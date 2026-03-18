新生活を最高のエンタメ体験で彩る！StreamFab「スプリングセール」が3月26日に終了、最後の40%OFFチャンスを逃すな
StreamFabは、現在開催中の「スプリングセール」が2026年3月26日（木）をもって終了することをお知らせいたします。新生活が始まるこの時期、オフラインでの動画視聴体験を劇的に向上させる「StreamFab Video Downloader for Browser」が、40%OFFで手に入るファイナルカウントダウンが始まりました。
春は、入学や就職、引っ越しなど、多くの人々にとって新しいステージが始まる季節です。新生活の準備で忙しい毎日を送る中、自分へのご褒美として「究極のホームシアター体験」を取り入れてみてはいかがでしょうか。StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+、Hulu、U-NEXTといった主要な動画配信サービスから、お気に入りのコンテンツを最大4K/8K画質でダウンロードできる、世界最高峰の動画ダウンローダーです。
今回のスプリングセールは、例年以上の反響をいただいております。特に、1,000以上の動画サイトに対応した「StreamFab オールインワン」は、新生活で通勤・通学時間が増える方々から「移動中に通信量を気にせず動画を楽しめる」と絶大な支持を得ています。
オールインワンの他、NPGサービスやYoutube Downloader、Android版アプリ、セット製品などもセール中です。
しかし、このお得な祭典も、いよいよ3月26日が最終日となります。ぜひ期限切れ前に確認してください。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
■本セールの目玉：StreamFab オールインワンの圧倒的価値 通常価格では躊躇していた方も、今なら30%OFFの特別価格で導入可能です。さらに、セール期間中に購入されたお客様には、以下の豪華特典が付与されます。
Amazonギフト券の進呈：新生活の備品購入に役立つギフト券をプレゼント。
5台のPCで利用可能：複数のデバイスで共有できるライセンス。
無期限の無料アップデート：常に進化する配信サイトの仕様変更に迅速対応。
■なぜ今、StreamFabが必要なのか？ 動画配信サービスの普及により、私たちはいつでも映画やドラマにアクセスできるようになりました。しかし、「配信期限によるコンテンツの削除」や「不安定なインターネット環境」といった悩みは尽きません。StreamFabを使用すれば、お気に入りの作品をMP4/MKV形式で永久保存でき、インターネットのない環境でも、飛行機の中でも、いつでも最高の画質で視聴可能です。
「あの時買っておけばよかった」と後悔する前に、3月26日までのラストチャンスをぜひ掴んでください。新生活の相棒として、StreamFabがあなたの日常に感動と彩りを提供します。
配信元企業：日進斗金合同会社
春は、入学や就職、引っ越しなど、多くの人々にとって新しいステージが始まる季節です。新生活の準備で忙しい毎日を送る中、自分へのご褒美として「究極のホームシアター体験」を取り入れてみてはいかがでしょうか。StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+、Hulu、U-NEXTといった主要な動画配信サービスから、お気に入りのコンテンツを最大4K/8K画質でダウンロードできる、世界最高峰の動画ダウンローダーです。
今回のスプリングセールは、例年以上の反響をいただいております。特に、1,000以上の動画サイトに対応した「StreamFab オールインワン」は、新生活で通勤・通学時間が増える方々から「移動中に通信量を気にせず動画を楽しめる」と絶大な支持を得ています。
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配信元企業：日進斗金合同会社
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