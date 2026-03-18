株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年3月18日(水)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを発売いたします。





桜をデザインしたチョコレートラスクが登場





“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。春の限定商品として、“Saisons des Fleurs”(花の季節)と名付けられた2つの商品が登場します。小さめのサイズが可愛いキューブラスク(5個入)と、細長い形状のスティックラスク(5本入)の2種類です。





2026年の限定パッケージは、春の光が差す桜並木を描き、穏やかで華やかな世界観を表現しました。ゴールドの型押しが上品さを添えてCAFE OHZANらしい“大人可愛い”イラストになっています。

満開の桜が並ぶやわらかな春の情景。色とりどりの華やかなチョコレートと繊細なトッピングで仕立てた、春限定の商品です。





今年限りの限定パッケージ





中身のお菓子は、サクサクに焼き上げたラスクにチョコレートをたっぷりとコーティングしたもの。軽やかな食感にほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいが楽しめます。

桜柄のパッケージに合わせて、ピンクが目を引く可愛らしいデザインに仕上げました。ラスクのコーティングに使っているのは、ストロベリーチョコレート、ラズベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの4種類。ホワイトチョコレートのうち1つは少しだけ塩を混ぜています。甘さと塩味が混ざり合い、華やかな余韻を楽しめます。

トッピングには定番のフルーツやナッツ以外に、弾けるキャンディチョコレート、そして桜の香りを使用。サプライズ感のある味わいです。





例年早めに完売してしまう人気商品です





春の訪れを告げるCAFE OHZANの限定商品。

生活の節目となることも多いこの時期には、季節感のある贈り物がぴったりです。

大切な方への贈り物に、自分へのご褒美に。

心に春を届けるお菓子です！









CAFE OHZAN(カフェオウザン)公式オンラインストア

URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■キューブラスク5個入 セゾンデフルール / Le Cube Rusk “Saisons des Fleurs”





5つの小さなお菓子が入っています





サクサクに焼き上げたラスクをキャンバスに見立てて、華やかなトッピングで飾り付けました。ピンクを中心にグリーンやブラウンで満開の桜をイメージしたデザインになっています。

中央のラスクには、桜を模したチョコレート。銀箔シュガーがキラキラと光を添えています。一番左側のラスクには弾けるキャンディチョコレートを使用。ストロベリー味のチョコレートの中にパチパチと弾けるキャンディが入っており、その刺激が甘酸っぱいくちどけのアクセントになっています。5種類のうち2点には桜のフレーバーを使用。軽やかな食感とともにほんのりと桜の香りが広がり、甘くやさしい余韻を楽しめます。

キューブラスクは凝ったパッケージもおすすめポイントのひとつ。小箱の内側にもそれぞれ異なるイラストが入っています。

満開の桜並木と桜の下で過ごすネコの姿は、時を忘れてしまうほど穏やかで、眺めているだけで優しい気持ちになりそう。暖かな春の訪れを告げてくれる限定商品、ギフトにおすすめです。





商品名 ： キューブラスク5個入 セゾンデフルール

価格 ： 1,782円(税込)

発売日 ： 2026年3月18日(水)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#CU5-26F









■スティックラスク5本入 セゾンデフルール / Le Stick Rusk “Saisons des Fleurs”





鮮やかなチョコレート。5本セットです





細長い形状のお菓子です。片手でも食べやすく贈り物にぴったり。フィアンティーヌ(クレープ生地を薄く伸ばして焼いて細かく砕いたもの)やクランチチョコレートのザクザクした食感がチョコレートと混ざりあい、さまざまな食感と味わいを楽しめます。

キューブラスクと同様に、ストロベリーチョコレート、ラズベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの4種でコーティングしています。

桜が咲くのはさまざまな節目にもなる季節。

お手土産としてはもちろん、お久しぶりの方、しばらく会えなくなる方へのサプライズギフトにいかがでしょうか。





商品名 ： スティックラスク5本入 セゾンデフルール

価格 ： 1,566円(税込)

発売日 ： 2026年3月18日(水)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST5-26F









■直営店

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817

・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230

・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■一部商品取扱店

※限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。





・東京駅(八重洲中央口コンコース)

PLUSTA Gift東京八重洲中央

・東京駅(八重洲北口正面)

RECIOUS DELI TOKYO

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ：044-431-3010

・西武・そごうショップ

三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階

お問い合わせ：048-259-5577

・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ：044-712-0809





・羽田空港(第1ターミナル／3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ：03-5757-8131

2F出発ロビー2 PIER4

お問い合わせ：03-5757-8134





・羽田空港(第2ターミナル／2か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ：03-6428-8725

2F 国内線出発ロビー 3 東京食賓館 時計台1番前

お問い合わせ：03-6428-8713





・羽田空港(第3ターミナル)

4F 江戸小路 28 Edo食賓館(時代館)

お問い合わせ：03-6428-0426





・成田空港(第3ターミナル)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161









■一部商品取扱店(期間限定)

※限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。





・京王百貨店サテライト ららぽーと立川立飛店(2月28日～3月31日)

・渋谷スクランブルスクエア(3月8日～4月8日)

・立川伊勢丹(3月25日～3月31日)

・横浜高島屋(3月11日～3月31日)

・福岡三越(3月24日～3月30日)









■会社概要

商号 ： 株式会社珠屋櫻山

代表者 ： 代表取締役 町田 素直

所在地 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683