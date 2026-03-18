世界2億人が利用する動画配信プラットフォーム「Vimeo」と公式連携。動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」、「VimeoとのAPI連携機能」をリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344399/images/bodyimage1】
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木 大輔）は、自社が開発・販売する動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」が、世界的な動画配信プラットフォーム「Vimeo」とのAPI連携機能を3月17日より、提供開始したことをお知らせします。
本機能連携により、ソーシャルキャストが強みを持つ「BtoC・BtoBの動画販売」「社内向けの動画共有・組織内向けの限定配信」において、手間なく簡単な操作ひとつで、Vimeoの高品質な動画配信ソリューションをご利用いただけるようになります。
活用例：
・ソーシャルキャストで構築した動画販売サイト上でVimeoの動画やライブを配信・販売する
・ソーシャルキャストで構築した動画共有ポータル上でVimeoの動画やライブを限定配信する
・ソーシャルキャスト×Vimeoで多言語対応の動画配信サイトを構築する など
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
Vimeo公式サイトはこちら
https://vimeo.com/jp/
過去のプレスリリース：
株式会社ストランダー、米Vimeo Incとの日本国内におけるパートナー契約を締結しました
https://socialcast.jp/news/?p=9724
▼動画配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』とは
ソーシャルキャストは動画ビジネスの利益を最大化する「動画配信サービス構築システム」です。
BtoC・BtoBの動画販売と、組織内向けの限定配信に強みがあります。
ソーシャルキャストは、教育ビジネスからエンタメ系、社内・学内利用までジャンル問わず、国内400以上の動画配信サービスに採用いただいています。
ソーシャルキャストの主な導入事例：
・オンラインスクール、講座
・オンライン教室、フィットネス
・オンライン学習塾、予備校、セミナー
・エンタメ、スポーツ系動画配信サービス
・テレビ局のインターネット配信サービス
・社内・学内での動画共有
・顧客向けの限定配信 など
▼VimeoとのAPI連携機能搭載の背景
弊社ストランダーが提供する「ソーシャルキャスト」は、自前の動画販売サイト構築や社内・組織内向けの動画配信ポータル構築に強みを持つソリューションです。
ソーシャルキャストは、2012年のリリース以来、400社を超える企業様に採用いただいてまいりました。ソーシャルキャストは単体でもビデオオンデマンドによる動画配信が可能ですが、ご相談いただく企業様の中には、「たくさんの視聴者に動画を配信したい」「販売する動画コンテンツのセキュリティレベルをもっと高めたい」など、動画配信にまつわるより踏み込んだ課題感をお持ちの企業様も少なくない状況です。
動画配信プラットフォーム「Vimeo」は、動画配信がここまで普及する以前の2004年より、高い技術力と高品質で安定性の高い、動画ソリューションを提供し続けており、現在、世界中で2億人以上に利用されています。
Vimeoの動画ソリューションとしての強みは非常に多岐に渡りますが、ソーシャルキャストが得意とする動画販売や組織内の限定配信においては、例えば、以下のような点で、シナジーがとても高いため、これまでも一緒にご利用いただくことが少なくありませんでした。
・視聴者にストレスフリーな視聴体験を提供したい
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木 大輔）は、自社が開発・販売する動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」が、世界的な動画配信プラットフォーム「Vimeo」とのAPI連携機能を3月17日より、提供開始したことをお知らせします。
本機能連携により、ソーシャルキャストが強みを持つ「BtoC・BtoBの動画販売」「社内向けの動画共有・組織内向けの限定配信」において、手間なく簡単な操作ひとつで、Vimeoの高品質な動画配信ソリューションをご利用いただけるようになります。
活用例：
・ソーシャルキャストで構築した動画販売サイト上でVimeoの動画やライブを配信・販売する
・ソーシャルキャストで構築した動画共有ポータル上でVimeoの動画やライブを限定配信する
・ソーシャルキャスト×Vimeoで多言語対応の動画配信サイトを構築する など
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
Vimeo公式サイトはこちら
https://vimeo.com/jp/
過去のプレスリリース：
株式会社ストランダー、米Vimeo Incとの日本国内におけるパートナー契約を締結しました
https://socialcast.jp/news/?p=9724
▼動画配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』とは
ソーシャルキャストは動画ビジネスの利益を最大化する「動画配信サービス構築システム」です。
BtoC・BtoBの動画販売と、組織内向けの限定配信に強みがあります。
ソーシャルキャストは、教育ビジネスからエンタメ系、社内・学内利用までジャンル問わず、国内400以上の動画配信サービスに採用いただいています。
ソーシャルキャストの主な導入事例：
・オンラインスクール、講座
・オンライン教室、フィットネス
・オンライン学習塾、予備校、セミナー
・エンタメ、スポーツ系動画配信サービス
・テレビ局のインターネット配信サービス
・社内・学内での動画共有
・顧客向けの限定配信 など
▼VimeoとのAPI連携機能搭載の背景
弊社ストランダーが提供する「ソーシャルキャスト」は、自前の動画販売サイト構築や社内・組織内向けの動画配信ポータル構築に強みを持つソリューションです。
ソーシャルキャストは、2012年のリリース以来、400社を超える企業様に採用いただいてまいりました。ソーシャルキャストは単体でもビデオオンデマンドによる動画配信が可能ですが、ご相談いただく企業様の中には、「たくさんの視聴者に動画を配信したい」「販売する動画コンテンツのセキュリティレベルをもっと高めたい」など、動画配信にまつわるより踏み込んだ課題感をお持ちの企業様も少なくない状況です。
動画配信プラットフォーム「Vimeo」は、動画配信がここまで普及する以前の2004年より、高い技術力と高品質で安定性の高い、動画ソリューションを提供し続けており、現在、世界中で2億人以上に利用されています。
Vimeoの動画ソリューションとしての強みは非常に多岐に渡りますが、ソーシャルキャストが得意とする動画販売や組織内の限定配信においては、例えば、以下のような点で、シナジーがとても高いため、これまでも一緒にご利用いただくことが少なくありませんでした。
・視聴者にストレスフリーな視聴体験を提供したい