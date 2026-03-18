西日本イノアックとゴールドパートナー契約を結ぶ広島ドラゴンフライズへ高機能ウレタン製寝具を贈呈！

株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）のグループ会社である株式会社西日本イノアック（代表取締役・⾚松政雄、本社：広島県⼭県郡北広島町 以下、⻄⽇本イノアック）は、2026年2月5日、広島を活動拠点とするプロバスケットボールクラブ「広島ドラゴンフライズ」へイノアックグループが製造するウレタンフォーム製の寝具を提供したことをお知らせします。





イノアックグループは一人ひとりに合う快適な睡眠を実現するため、60年以上、眠りに大切な素材開発・加工の研究開発を行ってきました。「睡眠環境を整えることで人々に健康で快適な生活を送ってほしい」という想いのもと、自社寝具ブランド“カラーフォーム”を展開しています。この考えはスポーツアスリートにも共通し、良質な睡眠が確保できていないと疲労が回復しにくいだけでなく、日中の活動にも悪影響を及ぼすといわれています。

西日本イノアックは、2024年より広島ドラゴンフライズとゴールドパートナー契約を締結しており、現在Bリーグで奮闘する広島ドラゴンフライズの選手たちを「質の良い睡眠でサポートし、パフォーマンス向上を図ってほしい」と考えています。その思いから、歴史あるイノアックグループの寝具ブランド“カラーフォーム”のアイテムを、今期新たに加入した選手へ贈呈しました。今回は以下のマットレス2点、まくら3点の中から各選手の希望に沿った商品を提供しました。

提供商品

Fit８（ミディアム） 税込\45,000-

⻄日本イノアックで製造しているメイドイン地元のオリジナルマットレス、Fit8は介護ベッドにも使用される硬めの高反発ウレタンフォームを格子状にカット。この構造が体圧を分散させ、寝返りを打っても腰に優しく安定した寝姿勢を保ちます。





MURASAKI 税込\41,400-

⻄日本イノアックで製造しているメイドイン地元のオリジナルマットレス、MURASAKIは、表面をフラットにし、五角形、六角形のスリットを入れ、体圧を分散させています。底部には高反発ウレタンをリサイクルしたリボーンウレタンを採用し、ずっしりとしています。





HOPPEまくら 税込\9,800-

やわらかいのに弾力があるまるで「赤ちゃんのほっぺ」 のようなふわもち感触のまくら。

頭・首・肩を一晩中リラックスさせることがができ、「仰向け」や「横向き」など365日どんな寝姿勢でも快適な眠りをお手伝いします。

エアロフローピロー（ラージ） 税込\14,300-

ご自身の体型や、お使いの敷布団・ベッドマットの硬さに合わせて高さ調整できる低反発まくら。

寝返りをしても首のカーブに合わせてしなやかにフィットし、快適な頭のポジションをキープできます。

エアロフィットピロー 税込\8,100-

低反発ウレタンを粉砕した型に入れ成形した、リボーンまくら。

硬めのまくらがお好みの方におすすめです。高さ調整パッドが１枚入っており、好みに合わせてまくらの高さを調整できます。





広島ドラゴンフライズについて

■ 設⽴年：2013年

■ 活動区域：広島県広島市

■ クラブの紹介：

チーム名「広島ドラゴンフライズ」は、⽇本では広島県廿⽇市市宮島町（⽇本三景の宮島）に限り⽣息している“ミヤジマトンボ”に由来しています。

古来より、トンボ（英名︓ドラゴンフライ）は、前に⾶んで決して後ろに下がらない勇猛果敢な⾍として「勝ち⾍」と⾔われ、勝利を呼ぶ縁起の良い⾍とされています。そして、“⾶ぶ”というバスケットボール特有の動きをイメージさせ、⽇本⼈にとって覚えやすく馴染みの深いモチーフであることから、チーム名を「広島ドラゴンフライズ」と命名しました。そしてチームカラーは、宮島の⿃居をイメージした「朱⾊」をメインカラーとしています。

西日本イノアックについて

1969年に広島県北西部旧千代田町（現在の山県郡北広島町）で設立された西日本イノアックは、ウレタンフォームの発泡・成型・加工を行う化学メーカーです。

2021年5月には工場敷地内に「カラーフォーム健康ショップ北広島」をオープン。自社工場で製造するマットレスやまくらなど寝具を中心とした商品を販売するメーカー直営のファクトリーショップとして、価格はもちろん、品質にも自信を持ち、安心して永くお使いいただける価値ある商品だけをご提案しております。

また、独自のシステムによる品質保証体制、環境を考慮した生産技術や、資源の有効活用にも積極的に取り組んでいます。

■西日本イノアックHP

https://www.nishinihon-inoac.co.jp/

■カラーフォーム健康ショップ北広島公式インスタグラム

https://www.instagram.com/kenkoushop__kitahiroshima0515/

本プレスリリースに関しまして

プレスリリースに掲載されている内容やその他の情報は、発表時点での情報です。予告なく変更する場合があります。予めご容赦ください。