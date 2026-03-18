EdgeConneX、関西エリアに200MWのAI対応ハイパースケールキャンパスの開発に着手





日本、東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- EdgeConneXはBuild-to-SuitおよびBuild-to-Densityのデータセンターソリューションを世界に先駆けて提供するグローバル企業として、本日、関西エリアにおいて初となる200MW規模のAI対応データセンターキャンパスの開発に着手したことを発表しました。本プロジェクトは、カゴヤ・アセットマネジメントとのパートナーシップのもと、計画通り順調に進められている重要なマイルストーンです。本開発により、当社の日本市場におけるコミットメントを一層強化するとともに、地域で急速に高まる安全かつ高信頼なデジタルインフラへの需要拡大に対応してまいります。

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地鎮祭で鍬入れの儀を行う、EdgeConneXアジア太平洋地域マーケティング・事業開発マネージングディレクターの Sam Lee

この新たなハイパースケールキャンパスは、約130,000平方メートルの敷地において200MWの電力容量を計画しており、関西エリアにおける最大級のデータセンターの一つとなる見込みです。大阪中心部から約30kmという戦略的な立地に位置し、第1フェーズは2028年第1四半期までのサービス開始を目指しています。本開発は、2025年1月に発表した日本市場への参入および継続的な事業拡大を見据えた国内チームの拡充に続く取り組みとなります。

「日本における当社初のデータセンターキャンパスの着工は、EdgeConneXにとって重要なマイルストーンであり、日本市場において先進的かつAI対応のデジタルインフラを提供していく当社の戦略を力強く前進させるものです。関西エリアでは、2025年8月27日に発表した第二プロジェクトと合わせ、合計350MW規模の容量を計画しており、次世代のクラウドおよびAI導入の拡大を支えるとともに、関西を最先端のITインフラ拠点として確立することに貢献してまいります。」- Sam Lee、EdgeConneXアジア太平洋地域マーケティング・事業開発マネージングディレクター

「カゴヤ多々羅キャンパス内のITM01が無事着工の運びとなり、地鎮祭が厳粛に執り行われますこと心よりお祝い申し上げます。貴施設が地域経済の発展に寄与する施設となられますことをご期待申し上げます。工事の安全と、関係者の皆様のさらなるご健勝とご多幸を祈念申し上げます。」-上村 崇、京田辺市長

「この極めて重要なマイルストーンをEdgeConneXとともに迎えられることを、大変誇りに思います。関西エリアにおける大規模なAI対応キャンパスの開発は、日本において堅牢で次世代のデジタルインフラへの需要が高まっていることを示すものです。こうした規模の容量と高度な技術を備えたインフラの整備により、地域のデジタルエコシステムのさらなる強化が期待されるとともに、企業のデジタルトランスフォーメーションの加速やAI活用の発展にも寄与することを期待しています。」- 北川 貞大、カゴヤ・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

EdgeConneXは、世界中で最も高密度なワークロードを支えるAIデータセンター開発のグローバルリーダーです。本キャンパスでは、柔軟性とモジュール性を備え、ミッションクリティカルな運用を大規模に支えるレジリエンスを実現する液冷対応アーキテクチャなど、最新の技術を採用します。さらに、本施設は日本の厳格な建築基準および耐震基準に完全に準拠し、高い運用信頼性を確保しています。

「当社の日本へのコミットメントは、データセンターの建設にとどまるものではありません。私たちは地域社会の一員として信頼される存在となることを目指しています。柔軟性の高い設計と業界パートナーとの協働により、最も要求の厳しいAIワークロードにも対応できる高密度の電力供給と冷却能力を提供します。これらの取り組みを日本で展開できることを大変嬉しく思うとともに、今年後半には地域社会との連携を深めるコミュニティエンゲージメントプログラムの開始を予定しています。」―井上雅彦、EdgeConneX Japan 日本代表

EdgeConneXについて

EdgeConneXは、グローバルな投資機関EQTの一部であるEQTインフラストラクチャーの支援を受け、世界中で持続可能なデータセンターソリューションを幅広く提供しています。当社はお客様と緊密に連携し、Build-to-Suit（ビルド・トゥ・スーツ：顧客仕様に応じた専用設計型）からBuild-to-Density（ビルド・トゥ・デンシティ：高密度最適化設計型）まで、立地、規模、施設の種類において多様な選択肢を提供しています。EdgeConneXは、クラウド、AI、コンテンツ、ネットワークなど多様な業界向けに、場所・時間・規模を問わず対応可能なデータセンターサービスを提供するグローバルリーダーです。顧客、従業員、そして地球環境を大切にするという使命のもと、EdgeConneXは「Empower Your Edge（エッジに力を）」の実現に努めています。

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Source: EdgeConneX





