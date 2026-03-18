iPhone修理アイサポ【ニセコ店】が令和8年3月18日(水)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポニセコ店を令和8年3月18日(水)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343832/images/bodyimage1】
■アイサポニセコ店より皆様へ
この度、3月18日(水)に『iPhone修理アイサポニセコ店』がOPENしました。
当店は、北海道虻田郡ニセコ町字中央通78 京極石油ニセコサービスステーション内にございます。
iPhoneのパネル修理、バッテリー交換、充電不良、カメラ不具合、水没修理など幅広い修理に対応し、即日修理・データそのままでのお渡しが可能です。
また、iPhoneだけでなくiPadのパネル修理やバッテリー交換にも対応しております。
冬季のニセコでは、スキーやスノーボード中の転倒によるiPhoneの画面割れや、寒さによるバッテリー不調・電源トラブルなどのご相談を多くいただいております。
ゲレンデや宿泊先からもアクセスしやすい立地のため、観光の合間にも立ち寄りやすく、即日修理・データそのまま対応が可能です。
また夏季には、登山やトレッキング、ラフティング、キャンプなどのアウトドアレジャー中に起こる水没トラブルや、屋外での使用による画面割れ・充電不良といった修理のご相談が増えます。
急なトラブルでも、滞在スケジュールを大きく崩すことなく修理をご利用いただける体制を整えています。
駅から徒歩2分、駐車場完備というアクセスの良さを活かし、遠方からのご来店にも安心して対応できる修理店です。
ニセコ周辺でiPhone修理をご検討の際は、ぜひiPhone修理アイサポ ニセコ店をご利用ください。
スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポニセコ店店舗概要】
所 在 地：〒048-1512
北海道虻田郡ニセコ町字中央通78 ニセコサービスステーション内
営業時間：夏季(4月～11月)：9時～17時まで営業中（最終受付16時）
冬季(12月～3月)：9時～18時まで営業中（最終受付 17時）
電話番号：0120-519-064
iPhone修理アイサポニセコ店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenponiseko/
アクセス方法：
●JR函館本線ニセコ駅徒歩2分
●ニセコバス「ニセコ駅前」バス停から徒歩2分
●道南バス「ニセコ本通り」バス停から徒歩9分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343832/images/bodyimage1】
■アイサポニセコ店より皆様へ
この度、3月18日(水)に『iPhone修理アイサポニセコ店』がOPENしました。
当店は、北海道虻田郡ニセコ町字中央通78 京極石油ニセコサービスステーション内にございます。
iPhoneのパネル修理、バッテリー交換、充電不良、カメラ不具合、水没修理など幅広い修理に対応し、即日修理・データそのままでのお渡しが可能です。
また、iPhoneだけでなくiPadのパネル修理やバッテリー交換にも対応しております。
冬季のニセコでは、スキーやスノーボード中の転倒によるiPhoneの画面割れや、寒さによるバッテリー不調・電源トラブルなどのご相談を多くいただいております。
ゲレンデや宿泊先からもアクセスしやすい立地のため、観光の合間にも立ち寄りやすく、即日修理・データそのまま対応が可能です。
また夏季には、登山やトレッキング、ラフティング、キャンプなどのアウトドアレジャー中に起こる水没トラブルや、屋外での使用による画面割れ・充電不良といった修理のご相談が増えます。
急なトラブルでも、滞在スケジュールを大きく崩すことなく修理をご利用いただける体制を整えています。
駅から徒歩2分、駐車場完備というアクセスの良さを活かし、遠方からのご来店にも安心して対応できる修理店です。
ニセコ周辺でiPhone修理をご検討の際は、ぜひiPhone修理アイサポ ニセコ店をご利用ください。
スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポニセコ店店舗概要】
所 在 地：〒048-1512
北海道虻田郡ニセコ町字中央通78 ニセコサービスステーション内
営業時間：夏季(4月～11月)：9時～17時まで営業中（最終受付16時）
冬季(12月～3月)：9時～18時まで営業中（最終受付 17時）
電話番号：0120-519-064
iPhone修理アイサポニセコ店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenponiseko/
アクセス方法：
●JR函館本線ニセコ駅徒歩2分
●ニセコバス「ニセコ駅前」バス停から徒歩2分
●道南バス「ニセコ本通り」バス停から徒歩9分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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