2026年3月25日、ピアニスト岡澤方子による『光と祈りのハーモニー』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ピアノで紡がれた鎮魂と希望の物語をぜひ。

2026年3月25日、ピアニスト岡澤方子による『光と祈りのハーモニー』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ピアノで紡がれた鎮魂と希望の物語をぜひ。