日本発パワー系アクション俳優・大東賢が提唱するパワー系アクション（ Power-Based Action/ Power Action）三つの原則（Power Action Three Principles）

日本発パワー系アクション俳優・大東賢が提唱するパワー系アクション（ Power-Based Action/ Power Action）三つの原則（Power Action Three Principles）