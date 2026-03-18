Orabiグループは3月18日、『百歳の自分史』（中野與一著）の全原稿を無料公開いたしました。章ごとに視点を変えた書き方の事例提示として、わずかでも自分史振興に役立てばと考えます。

Orabiグループは3月18日、『百歳の自分史』（中野與一著）の全原稿を無料公開いたしました。章ごとに視点を変えた書き方の事例提示として、わずかでも自分史振興に役立てばと考えます。