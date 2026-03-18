サンプラザ中野くんとパッパラー河合（爆風スランプ）が東北風土マラソン2026に出演決定！名曲『Runner』で東北を笑顔に
一般社団法人東北風土マラソン＆フェスティバル（代表 竹川隆司）は、4月19日（日）に開催する東北風土マラソン2026 にサンプラザ中野くんとパッパラー河合（爆風スランプ）が出演することを発表します。6年ぶりの出演となった昨年大会に引き続き、2026年大会のフルマラソン／ハーフマラソンのスタート時には『Runner』他、数々の名曲を熱唱いただきます！
サンプラザ中野くんは、「ミュージシャンアンバサダー」として2014年の大会設立当初からステージを盛り上げてくれました。東北に想いを寄せ、当大会の成長も一緒に見守ってくれています。今年8月には35年ぶりとなる日本武道館公演「爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館 ～歌え、大きな玉ねぎの下で」の開催が発表されました。そんな特別な年に、東北風土マラソン2026にお越しいただけることに大きな喜びを感じています。ランナーのみなさん、一緒に盛り上がりましょう！
ランナーのエントリーは特設サイトで2026年3月20日まで受付けています。 https://tohokumarathon.com/runner/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344470/images/bodyimage1】
サンプラザ中野くん
1960年（昭35）8月15日、山梨県生まれ。早大在学中の84年に爆風スランプのボーカルとしてデビュー。「Runner」「リゾ・ラバ」などのヒット曲を発表。爆風スランプがデビュー40周年を迎えた2024年に再集結。2025年には爆風スランプの名曲「大きな玉ねぎの下で」が映画化された。
パッパラー河合
1960年（昭和35）9月14日、千葉県生まれ。1984年1stアルバム「よい」、1stシングル「週刊東京少女A」で爆風スランプのギタリストとしてレコードデビュー。｢旅人よ ～The Longest Journey｣（1996年） をはじめ数々の楽曲を作曲。そのほかアーティストへの楽曲の提供・プロデュースワーク・執筆活動など、幅広い活動を行っている。
【東北風土マラソン2026について】
大会名称：東北風土マラソン2026
開催概要：［日程］ 現地開催：2026年4月19日（日） 8時半～1５時
［会場］ 現地開催：長沼フートピア トヨテツの丘公園
［種目］ フルマラソン／ハーフマラソン／5キロラン／親子ラン／KIDSスマイルラン
詳細はHPをご覧ください。https://tohokumarathon.com/
主催：東北風土マラソン2026実行委員会 (一社)登米市観光物産協会に事務局設置
共催：登米市、南三陸町、登米市教育委員会、登米市観光推進協議会、長沼ふるさと物産株式会社、一般社団法人登米市観光物産協会、株式会社登米コミュニティエフエム
「東北風土マラソン＆フェスティバル」は「マラソンで東北と世界をつなぐ」をミッションに2014年にスタート。東北の「風土」（自然、風景、人）と「フード」（食、日本酒）を楽しみながら走る「東北風土マラソン」を中心に、東北の食と日本酒を楽しめるフェスィバルや、被災地を訪ねるツアーなどを同時開催することで、東日本大震災からの復興途上にある東北の交流人口増加、産業振興に寄与。参加者全員が笑顔になれるボーダレスな大会を目指し、地域振興に結びつけるモデルが高い評価を得ている。
配信元企業：一般社団法人東北風土マラソン＆フェスティバル
サンプラザ中野くんは、「ミュージシャンアンバサダー」として2014年の大会設立当初からステージを盛り上げてくれました。東北に想いを寄せ、当大会の成長も一緒に見守ってくれています。今年8月には35年ぶりとなる日本武道館公演「爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館 ～歌え、大きな玉ねぎの下で」の開催が発表されました。そんな特別な年に、東北風土マラソン2026にお越しいただけることに大きな喜びを感じています。ランナーのみなさん、一緒に盛り上がりましょう！
ランナーのエントリーは特設サイトで2026年3月20日まで受付けています。 https://tohokumarathon.com/runner/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344470/images/bodyimage1】
サンプラザ中野くん
1960年（昭35）8月15日、山梨県生まれ。早大在学中の84年に爆風スランプのボーカルとしてデビュー。「Runner」「リゾ・ラバ」などのヒット曲を発表。爆風スランプがデビュー40周年を迎えた2024年に再集結。2025年には爆風スランプの名曲「大きな玉ねぎの下で」が映画化された。
パッパラー河合
1960年（昭和35）9月14日、千葉県生まれ。1984年1stアルバム「よい」、1stシングル「週刊東京少女A」で爆風スランプのギタリストとしてレコードデビュー。｢旅人よ ～The Longest Journey｣（1996年） をはじめ数々の楽曲を作曲。そのほかアーティストへの楽曲の提供・プロデュースワーク・執筆活動など、幅広い活動を行っている。
【東北風土マラソン2026について】
大会名称：東北風土マラソン2026
開催概要：［日程］ 現地開催：2026年4月19日（日） 8時半～1５時
［会場］ 現地開催：長沼フートピア トヨテツの丘公園
［種目］ フルマラソン／ハーフマラソン／5キロラン／親子ラン／KIDSスマイルラン
詳細はHPをご覧ください。https://tohokumarathon.com/
主催：東北風土マラソン2026実行委員会 (一社)登米市観光物産協会に事務局設置
共催：登米市、南三陸町、登米市教育委員会、登米市観光推進協議会、長沼ふるさと物産株式会社、一般社団法人登米市観光物産協会、株式会社登米コミュニティエフエム
「東北風土マラソン＆フェスティバル」は「マラソンで東北と世界をつなぐ」をミッションに2014年にスタート。東北の「風土」（自然、風景、人）と「フード」（食、日本酒）を楽しみながら走る「東北風土マラソン」を中心に、東北の食と日本酒を楽しめるフェスィバルや、被災地を訪ねるツアーなどを同時開催することで、東日本大震災からの復興途上にある東北の交流人口増加、産業振興に寄与。参加者全員が笑顔になれるボーダレスな大会を目指し、地域振興に結びつけるモデルが高い評価を得ている。
配信元企業：一般社団法人東北風土マラソン＆フェスティバル
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