株式会社LAB x エンターテック・ユニバーシティ【第7期 音楽マーケティング・ブートキャンプ ～音楽を仕事にするための″超実戦的″デジタルマーケティング講座～】2026年5月より開催決定！
音楽業界が創った、音楽業界の就職・キャリアに1番近いオンラインスクール「エンターテック・ユニバーシティ」を運営するエンターテックエデュケーション株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山口 哲一）は、音楽マーケティングスタートアップの株式会社LAB（本社：兵庫県神戸市、代表：脇田 敬）と共同で、実戦型音楽マーケター育成プログラム「音楽マーケティングブートキャンプ 第7期 ～音楽を仕事にするための"超実戦的"デジタルマーケティング講座～」を2026年5月より開講いたします。ただいま受講生を募集中です。
※本講座は、エンターテック・ユニバーシティの学生だけでなく、どなたでも受講可能です。
■ 音楽マーケティングブートキャンプとは？
「音楽マーケティングブートキャンプ」は、2021年6月に開講し、これまでに150名以上が受講してきた、株式会社LABとエンターテック・ユニバーシティが提供している音楽デジタルマーケター育成プログラムです。
今回で第7期目の開催となり、音楽業界で活躍する卒業生も多く輩出しています。
講師陣は、デジタルマーケティングに精通した音楽業界のプロフェッショナル。
最新のマーケティング事例やスキルを学べるだけでなく、プログラム後半の「実戦カリキュラム」では、実際にアーティストのマーケティングやSNS運用を行いながら、現場レベルのスキルを身につけることができます。
さらに今期は、アーティストのマーケティングに加え、2027年1月に沖縄で開催予定のショーケースフェスティバル『Music Lane Festival OKINAWA2027』のマーケティング実践にも取り組む予定です。
■ お申し込み
下記よりお申し込みいただけます
https://music-marketing-bootcamp.studio.site/
■ こんな方におすすめ
・音楽業界で働きたい学生・第二新卒の方
・異業種から音楽ビジネスに挑戦したい方
・すでに音楽関係の仕事をしているが、新しい知識を習得したい方
・AIやグローバル化の中で、自分の価値を高めたい方
■ 近年の音楽業界の傾向
昨今の音楽業界では、「グローバル化」が非常に大きな潮流として注目されています。 日本発の国際的な音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の創設や、音楽主要5団体が設立した「CEIPA（一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会）」の動き、さらには政府によるエンタメ・コンテンツ産業への積極的な投資など、日本の音楽を世界へ届けるための動きが国を挙げて加速しています。
■ 第7期講座の特徴
第7期となる今回は、音楽デジタルマーケティングの基礎をしっかりと押さえながら、『生成AI』や『音楽ファイナンス』など、これからの音楽業界で必須となるであろう内容を押さえた講義も予定。
「業界の根本が変わりつつある現状」と「その先の未来」までを学べる内容になっています。
生成AIが変えるクリエイティブとプロモーションの構造
日本の音楽ビジネスにおけるグローバル戦略のリアル
ストリーミングデータ等を活用した、ファイナンス、IPビジネス
プラットフォーム依存から脱却するための設計思考
など、「業界の根本が変わりつつある現状」と「その先の未来」までを学べる内容になっています。
■ 本講座の特徴
実務を体験しながら学べる（実際にアーティストやフェスのマーケティング実践をしながらの学習）
※本講座は、エンターテック・ユニバーシティの学生だけでなく、どなたでも受講可能です。
■ 音楽マーケティングブートキャンプとは？
「音楽マーケティングブートキャンプ」は、2021年6月に開講し、これまでに150名以上が受講してきた、株式会社LABとエンターテック・ユニバーシティが提供している音楽デジタルマーケター育成プログラムです。
今回で第7期目の開催となり、音楽業界で活躍する卒業生も多く輩出しています。
講師陣は、デジタルマーケティングに精通した音楽業界のプロフェッショナル。
最新のマーケティング事例やスキルを学べるだけでなく、プログラム後半の「実戦カリキュラム」では、実際にアーティストのマーケティングやSNS運用を行いながら、現場レベルのスキルを身につけることができます。
さらに今期は、アーティストのマーケティングに加え、2027年1月に沖縄で開催予定のショーケースフェスティバル『Music Lane Festival OKINAWA2027』のマーケティング実践にも取り組む予定です。
■ お申し込み
下記よりお申し込みいただけます
https://music-marketing-bootcamp.studio.site/
■ こんな方におすすめ
・音楽業界で働きたい学生・第二新卒の方
・異業種から音楽ビジネスに挑戦したい方
・すでに音楽関係の仕事をしているが、新しい知識を習得したい方
・AIやグローバル化の中で、自分の価値を高めたい方
■ 近年の音楽業界の傾向
昨今の音楽業界では、「グローバル化」が非常に大きな潮流として注目されています。 日本発の国際的な音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の創設や、音楽主要5団体が設立した「CEIPA（一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会）」の動き、さらには政府によるエンタメ・コンテンツ産業への積極的な投資など、日本の音楽を世界へ届けるための動きが国を挙げて加速しています。
■ 第7期講座の特徴
第7期となる今回は、音楽デジタルマーケティングの基礎をしっかりと押さえながら、『生成AI』や『音楽ファイナンス』など、これからの音楽業界で必須となるであろう内容を押さえた講義も予定。
「業界の根本が変わりつつある現状」と「その先の未来」までを学べる内容になっています。
生成AIが変えるクリエイティブとプロモーションの構造
日本の音楽ビジネスにおけるグローバル戦略のリアル
ストリーミングデータ等を活用した、ファイナンス、IPビジネス
プラットフォーム依存から脱却するための設計思考
など、「業界の根本が変わりつつある現状」と「その先の未来」までを学べる内容になっています。
■ 本講座の特徴
実務を体験しながら学べる（実際にアーティストやフェスのマーケティング実践をしながらの学習）