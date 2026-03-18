旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるサービス「ミールステイ」提供開始

株式会社ミールステイ（本社：大阪府、代表取締役：刈田 毅（かりた たけし））は、旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ「ミールステイ」の提供を開始しました。

本サービスは、観光地を巡るだけでは得られない、人と人との交流を旅の楽しみとして届ける新しい選

択肢です。

サービスの目的と背景

旅行の楽しみは、観光名所を巡るだけでなく、現地の人との交流を通じて訪問先の日常に触れる体験も

大きいと考えています。

一方で、言語や安全面への不安などから、旅行中に気軽に現地の人と交流する機会が限られる場合も少

なくありません。

ミールステイは、こうした課題を解決し、旅行者が安心して気軽に現地の人とつながれる仕組みを提供することで、 「観光」だけではない新しい旅の価値を創出することを目的としています。

サービスの特徴

異性間の出会い目的とならないための安心設計

ミールステイの最大の特徴は、男女1対1での利用を認めていない設計にあります。

同性同士の1対1、または複数人での利用を基本とすることで、異性間の出会い目的ではなく、あくまで一期一会の交流や会話を楽しむ場として安心して利用できる環境を整えています。

この性別を考慮したマッチング制御の仕組みについては特許を取得しており、ミールステイ独自の安心設計として運用しています。

女性やパートナーがいる方にも安心してご利用いただける仕組みです。

現地の人が気軽に参加できる仕組み

ミールステイに参加する現地の人（アテンダント）は、ガイドの資格や専門的な知識は必要ありません。

旅行者をもてなしたいという想いと、コミュニケーションへの前向きな姿勢があれば誰でも参加可能です。

日常のおすすめの飲食店を紹介したり、普段の暮らしについて話したりと、肩ひじ張らない自然な交流

が旅行者にとっては特別な体験となります。

複数人でも利用可能な柔軟な仕組み

ミールステイでは、1対1だけでなく複数人での利用にも対応しています。

特に現地の人については、ひとりで参加することに不安を感じる場合でも、友人やパートナーと一緒に

参加できる仕組みとすることで、安心して交流の場に加われるよう配慮しています。

お茶や食事を通じた自然な交流体験

現地の人とレストランやカフェで待ち合わせをし、一緒にお茶や食事を楽しみながら会話をすることで、観光名所だけでは知ることのできない地域の魅力や文化に触れることができます。

国内外の旅行者が利用しやすい仕組み

ミールステイは、国内旅行者だけでなく海外からの旅行者にも利用してもらえるよう、多言語表示や複数通貨での決済に対応しています。

国や言語を問わず、誰もが交流体験を楽しめる環境づくりを進めています。

今後の展開

現在、北海道から沖縄まで全国で現地の人の登録が進んでおり、海外での商標や特許の取得にも取り組

んでいます。

今後は都市部だけでなく地方や海外にも展開し、地域や国の違いを越えた交流の輪を広げてまいります。

代表コメント





私自身、国内外さまざまな土地を訪れてきましたが、振り返ると、心に残っているのは、景色や料理よりも旅先で出会った現地の人との一期一会の交流です。

ミールステイは、そうした出会いを偶然に任せるのではなく、誰もが気軽に安心して楽しめる形で提供したいという想いから生まれました。

今後は国内外へとサービスを広げ、地域や国の違いを越えた交流を通じて、相互理解の輪を広げていきたいと考えています。

株式会社ミールステイ 代表取締役 刈田 毅

会社概要

会社名：株式会社ミールステイ

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１６番１９号 メッセージ梅田ビル１階

代表者：刈田 毅（かりた たけし）

設立：2023年7月

事業内容：旅行者と現地の人をつなぐサービス「ミールステイ」の企画‧開発‧運営

コーポレートサイト：https://mealstay.co.jp/

サービスサイト：https://mealstay.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mealstay/