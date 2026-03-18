株式会社アースカラー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：近藤寛樹)は、美容成分とたんぱく質を同時に摂取できる粉末飲料「ルイボスティープラス」を2026年3月16日より販売開始いたしました。





本製品は、2025年発売の高たんぱく麦茶「麦茶プラス」に続く、たんぱく質入りお茶飲料シリーズ“タンパクティーシリーズ”第2弾となります。

ルイボスティーに含まれるポリフェノールに加え、コラーゲンペプチドとたんぱく質を配合。美容と健康を意識する女性に向けた新しい美容習慣を提案します。





パッケージ





■開発背景

美容も健康も“飲み物で手軽に”

近年、健康志向の高まりとともに、たんぱく質を意識して摂取する人が増えています。

特に女性の間では

・美容のための栄養補給

・食事だけでは不足しがちなタンパク質

・手軽に続けられる健康習慣

への関心が高まっています。





一方で、従来のプロテイン製品には「甘すぎる」「運動用のイメージが強い」「毎日飲むには重たい」といった課題があり、日常的に続けるにはハードルがありました。そこで当社は、日常的に飲まれているお茶にたんぱく質を加えるという新しい発想から、2025年に「麦茶プラス」を発売。

そのシリーズ第2弾として、美容意識の高い女性に向けたルイボスティープラスを開発しました。









■タンパクティーシリーズとは

タンパクティーシリーズは、特許製法『タンパクティー製法』を用いて、「毎日飲むお茶で、たんぱく質を補う」という新しい健康習慣を提案する商品シリーズです。





第1弾 『麦茶プラス』→ ごくごく飲める高たんぱく麦茶





第2弾 『ルイボスティープラス』→ 美容成分をプラスした美容系高たんぱくルイボスティー





当社は今後も、日常的に飲まれているお茶をベースにした“飲みやすいプロテイン飲料”のシリーズ展開を進めていく予定です。









■「ルイボスティープラス」4つの特長

1. ポリフェノールを含むルイボスティー

美容と健康を意識する女性に人気のルイボスティーを使用。日常の水分補給として取り入れやすい味わいです。

2. コラーゲンペプチド配合

美容成分として知られるコラーゲンペプチドを配合。毎日の美容習慣をサポートします。

3. 手軽にたんぱく質補給

不足しがちなたんぱく質を、飲み物として手軽に補給できます。気づいたらたんぱく質が摂れている、を実現します。

4. すっきり飲みやすい味わい

甘いプロテインとは異なり、ルイボスティーの自然で飲みやすいすっきりとした味わい。ノンカフェインなので、時間帯を気にせずお飲みいただけます。









■こんな方におすすめ

・美容を意識している方

・たんぱく質不足が気になる方

・甘いプロテインが苦手な方

・カフェインのない飲み物を摂りたい方

・健康的な生活を送りたい方

・日常的に飲める美容ドリンクを探している方









【商品概要】

商品名 ： ルイボスティープラス

内容量 ： 30包入り(150g)

価格 ： 4,536円(税込)

原材料 ： ルイボスティーエキスパウダー、コラーゲンペプチド、

大麦・米たんぱく濃縮物 ほか

販売チャネル： ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブなど

自社ECサイト( https://mugichaplus.com/ )

楽天市場、Amazon





【会社概要】

会社名 ： 株式会社アースカラー

所在地 ： 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-3VORT幡ヶ谷1階

代表者 ： 近藤寛樹

事業内容 ： 健康関連商品の企画・開発・販売

企業サイト： https://earthcolor.info/