NscaleとMicrosoftがNVIDIAおよびCaterpillarとの協業を発表、ウェストバージニア州の主要AIファクトリーキャンパスに1.35ギガワット規模のNVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUを導入へ





・Nscale、最大8ギガワット超のオンサイト発電型マイクログリッドの潜在能力を持つ米国初の州認定AIマイクログリッド「Monarch Compute Campus」を買収

・Nscale、NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUを使用した最大1.35ギガワット規模のAIコンピュートに関する意向書をMicrosoftと締結

・Nscale Energy & Powerを設立し、NscaleをNVIDIA Vera Rubin ArchitectureおよびNVIDIA DSX AI Factoryのグローバルな主力展開パートナーとして位置付け

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年3月17日 /PRNewswire/ -- NscaleはMicrosoftと、1.35ギガワットのAIコンピュート容量を提供するための意向書を締結しました。これにより、ウェストバージニア州のMonarch AIキャンパスは、NVIDIAの次世代Vera Rubin GPUを採用したVera Rubin NVL72システム（NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factoryリファレンス設計に基づき設計）を導入するグローバル旗艦拠点として位置付けられます。

Nscaleは本日、Fidelis New Energyおよび8090 Industriesが出資するAmerican Intelligence & Power Corporation（以下「AIPCorp」）の買収も発表しました。AIPCorpには、ウェストバージニア州メイソン郡に最大2,250エーカーの用地を有するMonarch Compute Campus（出力を8ギガワット超まで拡張可能な電力基盤を備えた米国初の州認定AIマイクログリッド）が含まれます。

Microsoftとの協業の下、Nscaleは、最新世代のNVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUおよび将来の技術に基づき、この大規模GPU展開を支える高度なAIデータセンターインフラを構築・運用します。本展開は2027年後半から複数段階に分けて実施され、世界最大級の専用AIコンピュート設備の一つとなる見込みです。

計画中のインフラは、施設の規模と戦略的重要性を反映し、長期のデータセンターリース構造と、初期の複数年にわたるコンピュートサービス契約を含む長期的な枠組みの下で運用されます。これにより、同キャンパスは米国における次世代AIのトレーニングおよび推論能力の中核拠点として位置付けられます。

「今回のMicrosoftとの協業は、NscaleおよびMonarch Campusの開発の双方にとって重要な節目となります」と、Nscaleの最高経営責任者（CEO）であるJosh Payne氏は述べました。「当社の専門的なAIインフラとMicrosoftのグローバルプラットフォームを統合することで、世界で最も先進的なAIモデルと歩調を合わせて拡張可能なイノベーションの基盤を構築しています。」

今回の買収および協業は、極めて重要なタイミングで実施されます。AIは世界のデータセンター需要の急増を牽引すると予測されていますが、電力や新規容量の立ち上げ速度により、既存の供給は制約されることが見込まれています。McKinseyの推計によると、AI関連のデータセンター容量需要は2030年までに156ギガワットに達するとされています。Monarch Compute Campusは、Nscaleの現在の1ギガワット超の容量を基盤として構築されます。

総電力需要が最大8ギガワットに達する可能性を有する当該拠点の拡張能力により、Nscaleは電力容量を迅速に拡張すると同時に、現在の市場で発表されている中でも最大級のAIコンピュート導入の一つを支えることが可能となります。

また、本キャンパスは、国内最大級のAIハブの一部に対して高速ファイバー接続を提供する見込みです。さらに、アッシュバーンやシカゴをはじめとするAIおよびクラウドインフラの主要拠点に近接していることから、顧客はAIワークロードにおいて低遅延かつ遅延を最小限に抑えた環境で利用することが可能になります。

「Microsoftのデータセンター戦略は、短期および長期の需要を踏まえ、最適なグローバルインフラを構築することです」と、Microsoftのビジネス開発およびベンチャーズ担当プレジデントであるJon Tinter氏は述べました。「当社の投資は、自社所有のデータセンター、リース施設、および戦略的協業を組み合わせたものです。NscaleおよびNVIDIAとの本協業は、顧客に有意義なAIイノベーションを提供するための重要なステップです。」

「AIはあらゆる業界にとって不可欠なインフラとなりつつあります」と、NVIDIAのグローバルAIインフラ成長担当バイスプレジデントであるNico Caprez氏は述べました。「この大規模なNVIDIA DSX AI Factory Blueprintにより、Nscaleは産業規模でインテリジェンスを生み出し、次なる世界的イノベーションの波を支えるために必要なインフラを構築しています。」

Caterpillarとの電力分野における協業

Nscaleは、Caterpillarとの戦略的協業を通じて、2028年前半までに2ギガワットの発電能力を実現するのに十分な規模でCaterpillar G3500シリーズの天然ガス発電機セットを導入し、NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factoryリファレンスデザインに電力を供給します。

「今回の協業は、Caterpillarおよび当社ディーラーが、当社の幅広いエネルギーソリューションポートフォリオを通じて、大規模かつ連続稼働が求められる主電源を必要とする顧客の支援に引き続き注力していることを示すものです」と、Caterpillarの電力部門シニアバイスプレジデントであるMelissa Busen氏は述べました。「Monarchのようなプロジェクトは、信頼性、導入スピード、ライフサイクル性能が重視されるデータセンターやその他の電力集約型用途において、Caterpillarの天然ガス発電プラットフォームが中核インフラとして導入されていることを示しています。」

G3500シリーズは、実績ある迅速な導入が可能な電力ソリューションをNscaleに提供し、従来のインフラ構築に要する期間を短縮するとともに、サイト構築から稼働開始までの時間を加速します。

地域社会への前向きな貢献

Nscaleは、この開発が地域に長期的な価値をもたらすよう、州および地方自治体の関係者や地域パートナーと緊密に連携しています。本キャンパスは、地域資源および環境への配慮を踏まえて設計されています。本施設は地域の電力網から独立して運用されるため、電力はオンサイトで発電され、既存の電力利用者への負担を軽減するとともに、料金負担の増加を抑制します。また、マイクログリッドは、将来的に電力を電力網へ供給できるよう接続可能な設計となっています。

Nscaleはまた、排出量の相殺に向けて炭素回収・貯留にも取り組んでおり、ウェストバージニア州における大規模な貯留能力へのアクセスを有しています。当該キャンパスは、最大8ギガワットのフル稼働時においても、水使用量を抑えた高効率設計を採用しており、上水道供給や一般家庭の利用に影響を与えることはありません。

Nscaleについて

Nscaleは、AIインフラ向けに設計されたグローバルなハイパースケーラーを構築しています。当社は、垂直統合型のAIソリューションと、欧州および北米全域における垂直統合型AIソリューションとモジュール型の第一原理に基づくデータセンター設計を通じて、企業向けAIのトレーニング、ファインチューニング、推論を大規模に実行するためのコンピュート基盤を提供しています。

メディア問い合わせ先：press@nscale.com

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2928710/5852113/Nscale_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

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