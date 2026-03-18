日本スマートシティ市場の市場規模、シェアレポート、成長要因、トレンドおよび予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本スマートシティ市場の将来トレンドと機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらの市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本スマートシティ市場は、デジタル技術、持続可能性への取り組み、先進的なインフラ開発を通じて都市の変革に注力していることから、急速な成長を遂げています。日本のスマートシティは、IoT、人工知能、ビッグデータ分析、5G接続などの技術を活用し、都市生活の向上、資源効率の改善、公共サービスの強化を実現しています。政府の強力な支援と技術革新により、日本はスマートシティ開発における世界的リーダーとして台頭しています。
市場規模とシェア
日本のスマートシティ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.7％で成長し、2035年末までに3億2570万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は9750万米ドルでした。
日本は、高度な技術エコシステム、強固なインフラ、積極的な政府施策により、アジア太平洋地域のスマートシティ市場において大きなシェアを占めています。東京、大阪、福岡、札幌などの主要都市がスマートシティソリューションの導入を主導しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344466/images/bodyimage1】
成長要因
日本スマートシティ市場の成長は、いくつかの主要要因によって支えられています。
主な要因の一つは、スマートシティプロジェクトに対する政府の強力な支援と資金提供です。日本政府は、デジタルトランスフォーメーションプログラムやスマートインフラ投資など、都市のイノベーションと持続可能性を促進するための複数の施策を導入しています。
もう一つの重要な要因は、持続可能性とエネルギー効率への関心の高まりです。スマートシティ技術は、エネルギー消費の最適化、炭素排出量の削減、再生可能エネルギーの統合を支援し、日本の長期的な環境目標と一致しています。
日本の高齢化も市場成長に寄与しています。高齢者人口の増加により、スマートヘルスケア、コネクテッド交通、デジタル公共サービスなど、アクセシビリティと生活の質を向上させるソリューションへの需要が高まっています。
さらに、IoT、AI、5Gなどの先進技術の急速な導入により、リアルタイムのデータ収集と分析が可能となり、都市管理と意思決定が改善されています。接続デバイスやスマートインフラの導入は都市全体で加速しています。
市場セグメンテーション
日本のスマートシティ市場は、コンポーネント、用途、最終用途分野に基づいて分類されます。
コンポーネント別
ハードウェア（センサー、カメラ、スマートメーター）
ソフトウェア（データ分析プラットフォーム、クラウドシステム）
サービス（コンサルティング、統合、保守）
日本スマートシティ市場は、デジタル技術、持続可能性への取り組み、先進的なインフラ開発を通じて都市の変革に注力していることから、急速な成長を遂げています。日本のスマートシティは、IoT、人工知能、ビッグデータ分析、5G接続などの技術を活用し、都市生活の向上、資源効率の改善、公共サービスの強化を実現しています。政府の強力な支援と技術革新により、日本はスマートシティ開発における世界的リーダーとして台頭しています。
市場規模とシェア
日本のスマートシティ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.7％で成長し、2035年末までに3億2570万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は9750万米ドルでした。
日本は、高度な技術エコシステム、強固なインフラ、積極的な政府施策により、アジア太平洋地域のスマートシティ市場において大きなシェアを占めています。東京、大阪、福岡、札幌などの主要都市がスマートシティソリューションの導入を主導しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344466/images/bodyimage1】
成長要因
日本スマートシティ市場の成長は、いくつかの主要要因によって支えられています。
主な要因の一つは、スマートシティプロジェクトに対する政府の強力な支援と資金提供です。日本政府は、デジタルトランスフォーメーションプログラムやスマートインフラ投資など、都市のイノベーションと持続可能性を促進するための複数の施策を導入しています。
もう一つの重要な要因は、持続可能性とエネルギー効率への関心の高まりです。スマートシティ技術は、エネルギー消費の最適化、炭素排出量の削減、再生可能エネルギーの統合を支援し、日本の長期的な環境目標と一致しています。
日本の高齢化も市場成長に寄与しています。高齢者人口の増加により、スマートヘルスケア、コネクテッド交通、デジタル公共サービスなど、アクセシビリティと生活の質を向上させるソリューションへの需要が高まっています。
さらに、IoT、AI、5Gなどの先進技術の急速な導入により、リアルタイムのデータ収集と分析が可能となり、都市管理と意思決定が改善されています。接続デバイスやスマートインフラの導入は都市全体で加速しています。
市場セグメンテーション
日本のスマートシティ市場は、コンポーネント、用途、最終用途分野に基づいて分類されます。
コンポーネント別
ハードウェア（センサー、カメラ、スマートメーター）
ソフトウェア（データ分析プラットフォーム、クラウドシステム）
サービス（コンサルティング、統合、保守）