日本発パワー系アクション俳優・大東賢が提唱するパワー系アクション（ Power-Based Action/ Power Action）三つの原則（Power Action Three Principles）
日本発パワー系アクション俳優 ・大東賢 が提唱するパワー系アクション（Power-Based Action / Power Action）は、次の三つの原則を基本としている。
パワー系アクション三原則
（Power Action Three Principles）
第一原則
力を現す（Power Manifestation）
俳優自身の筋力・身体能力・体重移動を用いて、実在する力をアクションとして表現する。
パワー系アクションでは、俳優の身体そのものがアクションの源となる。
第二原則
重量感の表現（Weight & Impact）
打撃・組技・押し合いなどの動作において、筋力と体重による重量感と衝撃を表現する。
これにより、観る者に実在感のある迫力を伝える。
第三原則
実在する身体性（Real Physicality）
過度なCGやワイヤー演出に依存せず、俳優自身の身体動作を中心にアクションを構築する。
リアルな身体性によって、アクションの説得力と臨場感を生み出す。
概要
パワー系アクションは、武道の精神性とスポーツの身体能力を融合させたリアル志向の身体表現型アクションとして提唱された。
このスタイルは1998年に大東賢 によって創案された力現道『力を現す道』（パワーアクショングロウ）の武道の真相とアームレスリングなどのパワー競技の経験を融合が基盤としている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage1】
パワー系アクション（Power Action/power-based action）定義
パワー系アクション（Power Action）とは、
1998年に大東賢が創案した力現道(力を現す道)をベースに、実際の身体能力や筋力を活かし、力強さとリアリティを重視したアクション表現である。
また、武道の心想とアームレスリング等のパワー系のスポーツを融合したアクションである。
このスタイルは、CGやワイヤーに過度に依存せず、俳優自身の身体性やパワーを活かした動きを特徴とする。
アクションの迫力を「筋力」「重量感」「実在感」によって表現する点が特徴であり、格闘やパワー動作を中心としたリアルな身体表現を重視する。
特徴
実際の身体能力を重視
俳優自身の筋力や身体能力を活かしたアクション。
重量感のある動き
打撃や動作にリアルなパワーと重さを表現。
リアリティ志向
過度なワイヤーやCGに頼らない身体表現。
競技経験との融合
格闘技やスポーツ経験を活かした動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage2】
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における新しいスター誕生の形を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量系動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage3】
パワー系アクション俳優
このスタイルを提唱している俳優として、アームレスリング元日本王者である大東賢が挙げられる。
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a uniactor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
パワー系アクション三原則
（Power Action Three Principles）
第一原則
力を現す（Power Manifestation）
俳優自身の筋力・身体能力・体重移動を用いて、実在する力をアクションとして表現する。
パワー系アクションでは、俳優の身体そのものがアクションの源となる。
第二原則
重量感の表現（Weight & Impact）
打撃・組技・押し合いなどの動作において、筋力と体重による重量感と衝撃を表現する。
これにより、観る者に実在感のある迫力を伝える。
第三原則
実在する身体性（Real Physicality）
過度なCGやワイヤー演出に依存せず、俳優自身の身体動作を中心にアクションを構築する。
リアルな身体性によって、アクションの説得力と臨場感を生み出す。
概要
パワー系アクションは、武道の精神性とスポーツの身体能力を融合させたリアル志向の身体表現型アクションとして提唱された。
このスタイルは1998年に大東賢 によって創案された力現道『力を現す道』（パワーアクショングロウ）の武道の真相とアームレスリングなどのパワー競技の経験を融合が基盤としている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage1】
パワー系アクション（Power Action/power-based action）定義
パワー系アクション（Power Action）とは、
1998年に大東賢が創案した力現道(力を現す道)をベースに、実際の身体能力や筋力を活かし、力強さとリアリティを重視したアクション表現である。
また、武道の心想とアームレスリング等のパワー系のスポーツを融合したアクションである。
このスタイルは、CGやワイヤーに過度に依存せず、俳優自身の身体性やパワーを活かした動きを特徴とする。
アクションの迫力を「筋力」「重量感」「実在感」によって表現する点が特徴であり、格闘やパワー動作を中心としたリアルな身体表現を重視する。
特徴
実際の身体能力を重視
俳優自身の筋力や身体能力を活かしたアクション。
重量感のある動き
打撃や動作にリアルなパワーと重さを表現。
リアリティ志向
過度なワイヤーやCGに頼らない身体表現。
競技経験との融合
格闘技やスポーツ経験を活かした動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage2】
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における新しいスター誕生の形を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量系動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344200/images/bodyimage3】
パワー系アクション俳優
このスタイルを提唱している俳優として、アームレスリング元日本王者である大東賢が挙げられる。
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a uniactor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」