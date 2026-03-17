家族として暮らす愛犬・愛猫との記憶を、身につけるかたちに。PETIT MUSEAUが鼻紋ジュエリーを提案

株式会社EDITION DE KIOKU

愛犬・愛猫それぞれに異なる「鼻紋」をもとに、世界に一つのジュエリーを制作するPETIT MUSEAU（プチ・ミュゾー／フランス語で「小さな鼻」の意。運営会社：株式会社EDITION DE KIOKU、所在地：福岡県福岡市、代表取締役：一瀬尚孝）は、家族として暮らす犬猫との記憶を日常の中で身につけられるジュエリーを提案しています。ブランドを象徴するシリーズ「THE IMPRINT」は、犬や猫それぞれに異なる鼻紋を写し取り、一点ずつ仕立てるコレクションです。日本国内に加え、台湾・香港・マカオにも展開しており、現在は国内外のペット専門の葬儀社、ペットサロン、ドッグランなどとの販売代理店提携も進めています。今後の事業拡大とブランド基盤強化を見据え、このたび事業を独立させ、新会社として運営を開始しました。

ペットを家族として迎える時代に、「記憶を残す」選択肢を提案

ペットを家族として迎えることが当たり前になった今、愛犬・愛猫との時間を写真や動画だけでなく、もっと近くに感じられるかたちで残したいというニーズが広がっています。

PETIT MUSEAUは、そうした思いに応える選択肢として、それぞれの個体ごとに異なる鼻紋を写し取り、日常的に身につけられるジュエリーとして仕立てています。目指しているのは、特別なときだけ取り出す記念品ではなく、日々の暮らしの中で自然に身につけられ、ふとした瞬間にその存在を感じられるものです。

日本国内に加え、台湾・香港・マカオにも展開

PETIT MUSEAUの顧客は、主に20代～50代の、ペットを家族のように大切に想う方々です。日本国内に加え、台湾・香港・マカオにも展開しており、犬猫との関係性を大切にする幅広い層から支持を集めています。

こうした広がりの背景には、単に珍しいモチーフであることだけでなく、ペットとの絆を日常に取り入れやすいかたちで残せることへの共感があると考えています。

保管するためだけでなく、日常の中で身につけられるジュエリーとして

PETIT MUSEAUでは、鼻紋という特別なモチーフをもとに、大切な存在との記憶を静かに身につけられるジュエリーを一点ずつ仕立てています。「THE IMPRINT」は、その記憶をかたちにするシリーズです。

メモリアル需要に限らず、今そばにいる大切な家族との時間を残したいという思いにも応えることで、「別れの後のためだけではない、日々の中で身につける記憶のかたち」を提案しています。

お客様からは「日常の中で近くに感じられる」という声も

実際にPETIT MUSEAUのジュエリーを手にしたお客様からは、日常の中で愛犬・愛猫を近くに感じられるという声が寄せられています。

「仕事中もいつもうちの子を近くに感じられます。ふとチャームに触れるたび、癒やしをもらっています。」

「鼻紋というものをこの商品を通して初めて知りました。うちの子はまだ元気ですが、ずっと近くに感じられるようブレスレットを作りました。仕事中に見るたび自然と笑顔になれます。」

LINE UP

THE IMPRINT - NecklaceTHE IMPRINT - Bracelet

THE IMPRINT - Necklace(https://petitmuseau.net/products/dog-nose-print-silver-pendant)：愛犬・愛猫の「鼻紋」を刻んだ、世界にひとつだけのネックレス。

シンプルで上品なデザインは、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

胸元でそっと寄り添い、大切な存在をいつも感じられる特別な一品です。

価格：23,980円（税抜）～

THE IMPRINT - Bracelet(https://petitmuseau.net/products/dog-nose-print-silver-bracelet)：手元でそっと輝く、愛犬・愛猫の「鼻紋」を刻んだブレスレット。

控えめなデザインで、どんなスタイルにも馴染みます。

大切な存在を身近に感じながら、日々の暮らしに寄り添うジュエリーです。

価格：税込23,980円（税抜）～

商品は公式オンラインストアにて受注販売しています。詳細はPETIT MUSEAU公式サイト(https://petitmuseau.net/)をご覧ください。

国内外で提携を進め、今後は新たな商品展開も予定

現在PETIT MUSEAUでは、国内外のペット専門の葬儀社、ペットサロン、ドッグランなどとの販売代理店提携を進めています。今後は、より多様な接点を通じて、鼻紋ジュエリーという選択肢を広げていく予定です。

さらに、ジュエリーにとどまらず、メモリアルボックスなど、ペットとの記憶を残すための新たな商品展開も予定しています。

今後は、国内外での展開拡大や提携先との連携強化を進めながら、ペットを家族として愛する方々にとって、大切な記憶を日常の中で身近に感じられる選択肢のひとつとなることを目指します。

PETIT MUSEAUについて

PETIT MUSEAUは、愛犬・愛猫の鼻紋をもとに、世界に一つのジュエリーを制作するオーダーメイドブランドです。

一頭ごとに異なる鼻紋を丁寧に写し取り、大切な存在との記憶を身につけられるかたちへと仕立てています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179496/table/3_1_c4fbdd73f24c9c30d1e32f6d7b60fbe3.jpg?v=202603180551 ]

担当：ブランド統括責任者 一瀬 奈々

お問い合わせ：info [at] petitmuseau.net またはお問い合わせフォーム(https://petitmuseau.net/pages/contact)