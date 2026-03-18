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採用支援を行う株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、2026年3月、27卒向けスカウト型就活イベント『デアイバ』を東京・大阪で開催いたしました。今回は、 東京で46名・大阪で41名 の学生が参加し、活気溢れる雰囲気の中、企業と学生の「出会い」を提供しました。

■開催実績（2026年3月）

・対象：2027年3月卒業予定の大学生・大学院生・イベント形式：グループディスカッション＋対話会（対面開催）

■参加企業の声 ～デアイバに参加してみて～

「多くの優秀な学生と効率よく出会うことができた。」「学生と個別にじっくり話すことができ、イベントで求めていた学生層とマッチできた。」「内定出しに向けた母集団形成の場として、有効に活用できた。」

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

**『デアイバ』は、就活生がグループディスカッションを繰り返しながら成長し、企業がその姿を評価・スカウトできる「対面型スカウトイベント」です。**・累計参加学生数：80,000名以上・年間動員学生数：4,000名以上**特徴**・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化・その場でインターン・選考オファーが可能・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■学歴内訳

■27卒・28卒イベント開催枠の状況

**28卒 地方イベント（残枠）**・札幌開催（9月5日）：残り1枠・仙台開催（8月2日）：残り1枠・仙台開催（10月10日）：残り3枠企業の早期採用ニーズの高まりにより、地方開催イベントについても企業からの申し込みが増加しています。**27卒イベント 東京開催（残枠）**※地方イベントは既に完売・4月25日開催：残り1枠・5月10日開催：残り1枠本イベントは、27卒学生の母集団形成や、選考前の学生接点の創出を目的としてご活用いただけます。

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

**特徴**・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化・その場でインターン・選考オファーが可能・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

5月16日(土)東京 70名想定6月7日(日)東京 70名想定6月13日(土)東京 70名想定6月14日(日)大阪 60名想定6月20日(土)名古屋 50名想定6月27日(土)福岡 50名想定6月28日(日)大阪 60名想定詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。■資料請求・お問い合わせフォームhttps://deiba.jp/corporate/inquiry/■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田）miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階代表者：代表取締役 志村友樹TEL：03-3221-5235Mail：deiba-client@deiba.jp公式HP：https://deiba.jp/corporate/担当：DEiBA Company 広報 福田