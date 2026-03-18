2026年3月25日、ピアニスト岡澤方子による『光と祈りのハーモニー』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ピアノで紡がれた鎮魂と希望の物語をぜひ。
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：金野貴明）は、2026年3月25日(水)、
ピアニスト岡澤方子による『光の祈りのハーモニー』を全国リリースいたします。
生きとし生けるすべての命へ。
光と祈りが静かに寄り添う、ピアノで紡がれた鎮魂と希望の物語。
オリジナル、カバーアレンジ共に、共演アーティストと織りなすハーモニーも大きな魅力です。是非お聴きください。
yoriko 「光と祈りのハーモニー」
発売日 2026年3月25日
品番 CADE-0070
価格 3,500円税込
制作・発売元 カデンツァbyティートックレコーズ
販売元 ディスクユニオン
01. ひまわり (Sunflower)
作曲 : ヘンリー・マンシーニ “Henry Mancini”
編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
02. 硝子のきみへ（To you glass）
作詞・作曲 : 岡澤方子 “OKAZAWA YORIKO” Vo. Rian / Pf. yoriko “岡澤 方子”
03. 虹の彼方に（Over the Rainbow）
作曲 : ハロルド・アーレン “Harold Arlen” Pf. yoriko “岡澤 方子”
04. ふるさと（Hometown）
作曲 : 岡野 貞一 “Okano Teiichi” 編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
05. いのちの紡ぎ（Life Spin）
作詞・作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
Vo. ナターシャ・グジー / Pf. yoriko “岡澤 方子”
06. 硝子のきみへ（To you glass）/ inst
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
25-string Koto. 渡邊 香澄 / Pf. yoriko “岡澤 方子”
07. いのちの紡ぎ（Life Spin）/ inst
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
25-string Koto. 渡邊 香澄 / Pf. yoriko “岡澤 方子”
08. 海 (Sea)
作詞 林 柳波 作曲 : 井上 武士
編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
09. レクイエム（Requiem）
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
10. 光もとめて（Seeking the Light ）
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
メンバー
yoriko : Piano
Kasumi Watanabe : 25-string Koto
Nataliya Gudziy : Vocal
Rian : Vocal
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno
Recorded at T-TOC STUDIO
人はなぜ音楽を奏でるのだろうか。
それは、言葉にならない痛みや祈りを、音に託すためなのかもしれない。
yoriko こと岡澤方子のアルバム『光と祈りのハーモニー』は、生きとし生けるすべての命の尊さが何度も問われてきた時代を生きる私たちへ捧げられた、鎮魂と希望の作品集である。本作に流れるのは、特定の誰かのためだけの祈りではない。
戦争、災害、差別、虐待、環境破壊──人間のエゴや利益追求の裏側で、声を上げることすらできず犠牲になってきた人々、そして動植物を含む、すべての命への静かな祈りである。
yoriko は長年、国内だけでなくロシアやウクライナをはじめとする音楽家たちと国境を越えて音楽を共にしてきた。
音楽は国境を越えると信じてきたその歩みは、戦争という現実によって引き裂かれる。親しい音楽仲間との断絶、次々と失われていく若い命、破壊される街──その現実に直面したとき、彼女の心は深く傷つき揺さぶられた。
さらに愛する父、そして大切な友人との別れが重なり、「生きること」と「死」との距離が、これまで以上に切実なものとして立ち現れる。
ピアニスト岡澤方子による『光の祈りのハーモニー』を全国リリースいたします。
生きとし生けるすべての命へ。
光と祈りが静かに寄り添う、ピアノで紡がれた鎮魂と希望の物語。
オリジナル、カバーアレンジ共に、共演アーティストと織りなすハーモニーも大きな魅力です。是非お聴きください。
yoriko 「光と祈りのハーモニー」
発売日 2026年3月25日
品番 CADE-0070
価格 3,500円税込
制作・発売元 カデンツァbyティートックレコーズ
販売元 ディスクユニオン
01. ひまわり (Sunflower)
作曲 : ヘンリー・マンシーニ “Henry Mancini”
編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
02. 硝子のきみへ（To you glass）
作詞・作曲 : 岡澤方子 “OKAZAWA YORIKO” Vo. Rian / Pf. yoriko “岡澤 方子”
03. 虹の彼方に（Over the Rainbow）
作曲 : ハロルド・アーレン “Harold Arlen” Pf. yoriko “岡澤 方子”
04. ふるさと（Hometown）
作曲 : 岡野 貞一 “Okano Teiichi” 編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
05. いのちの紡ぎ（Life Spin）
作詞・作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
Vo. ナターシャ・グジー / Pf. yoriko “岡澤 方子”
06. 硝子のきみへ（To you glass）/ inst
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
25-string Koto. 渡邊 香澄 / Pf. yoriko “岡澤 方子”
07. いのちの紡ぎ（Life Spin）/ inst
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO”
25-string Koto. 渡邊 香澄 / Pf. yoriko “岡澤 方子”
08. 海 (Sea)
作詞 林 柳波 作曲 : 井上 武士
編曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
09. レクイエム（Requiem）
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
10. 光もとめて（Seeking the Light ）
作曲 : 岡澤 方子 “OKAZAWA YORIKO” Pf. yoriko “岡澤 方子”
メンバー
yoriko : Piano
Kasumi Watanabe : 25-string Koto
Nataliya Gudziy : Vocal
Rian : Vocal
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno
Recorded at T-TOC STUDIO
人はなぜ音楽を奏でるのだろうか。
それは、言葉にならない痛みや祈りを、音に託すためなのかもしれない。
yoriko こと岡澤方子のアルバム『光と祈りのハーモニー』は、生きとし生けるすべての命の尊さが何度も問われてきた時代を生きる私たちへ捧げられた、鎮魂と希望の作品集である。本作に流れるのは、特定の誰かのためだけの祈りではない。
戦争、災害、差別、虐待、環境破壊──人間のエゴや利益追求の裏側で、声を上げることすらできず犠牲になってきた人々、そして動植物を含む、すべての命への静かな祈りである。
yoriko は長年、国内だけでなくロシアやウクライナをはじめとする音楽家たちと国境を越えて音楽を共にしてきた。
音楽は国境を越えると信じてきたその歩みは、戦争という現実によって引き裂かれる。親しい音楽仲間との断絶、次々と失われていく若い命、破壊される街──その現実に直面したとき、彼女の心は深く傷つき揺さぶられた。
さらに愛する父、そして大切な友人との別れが重なり、「生きること」と「死」との距離が、これまで以上に切実なものとして立ち現れる。