『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」結果発表！盤石の布陣で韓国チームが3連覇

株式会社 Com2uS Japan

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スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、3月14日に開催された日韓ライバル戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2026」の結果をお知らせします。

「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」は、日本と韓国の召喚士たちが代表チームを結成し対戦する団体戦です。

全世界でサービスを展開する『サマナーズウォー』で、数々の強豪召喚士を輩出してきた両国の代表戦として、毎年大きな注目を集めています。

特殊ルールのある対戦や団体戦ならではのチームワークなど、個人戦の世界大会である「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ」（SWC）とは、一味違った対戦が繰り広げられます。

過去3回の通算成績では韓国が2勝1敗と勝ち越しており、日本が雪辱を果たすか、韓国がその差を広げるか。満員となった大阪・近鉄アート館の熱気とともに、注目の一戦の幕が上がりました。

会場となった大阪・近鉄アート館には多数の召喚士の皆さんが応援に駆けつけました

第1部のチームマッチは、それぞれ異なるルールが課せられた3本勝負。

ラウンド1の「20★対戦」で韓国のSCHOLES!選手が先制し流れを作ると、続くラウンド2の「2vs2チーム対戦」では、BEATD・JHZZING組がフルセットの死闘を制する執念の勝利。第3ラウンドを待たずして、韓国チームが第1部の勝利をもぎ取りました。

第2部は全ラウンド2本先取の勝ち抜きバトル。

後がない日本チームは反撃を狙いますが、韓国からは昨年のMVP・KUROMI!選手が登場。MATSU選手、KAMECHAN選手といった日本の実力者を立て続けに撃破する快進撃を見せ、序盤から大きなリードを奪います。

対する日本チームも、BEAT.P選手、TAKUZO10選手、OSSERU選手が意地の1勝をそれぞれもぎ取り、会場を大きく沸かせる一進一退の攻防を展開。しかし、序盤の連敗が響きあと一歩及ばず。韓国のBEATD選手が最後の勝利を飾り、韓国チームが3年連続となる総合優勝を決定付けました。

相手チームからの投票で選ばれるMVPは、韓国チームのBEATD選手が。日本チームはBEAT.P選手が選ばれました。

韓国チームMVPのBEATD選手日本チームMVPのBEAT.P選手

大会の模様はCom2uS Japan公式YouTubeチャンネルにてアーカイブを視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

□JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2026 日韓ライバル戦アーカイブ映像

https://www.youtube.com/live/QtbodzeNcmI

激闘を終え、言葉の壁を越えて健闘を称え合う両チームの姿や、素晴らしいプレーには敵味方関係なく惜しみない賛辞を送る観客の姿が非常に印象的な大会となりました。

選手たちはもちろん、現地・オンラインで応援してくださった全ての皆さまに心より感謝申し上げます。今後も『サマナーズウォー』は、召喚士の皆さまに熱狂をお届けできるよう、様々な取り組みを行ってまいります。

大会やイベントに関する情報はゲーム内のお知らせや公式SNSをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 12.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

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ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。