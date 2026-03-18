スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の認定を取得しました。当社はBtoB・BtoCを問わず「集客に困っている企業の支援」を事業の核に置いています。支援品質を長期にわたり安定させるには、サービスを届ける側の組織基盤が不可欠であるという考えのもと、健康経営を福利厚生ではなく経営戦略の一環として推進してきました。今回の認定を、採用力・定着率・顧客信頼の三つを同時に高める取り組みの加速点と位置づけます。

■ 認定の概要

認定制度名：健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）認定機関 ：日本健康会議

■ 背景

採用難・離職率の高止まりが続く中、職場環境や社員の健康への配慮は、企業に対する信頼を左右する指標となっています。スパイアソリューションでは、健康づくりを「制度として整備するだけ」にとどめず、業務の安定運用・顧客対応品質の維持・組織の定着という実務課題と直結させる形で継続的に運用してきました。「安心して長く任せられる支援会社」であるためには、支える人材が健やかに機能し続けられる環境が不可欠と考えるためです。

■ スパイアソリューションの健康経営 ― 三つの軸

① 業務品質と生産性を支える土台体調不良や疲労の蓄積を予防し、集中力と対応力を日常的に維持することが、アウトプットの安定と顧客への継続支援につながります。② 採用・定着における安心材料の整備制度として整えるだけでなく、日常業務の中に根付いた運用であることが、働く側の安心感と長期就業の意欲を生みます。③ 取引先・顧客への信頼形成安定した体制で中長期の支援を続けられることは、BtoB・BtoC双方において「安心して任せられる」根拠となります。

■ 代表コメント

健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の認定取得を、率直に喜ばしく受け止めています。健康づくりは一見、社内の話のように見えます。しかし実際には、仕事の質と継続性を支える土台であり、支援先の事業成長を本気で後押しするための条件でもあります。私たちは集客支援の会社として、「成果を出すこと」と「その成果を出し続けられる体制であること」の両方で信頼される存在を目指しています。今回の認定を出発点に、健康経営の取り組みをさらに深め、採用・定着・事業成長のすべてにつながる組織づくりを加速させていきます。

■ 会社概要

会社名： スパイアソリューション株式会社HP: https://spire.info/代表者： 原 浩之助所在地： 福岡市中央区天神5丁目5番13号設立： 2019年事業内容： D2C支援、広告運用、SNS戦略、組織エンゲージメント設計など

■本件に関するお問い合わせ先

会社名： スパイアソリューション株式会社お問い合わせ：https://spire.info/contact/