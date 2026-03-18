【勘に頼らない採用へ】AI×データで採用のズレを可視化「REVP（レップ）診断」提供開始
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、採用活動における強みと課題をAIとデータ分析によって可視化する新サービス「REVP（レップ）診断」を、2026年2月27日より提供開始いたします。
本サービスは、人事・現場社員・内定者など複数の立場から“働く価値”の認識を収集し、AIとデータ分析によって認識ギャップと組織の本質的な魅力・課題を可視化します。
診断結果をもとに採用コンサルタントが具体的な改善施策を提示することで、経験や勘だけに頼らず、根拠を持って採用活動の意思決定ができる状態を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344426/images/bodyimage1】
■REVP（レップ）診断とは
「REVP診断」は、人事・現場社員・内定者など複数の立場からの“働く価値”の認識を収集し、採用と組織の価値ギャップを多角的に分析・可視化する診断サービスです。
「REVP（レップ）」とはRecruiting（採用）とEVP（Employee Value Proposition：従業員価値提案）を掛け合わせた造語です。
REVP診断では、採用と組織の“「働く価値」の認識ギャップ”を客観的データによって明らかにし、応募減少・内定辞退・早期離職につながる構造的な要因を把握できます。
組織の状態を多角的に分析する“健康診断”のような位置づけのサービスとして、採用施策を検討する前提となる共通指標を提供します。
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■提供開始の背景
少子化や売り手市場の進行、価値観の多様化により、従来の採用手法や成功体験が通用しにくくなっています。一方で、多くの企業では採用がうまくいかない理由を客観的に把握できず、施策やコストを増やしても成果につながらないという課題が見られます。
こうした背景の一因として、人事・現場社員・内定者それぞれが持つ“働く価値”の認識のズレが挙げられます。訴求と期待の不一致による応募減少や内定辞退、入社後のギャップ、早期離職などの要因となるケースも少なくありません。
当社はこうした採用と組織の“価値の認識ギャップ”を客観的データで可視化し、採用活動の改善につなげるサービスとして“REVP診断”を開発しました。
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■REVP（レップ）診断の特徴
1. 複数の立場から採用の実態を可視化
人事・現場社員・若手社員・内定者など複数の視点からデータを収集し、一部の立場に偏らない多角的な分析をおこないます。採用活動における訴求内容と実態のズレを明らかにします。
2. AIとデータ分析による客観的な課題把握
収集したデータをAIと独自の分析手法で統合し、採用ミスマッチや早期離職につながる構造的な要因まで可視化します。感覚では把握しにくい組織の状態を定量的に分析できます。
3. 改善施策の優先順位まで提示
診断結果をもとに採用コンサルタントが分析をおこない、優先して取り組むべき領域を整理します。課題の把握だけでなく、採用戦略の方向性を検討する材料として活用できます。
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■組織診断・従業員満足度調査との違い
一般的な組織サーベイや従業員満足度調査は、既存社員の満足度や組織状態の把握を目的としています。
一方、REVP診断では人事・現場社員・内定者など複数の視点からデータを収集し、「働く価値の伝わり方」と「期待とのズレ」を可視化します。
応募減少や内定辞退、早期離職につながる要因を把握できるため、採用訴求や面接設計、内定者フォローなどの改善に直接活用することが可能です。
本サービスは、人事・現場社員・内定者など複数の立場から“働く価値”の認識を収集し、AIとデータ分析によって認識ギャップと組織の本質的な魅力・課題を可視化します。
診断結果をもとに採用コンサルタントが具体的な改善施策を提示することで、経験や勘だけに頼らず、根拠を持って採用活動の意思決定ができる状態を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344426/images/bodyimage1】
■REVP（レップ）診断とは
「REVP診断」は、人事・現場社員・内定者など複数の立場からの“働く価値”の認識を収集し、採用と組織の価値ギャップを多角的に分析・可視化する診断サービスです。
「REVP（レップ）」とはRecruiting（採用）とEVP（Employee Value Proposition：従業員価値提案）を掛け合わせた造語です。
REVP診断では、採用と組織の“「働く価値」の認識ギャップ”を客観的データによって明らかにし、応募減少・内定辞退・早期離職につながる構造的な要因を把握できます。
組織の状態を多角的に分析する“健康診断”のような位置づけのサービスとして、採用施策を検討する前提となる共通指標を提供します。
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■提供開始の背景
少子化や売り手市場の進行、価値観の多様化により、従来の採用手法や成功体験が通用しにくくなっています。一方で、多くの企業では採用がうまくいかない理由を客観的に把握できず、施策やコストを増やしても成果につながらないという課題が見られます。
こうした背景の一因として、人事・現場社員・内定者それぞれが持つ“働く価値”の認識のズレが挙げられます。訴求と期待の不一致による応募減少や内定辞退、入社後のギャップ、早期離職などの要因となるケースも少なくありません。
当社はこうした採用と組織の“価値の認識ギャップ”を客観的データで可視化し、採用活動の改善につなげるサービスとして“REVP診断”を開発しました。
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■REVP（レップ）診断の特徴
1. 複数の立場から採用の実態を可視化
人事・現場社員・若手社員・内定者など複数の視点からデータを収集し、一部の立場に偏らない多角的な分析をおこないます。採用活動における訴求内容と実態のズレを明らかにします。
2. AIとデータ分析による客観的な課題把握
収集したデータをAIと独自の分析手法で統合し、採用ミスマッチや早期離職につながる構造的な要因まで可視化します。感覚では把握しにくい組織の状態を定量的に分析できます。
3. 改善施策の優先順位まで提示
診断結果をもとに採用コンサルタントが分析をおこない、優先して取り組むべき領域を整理します。課題の把握だけでなく、採用戦略の方向性を検討する材料として活用できます。
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■組織診断・従業員満足度調査との違い
一般的な組織サーベイや従業員満足度調査は、既存社員の満足度や組織状態の把握を目的としています。
一方、REVP診断では人事・現場社員・内定者など複数の視点からデータを収集し、「働く価値の伝わり方」と「期待とのズレ」を可視化します。
応募減少や内定辞退、早期離職につながる要因を把握できるため、採用訴求や面接設計、内定者フォローなどの改善に直接活用することが可能です。