部に至るまで、洗練さと耐久性を高次元で両立しています。そして、POCO X8 ProシリーズはカメラユニットにダイナミックRGBライトを内蔵。着信やアプリ通知時など、8色から選べるバックライトエフェクトが内蔵されており、ゲームや音楽などの使用シーンに合わせてパルスライトエフェクトを連動することも可能。鮮やかなカラーバリエーションと明るさ調整機能により、実用性と遊び心を両立します。

■POCC X8 Pro シリーズの販売情報

・POCO X8 Pro Max

想定価格、発売日、販売チャネルおよび特典情報：

市場想定価格：

12GB/512GB：89,980円（税込）

12GB/256GB：79,980円（税込）

早割価格：

12GB/512GB：84,980円（税込）

12GB/256GB：74,980円（税込）

※3月17日（火）～4月6日（月）までにお買い上げの方が対象です。

発売日： 3月17日（火）より発売開始

カラー：ブルー / ブラック / ホワイト

販売チャネル：

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/poco-x8-pro-max/)/ Xiaomi公式 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m74916/)/ Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK8DRT2N)/

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

購入特典：

・学生限定2,000円割引（Xiaomi公式サイト / Xiaomi Store限定）

・YouTube Premium 2ヵ月間無料アクセス

・Spotify Premium 3ヵ月間無料アクセス

POCO X8 Pro

想定価格、発売日、販売チャネルおよび特典情報：

市場想定価格：

12GB/512GB：74,980円（税込）

8GB/512GB：69,980円（税込）

8GB/256GB：59,980円（税込）

早割価格：

12GB/512GB：69,980円（税込）

8GB/512GB：64,980円（税込）

8GB/256GB：54,980円（税込）

※3月17日（火）～4月6日（月）までにお買い上げの方が対象です。

発売日： 3月17日（火）より順次発売開始

カラー：ミントグリーン / ブラック / ホワイト

販売チャネル：

MVNO：

QTnet※

※3月19日（木）より発売開始。POCO X8 Pro（8GB/256GB）のみの取扱いです。

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/poco-x8-pro/) / Xiaomi公式 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m74300/)/ Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK86D2SY) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

購入特典：

・学生限定2,000円割引（Xiaomi公式サイト / Xiaomi Store限定）

・YouTube Premium 2ヵ月間無料アクセス

・Spotify Premium 3ヵ月間無料アクセス

■POCO X8 Proシリーズのスペック概要POCOについて

POCOは、Xiaomiから生まれたブランドです。

POCOは独立した製品、販売、マーケティングチームを持っており、製造とアフターサービスにおいてXiaomiが持つ知見を活用しています。これにより、POCOはXiaomiの基盤と規模の大きさから得られる主要なメリットを活用することができます。

POCOはXiaomiのサブブランドとして、「あるべきものをすべてここに。要らないものは何もない（Everything you need, nothing you don‘t）」の哲学に基づき、ファンの皆さまの声とフィードバックに重点を置いています。そのファンの皆さまが真に必要とする技術への追求の上に成り立っており、ファンの皆さまに喜んでいいただける質の高い新製品を提供し続けます。