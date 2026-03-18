StreamFab、ブラウザ拡張型製品の最新作「Disney Plus Downloader for Browser」を今週リリース！シリーズ展開を加速
動画ダウンロードソフトの世界的リーダーであるStreamFabは、ブラウザから直接動画を保存できる新シリーズの最新作として、「StreamFab Disney Plus Downloader for Browser」を今週中に発売いたします。
本製品は、既にリリースされ好評を博している「Video Downloader for Browser」および「Netflix Downloader for Browser」に続く、ブラウザ完結型製品の第3弾です。専用ソフトを介さず、Google ChromeやMicrosoft Edge上でDisney+を視聴しながら、流れるようにダウンロード作業を行えるのが最大の特徴です。
■ 製品の主な特徴と機能
ブラウザ一体型の操作性： 拡張機能として動作するため、視聴中にサイドバーやボタンから即座に保存を開始。
バッチダウンロード（一括保存）対応： シリーズもののアニメやドラマも、シーズンごと、あるいは複数のエピソードを選択して一括で保存可能。
高品質な視聴体験： 最大1080p、EAC3 5.1chオーディオを維持したまま、MP4/MKV形式で保存。
■ 価格と試用について
販売価格は、先行して発売されているNetflix版と同様の永久ライセンス 14,500円（税込）を予定しております（あくまで予測するだけ、実際値段はリリース後公式サイトで確認しましょう）。また、製品版の購入前に、フル動画を無料で試用ダウンロードできる体験期間も設けております。
また、リリース記念としてこの新製品に15% OFFキャンペーンを実施するつもりです。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
※記載されている製品仕様や価格等の情報は現時点の予測を含みます。万が一公式サイトの情報と相違がある場合は、すべて公式サイトの表記を優先するものとします。
配信元企業：日進斗金合同会社
本製品は、既にリリースされ好評を博している「Video Downloader for Browser」および「Netflix Downloader for Browser」に続く、ブラウザ完結型製品の第3弾です。専用ソフトを介さず、Google ChromeやMicrosoft Edge上でDisney+を視聴しながら、流れるようにダウンロード作業を行えるのが最大の特徴です。
■ 製品の主な特徴と機能
ブラウザ一体型の操作性： 拡張機能として動作するため、視聴中にサイドバーやボタンから即座に保存を開始。
バッチダウンロード（一括保存）対応： シリーズもののアニメやドラマも、シーズンごと、あるいは複数のエピソードを選択して一括で保存可能。
高品質な視聴体験： 最大1080p、EAC3 5.1chオーディオを維持したまま、MP4/MKV形式で保存。
■ 価格と試用について
販売価格は、先行して発売されているNetflix版と同様の永久ライセンス 14,500円（税込）を予定しております（あくまで予測するだけ、実際値段はリリース後公式サイトで確認しましょう）。また、製品版の購入前に、フル動画を無料で試用ダウンロードできる体験期間も設けております。
また、リリース記念としてこの新製品に15% OFFキャンペーンを実施するつもりです。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
※記載されている製品仕様や価格等の情報は現時点の予測を含みます。万が一公式サイトの情報と相違がある場合は、すべて公式サイトの表記を優先するものとします。
配信元企業：日進斗金合同会社
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