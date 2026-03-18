世界2億人が利用する動画配信プラットフォーム「Vimeo」と公式連携。動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」、「VimeoとのAPI連携機能」をリリース。

世界2億人が利用する動画配信プラットフォーム「Vimeo」と公式連携。動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」、「VimeoとのAPI連携機能」をリリース。