大人気パステルシリーズが春の花の彩りで2026年も限定登場！TO&FROの人気アイテムを特別な4色のパステルカラーで楽しめる♪【3月20日より限定販売】
創業92年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2026年3月20日に、TO&FROの人気アイテムを春の花をイメージしたパステルカラーに彩った全4色の限定「PASTEL」シリーズをTO&FROオンラインショップ、直営店（東京、羽田、KAJI FACTORY PARK）で発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344203/images/bodyimage1】
春の人気限定シリーズ「PASTEL」が2026年も登場！
TO&FROの人気アイテムが春の花をイメージしたパステルカラーに
2024年の春に、「ORGANIZER -AIR- PASTEL」としてはじめて発売したパステルカラーのオーガナイザーは大変ご好評をいただき、2025年の春にはパステルシリーズのアイテムを拡大して展開。カラーによってはすぐに完売したアイテムもございました。今年は、さらにパステルカラーを楽しんでいただけるよう、春の花をテーマにして2026年の「PASTEL」シリーズを展開いたします。
今年のカラーは、春に咲く花々から着想を得て、ネモフィラ、サクラ、ポピー、ライラックの4色を選定しました。それぞれが春の風景を思わせるやわらかな色彩で、春らしいやさしさ・新しい始まりにつながるような花言葉を持っています。
空のように澄んだ青が広がる花畑を思わせるネモフィラの花言葉は、「可憐」。日本の春を象徴する花であり、やさしく咲き誇るサクラ。花言葉は「優美」です。陽だまりのように明るく、春の景色に彩りを添えるポピーの花言葉は「思いやり」。そして上品でやわらかな紫が印象的なライラックは「無邪気」だけでなく「初恋」という花言葉も持っています。
それぞれの花が持つやさしい色合いと、春の軽やかな空気感を重ね合わせながら、「PASTEL」シリーズならではの柔らかな世界観と共に、春の訪れを楽しんでいただけるとうれしいです。
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パッフィングトートバッグも仲間入りし
さらに「PASTEL」シリーズをお楽しみいただけるラインナップに！
今年は、昨年のラインナップにはなかった「パッフィングトートバッグ」 も仲間入り！ 春の訪れを喜びながら、目にするだけで気持ちが高まるようなパステルトーンのアイテムで、使ってくださる方の毎日を彩りたいという思いを込めました。
「PASTEL」シリーズに採用しているアイテムは、ファクトリーブランドとして生地から生産するTO&FROが、髪の毛の1/3程しかない極細糸を使用したオリジナル生地「Humming bird AIR」を使用しています。この生地は、風になびくほど薄くて透け感が楽しめるのが特徴で、軽さと高機能性のバランスを限界まで追求したアイテムに仕上がりました。
この極薄生地をパステルカラーに染め上げるには苦労も多く、程よい彩度がないと印象的に仕上がらないため、今年も入念な試行錯誤を経て、春らしくてかわいらしい花々のカラーに仕上げています。
ぜひ、今年の「PASTEL」シリーズの中から、春の気分にマッチするアイテムを見つけていただけるとうれしいです。
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春の人気限定シリーズ「PASTEL」が2026年も登場！
TO&FROの人気アイテムが春の花をイメージしたパステルカラーに
2024年の春に、「ORGANIZER -AIR- PASTEL」としてはじめて発売したパステルカラーのオーガナイザーは大変ご好評をいただき、2025年の春にはパステルシリーズのアイテムを拡大して展開。カラーによってはすぐに完売したアイテムもございました。今年は、さらにパステルカラーを楽しんでいただけるよう、春の花をテーマにして2026年の「PASTEL」シリーズを展開いたします。
今年のカラーは、春に咲く花々から着想を得て、ネモフィラ、サクラ、ポピー、ライラックの4色を選定しました。それぞれが春の風景を思わせるやわらかな色彩で、春らしいやさしさ・新しい始まりにつながるような花言葉を持っています。
空のように澄んだ青が広がる花畑を思わせるネモフィラの花言葉は、「可憐」。日本の春を象徴する花であり、やさしく咲き誇るサクラ。花言葉は「優美」です。陽だまりのように明るく、春の景色に彩りを添えるポピーの花言葉は「思いやり」。そして上品でやわらかな紫が印象的なライラックは「無邪気」だけでなく「初恋」という花言葉も持っています。
それぞれの花が持つやさしい色合いと、春の軽やかな空気感を重ね合わせながら、「PASTEL」シリーズならではの柔らかな世界観と共に、春の訪れを楽しんでいただけるとうれしいです。
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パッフィングトートバッグも仲間入りし
さらに「PASTEL」シリーズをお楽しみいただけるラインナップに！
今年は、昨年のラインナップにはなかった「パッフィングトートバッグ」 も仲間入り！ 春の訪れを喜びながら、目にするだけで気持ちが高まるようなパステルトーンのアイテムで、使ってくださる方の毎日を彩りたいという思いを込めました。
「PASTEL」シリーズに採用しているアイテムは、ファクトリーブランドとして生地から生産するTO&FROが、髪の毛の1/3程しかない極細糸を使用したオリジナル生地「Humming bird AIR」を使用しています。この生地は、風になびくほど薄くて透け感が楽しめるのが特徴で、軽さと高機能性のバランスを限界まで追求したアイテムに仕上がりました。
この極薄生地をパステルカラーに染め上げるには苦労も多く、程よい彩度がないと印象的に仕上がらないため、今年も入念な試行錯誤を経て、春らしくてかわいらしい花々のカラーに仕上げています。
ぜひ、今年の「PASTEL」シリーズの中から、春の気分にマッチするアイテムを見つけていただけるとうれしいです。
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