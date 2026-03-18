【電話番号不要・入力1分】自社のAI化、何から始める？ 中小企業向け「DX・業務自動化の無料相談窓口」をリニューアル
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市）は、日々の業務に追われ「ツールで診断する時間すら惜しい」「自社に合った具体的なAI活用法だけを直接知りたい」という中小企業の経営者・バックオフィス担当者様向けに、入力ストレスを極限まで無くした『AI・DX無料相談および資料請求窓口』をリニューアルいたしました。
■ 汎用的な「診断」ではなく、自社だけの「答え」を求めている方へ
AIや自動化（RPA・iPaaS）の波が押し寄せる中、「うちの会社でも使えるのか？」「どの業務から手をつければいいのか？」と悩む企業様が増えています。
しかし、一般的なWeb診断ツールでは「自社特有の泥臭いアナログ業務」をどう解決できるのか、具体的なイメージが湧きづらいというお声も頂戴します。
■ 【リニューアル】「電話番号・住所」は一切不要。サクッと聞ける窓口へ
弊社では、「情報収集の段階でしつこい営業電話を受けたくない」「面倒な入力はしたくない」というご担当者様のリアルな声にお応えし、相談フォームの入力項目を大幅に削減いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344201/images/bodyimage1】
・電話番号や会社住所の入力は不要です。
・「お名前」と「メールアドレス」のみでご利用いただけます。
・「まずは資料だけ欲しい」「ざっくりと意見交換したい」といった選択肢を設け、文章を考える手間も省きました。
■ AIと自動化のプロが、直接ヒントをお渡しします
弊社は、話題の自動化ツール「n8n」をはじめとする最新のAI技術を活用し、企業ごとの「名もなき手作業」を根絶するサポートを行っております。
「毎月のExcel転記をなくしたい」「活用できる補助金について知りたい」など、どんな些細な疑問でも構いません。1営業日以内に、プロの視点から具体的な第一歩をご提案いたします。
■ 安心のお約束
本窓口は、企業様の課題解決の糸口を見つけるためのものです。弊社から強引な営業電話等は一切行いません。弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報管理にも万全を期しておりますので、安心してお問い合わせください。
▼ 【電話番号不要】1分で完了する無料相談・資料請求はこちらから
https://alternativecomputers.org/ai-contact/
▼ AI自動化の事例や、サービスの詳細はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
■ 汎用的な「診断」ではなく、自社だけの「答え」を求めている方へ
AIや自動化（RPA・iPaaS）の波が押し寄せる中、「うちの会社でも使えるのか？」「どの業務から手をつければいいのか？」と悩む企業様が増えています。
しかし、一般的なWeb診断ツールでは「自社特有の泥臭いアナログ業務」をどう解決できるのか、具体的なイメージが湧きづらいというお声も頂戴します。
■ 【リニューアル】「電話番号・住所」は一切不要。サクッと聞ける窓口へ
弊社では、「情報収集の段階でしつこい営業電話を受けたくない」「面倒な入力はしたくない」というご担当者様のリアルな声にお応えし、相談フォームの入力項目を大幅に削減いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344201/images/bodyimage1】
・電話番号や会社住所の入力は不要です。
・「お名前」と「メールアドレス」のみでご利用いただけます。
・「まずは資料だけ欲しい」「ざっくりと意見交換したい」といった選択肢を設け、文章を考える手間も省きました。
■ AIと自動化のプロが、直接ヒントをお渡しします
弊社は、話題の自動化ツール「n8n」をはじめとする最新のAI技術を活用し、企業ごとの「名もなき手作業」を根絶するサポートを行っております。
「毎月のExcel転記をなくしたい」「活用できる補助金について知りたい」など、どんな些細な疑問でも構いません。1営業日以内に、プロの視点から具体的な第一歩をご提案いたします。
■ 安心のお約束
本窓口は、企業様の課題解決の糸口を見つけるためのものです。弊社から強引な営業電話等は一切行いません。弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報管理にも万全を期しておりますので、安心してお問い合わせください。
▼ 【電話番号不要】1分で完了する無料相談・資料請求はこちらから
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▼ AI自動化の事例や、サービスの詳細はこちら（公式ページ）
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