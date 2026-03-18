WindowsでBitLockerを強制解除する方法4選
WindowsでBitLockerが有効になっているドライブにアクセスできなくなり、ロック解除の方法に困ったことはありませんか。BitLockerはデータを保護するための強力な暗号化機能ですが、設定変更やシステムトラブルによってドライブがロックされた場合、適切な方法で解除しなければ正常に使用できなくなることがあります。そのため、状況に応じてBitLockerを解除する方法を理解しておくことが重要です。
2026年3月18日（水）に更新された「4DDiG Partition Manager」では、BitLockerロック解除の処理速度がさらに向上し、よりスムーズにドライブへアクセスできるようになりました。本記事では、WindowsでBitLockerを強制解除する4つの方法について、初心者にも分かりやすく解説します。
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BitLockerの強制解除とは何か
BitLockerは、WindowsのProエディション以上に搭載されているディスク暗号化機能で、ドライブ内のデータを保護するために利用されます。この機能を有効にすると、正しい認証情報がない限りデータへアクセスできないため、PCの紛失や盗難時の情報漏えい対策として有効です。
一般的には、BitLockerのロックを解除するにはパスワードや回復キーなどの認証情報が必要です。しかし、何らかの理由で通常の方法が使えない場合に、別の手段で暗号化を解除することを「強制解除」と呼ぶことがあります。
WindowsでBitLockerを強制解除する4つの簡単な方法：https://x.gd/xDKwW
BitLockerを解除するための4つの対処方法
ここでは、BitLockerによってロックされたドライブを解除するための代表的な方法を紹介します。状況や利用環境によって適した方法が異なるため、自分のケースに合った手順を試してみてください。
方法1：回復キーを利用してBitLockerを解除する
1.「コントロールパネル」を開き、
2.「システムとセキュリティ」→「BitLockerドライブ暗号化」 を選択します。
3.一覧から対象のドライブを見つけ、「BitLockerをオフにする」 をクリックします。
4.表示される確認画面でもう一度同じ操作を行うと、ドライブの復号化が開始されます。
5.また、PC起動時にBitLockerの回復画面が表示された場合は、画面の指示に従って48桁の回復キーを入力し、「続行」を選択することでシステムを起動できる場合があります。
回復キーが分からない場合は、まず https://aka.ms/myrecoverykey
にアクセスし、Microsoftアカウントでサインインして確認してみてください。BitLockerを有効化した際にアカウントと紐付けている場合、回復キーがこのページに保存されていることがあります。
方法2：4DDiG Partition Managerを利用してBitLockerを解除する
次のような状況で利用を検討できます。
・BitLockerの回復キーが見つからない
・突然の「Bitlocker入力画面」によるWindowsが正常に起動しない
・コマンド操作に慣れていない
回復キーを紛失している場合、Windowsの標準機能だけではBitLockerのロックを解除できないことがあります。そのような場合に役立つのが、専用ツール 4DDiG Partition Manager です。このソフトは BitLockerを強制的にアンロックできる機能 を備えており、回復キーが手元にない場合でもドライブへアクセスできる可能性があります。
また、専用の WinPE環境から起動できるため、ブルースクリーンなどでWindowsが起動しない場合でも対応可能 という点もメリットです。操作は分かりやすいインターフェースで行えるため、専門的なコマンド知識がなくても利用できます。
2026年3月18日（水）に更新された「4DDiG Partition Manager」では、BitLockerロック解除の処理速度がさらに向上し、よりスムーズにドライブへアクセスできるようになりました。本記事では、WindowsでBitLockerを強制解除する4つの方法について、初心者にも分かりやすく解説します。
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BitLockerの強制解除とは何か
BitLockerは、WindowsのProエディション以上に搭載されているディスク暗号化機能で、ドライブ内のデータを保護するために利用されます。この機能を有効にすると、正しい認証情報がない限りデータへアクセスできないため、PCの紛失や盗難時の情報漏えい対策として有効です。
一般的には、BitLockerのロックを解除するにはパスワードや回復キーなどの認証情報が必要です。しかし、何らかの理由で通常の方法が使えない場合に、別の手段で暗号化を解除することを「強制解除」と呼ぶことがあります。
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BitLockerを解除するための4つの対処方法
ここでは、BitLockerによってロックされたドライブを解除するための代表的な方法を紹介します。状況や利用環境によって適した方法が異なるため、自分のケースに合った手順を試してみてください。
方法1：回復キーを利用してBitLockerを解除する
1.「コントロールパネル」を開き、
2.「システムとセキュリティ」→「BitLockerドライブ暗号化」 を選択します。
3.一覧から対象のドライブを見つけ、「BitLockerをオフにする」 をクリックします。
4.表示される確認画面でもう一度同じ操作を行うと、ドライブの復号化が開始されます。
5.また、PC起動時にBitLockerの回復画面が表示された場合は、画面の指示に従って48桁の回復キーを入力し、「続行」を選択することでシステムを起動できる場合があります。
回復キーが分からない場合は、まず https://aka.ms/myrecoverykey
にアクセスし、Microsoftアカウントでサインインして確認してみてください。BitLockerを有効化した際にアカウントと紐付けている場合、回復キーがこのページに保存されていることがあります。
方法2：4DDiG Partition Managerを利用してBitLockerを解除する
次のような状況で利用を検討できます。
・BitLockerの回復キーが見つからない
・突然の「Bitlocker入力画面」によるWindowsが正常に起動しない
・コマンド操作に慣れていない
回復キーを紛失している場合、Windowsの標準機能だけではBitLockerのロックを解除できないことがあります。そのような場合に役立つのが、専用ツール 4DDiG Partition Manager です。このソフトは BitLockerを強制的にアンロックできる機能 を備えており、回復キーが手元にない場合でもドライブへアクセスできる可能性があります。
また、専用の WinPE環境から起動できるため、ブルースクリーンなどでWindowsが起動しない場合でも対応可能 という点もメリットです。操作は分かりやすいインターフェースで行えるため、専門的なコマンド知識がなくても利用できます。