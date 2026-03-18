株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano（ディーワンミラノ）は、2026年春夏コレクションを2026年3月20日（金・祝）より5週連続で発売します。

5週連続で新作ウォッチを発売、2026SSコレクション始動

本企画では、ブランドを象徴するミニマルウォッチからポリカーボネート素材を使用した人気シリーズ、スポーツデザインモデルまで、毎週金曜日に新作コレクションを発表するローンチプログラムとして展開。2026年3月20日から4月17日までの5週間にわたり、D1 Milanoの多彩なデザインアプローチを段階的に紹介します。第一弾として登場するのは、ブランドを代表するコレクション「ULTRA THIN（ウルトラシン）」。シリーズとして初めてダイヤルにデザイン要素を取り入れたアップデートモデルが登場します。発売はH°M'S" WatchStore表参道をはじめ、全国の取扱店舗にて順次開始予定です。

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION

5 WEEK RELEASE PROGRAM

2026年春夏コレクションは、以下のスケジュールで展開されます。

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。

FIRST RELEASE

ULTRA THIN COLLECTION

ミニマルデザインに新しい

立体表現を加えたアイコンモデル

シリーズ第一弾として登場するのは、ブランドのシグネチャーモデルであるULTRA THINコレクション。ミニマルな造形を軸としながら、今回のモデルではシリーズとして初めてダイヤルにデザイン要素を加えました。外周リングやインデックスにグラフィック表現を取り入れることで、角度によって表情が変わる立体感を生み出しています。ブレスレット一体型ケースによるシャープなシルエットはそのままに、カラーとグラフィックの組み合わせによってそれぞれのモデルに個性を与えたアップデートモデルです。

Jade Mirage

深みのあるオリーブグリーンダイヤルに、外周へ配置したアラビア数字モチーフを組み合わせたデザイン。ミニマルなフェイスの中にさりげないアクセントを加え、静かな存在感を演出します。ゴールドトーンのケースとの組み合わせにより、クラシックすぎないモダンなバランスに仕上げています。

Carbon Mirage

ブルーのブラスダイヤルに走るゴールドのニュアンスは、日本の伝統技法「金継ぎ」に着想を得たデザイン。欠けたものを美として蘇らせるという思想をモチーフに、ダイヤルに独特の奥行きを与えています。39mmのステンレススチールケースに反射防止サファイアガラスを採用し、ダイヤルの質感をクリアに映し出します。

Models

PRODUCT INFORMATION

Collection Ultra Thin

Case Size：39mmMaterial：Stainless Steel316LGLASS：SAPPHIRE WITH BLUE ANTI-REFLEX COATINGMovement：Quartz WITH 2 HANDSWATER RESISTANCE：5ATMPrice：\69,300(税込)Launch Date：2026年3月20日(金・祝)

◆発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M'S" WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、その他 D1 Milano取り扱い店舗

◆お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL：03-6438-9321