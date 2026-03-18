株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、税理士・社会保険労務士向けに、移動距離算出型日当制度の構築・運用を支援するサービス「L'oute TRACK（ルートトラック）」を本格展開いたします。

急増する税務否認リスク回避と税務調査対応ニーズ

日当制度は法人税・社会保険料の最適化に有効ですが、複雑な税務論点が障壁となっています。

・日当消費税の取り扱い・インボイス制度への対応・海外出張時の日当処理・一人親方との取引実務

制度設計や運用記録に不備があれば、税務調査時に説明責任が求められ、追徴課税につながる可能性もあります。そのため、日当制度は有効な選択肢でありながら、税務調査で説明責任を果たせるかという不安が導入を阻害していました。

出張旅費規程・就業規則と整合した完全サポート

L'oute TRACKは、移動距離の客観的データ管理を基盤とし、制度設計から運用定着までを支援するサービスです。

・LINEを活用して移動距離をリアルタイムで記録・移動管理表・清算書自動生成・海外出張・一人親方対応の多様な日当算定ルールを内蔵可能・日当就業規則への追記規程と運用フロー作成支援サービス

移動距離を客観データで管理し、清算書・管理表を自動生成することで、税務調査時の立証資料として活用可能です。

資金繰り改善と始業の提案会向上を両立

L'oute TRACKは、役員報酬と移動距離連動型日当を組み合わせた設計を通じて、顧問先企業のキャッシュフロー改善を支援します。同時に、税理士・社労士が自信を持って提案できる制度構築環境を整備し、事務所の提案価値向上と継続的な支援機会の創出に貢献します。

クインクエは、日当制度の設計・運用・調査対応までを一体で支援するパートナーとして、士業事務所とともに顧問先の財務基盤強化を推進してまいります。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/