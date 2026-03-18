日本越境EC物流市場の市場規模、シェア、成長要因、トレンドおよび予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本越境EC物流市場の将来トレンドと機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらの市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本越境EC物流市場は、グローバル化の進展、デジタルトランスフォーメーション、消費者嗜好の変化を背景に、物流業界の中でもダイナミックかつ急速に拡大している分野として台頭しています。日本の消費者および企業がオンラインプラットフォームを通じて国際取引に積極的に参加するようになり、市場は力強い成長を遂げています。
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市場規模とシェア
日本の越境EC物流市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.5％で成長し、2035年末までに946億米ドルに達すると予測されています。2025年時点の市場規模は327億米ドルです。
日本は、高度なインフラ、インターネット普及率の高さ、強い購買力により、アジア太平洋地域の越境物流市場において重要なシェアを占めています。整備された輸送システムと技術力により、グローバル物流エコシステムにおける地位がさらに強化されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344467/images/bodyimage1】
成長要因
日本の越境EC物流市場の成長は、いくつかの主要な要因によって支えられています。
主な要因の一つは、日本の消費者による海外製品への需要の高まりです。消費者は、品揃えの多様性や価格競争力を求めて、ファッション、電子機器、ヘルス製品などを海外市場から購入する傾向が強まっています。
スマートフォンおよびモバイルコマースの急速な普及も重要な要因です。日本の消費者の70％以上がオンラインショッピングにスマートフォンを利用しており、モバイルプラットフォームは越境取引の重要なチャネルとなっています。
リアルタイム追跡、人工知能、倉庫自動化などの物流分野における技術革新は、配送効率と顧客体験を大幅に向上させています。企業は人手不足への対応や業務効率の向上のため、自動化やロボティクスへの投資を拡大しています。
さらに、B2Bの越境取引の拡大も物流サービス需要を押し上げています。国際的な協力関係や貿易協定の増加により、企業のグローバル展開が進み、物流ニーズが高まっています。
政府の支援や貿易円滑化施策も、障壁の低減やインフラ整備を通じて越境取引を促進する重要な役割を果たしています。
市場セグメンテーション
日本の越境EC物流市場は、サービス種類、配送タイプ、輸送手段、エンドユーザーに基づいて分類されます。
配送タイプ別
標準配送
当日配送
標準配送はコスト効率の高さから現在市場を支配していますが、迅速な配送ニーズの高まりにより、当日配送は最も急速に成長しているセグメントです。
サービス別
輸送
倉庫保管
付加価値サービス（通関、梱包など）
日本越境EC物流市場は、グローバル化の進展、デジタルトランスフォーメーション、消費者嗜好の変化を背景に、物流業界の中でもダイナミックかつ急速に拡大している分野として台頭しています。日本の消費者および企業がオンラインプラットフォームを通じて国際取引に積極的に参加するようになり、市場は力強い成長を遂げています。
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市場規模とシェア
日本の越境EC物流市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.5％で成長し、2035年末までに946億米ドルに達すると予測されています。2025年時点の市場規模は327億米ドルです。
日本は、高度なインフラ、インターネット普及率の高さ、強い購買力により、アジア太平洋地域の越境物流市場において重要なシェアを占めています。整備された輸送システムと技術力により、グローバル物流エコシステムにおける地位がさらに強化されています。
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成長要因
日本の越境EC物流市場の成長は、いくつかの主要な要因によって支えられています。
主な要因の一つは、日本の消費者による海外製品への需要の高まりです。消費者は、品揃えの多様性や価格競争力を求めて、ファッション、電子機器、ヘルス製品などを海外市場から購入する傾向が強まっています。
スマートフォンおよびモバイルコマースの急速な普及も重要な要因です。日本の消費者の70％以上がオンラインショッピングにスマートフォンを利用しており、モバイルプラットフォームは越境取引の重要なチャネルとなっています。
リアルタイム追跡、人工知能、倉庫自動化などの物流分野における技術革新は、配送効率と顧客体験を大幅に向上させています。企業は人手不足への対応や業務効率の向上のため、自動化やロボティクスへの投資を拡大しています。
さらに、B2Bの越境取引の拡大も物流サービス需要を押し上げています。国際的な協力関係や貿易協定の増加により、企業のグローバル展開が進み、物流ニーズが高まっています。
政府の支援や貿易円滑化施策も、障壁の低減やインフラ整備を通じて越境取引を促進する重要な役割を果たしています。
市場セグメンテーション
日本の越境EC物流市場は、サービス種類、配送タイプ、輸送手段、エンドユーザーに基づいて分類されます。
配送タイプ別
標準配送
当日配送
標準配送はコスト効率の高さから現在市場を支配していますが、迅速な配送ニーズの高まりにより、当日配送は最も急速に成長しているセグメントです。
サービス別
輸送
倉庫保管
付加価値サービス（通関、梱包など）