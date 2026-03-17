薬草研究家・織田剛監修『自然の力で無理なくつづく！ 毒出し実践ガイド』3月21日発売！フランス式ファスティングで心身のリセットを提案

株式会社フランスダイレクト

ハーブティーなど植物関連商品の販売や植物に関連する情報を発信する株式会社フランスダイレクト（本社：沖縄県宮古島市）の代表であり、薬草研究家でもある織田剛が監修した書籍『自然の力で無理なくつづく！ 毒出し実践ガイド』が、2026年3月21日（土）に発売されます。

本書では自然の力を活用した毒出しとファスティングの実践方法を紹介し、現代人が抱える健康課題に対する新しいセルフケア習慣を提案します。

◆『自然の力で無理なくつづく！ 毒出し実践ガイド』について

価格 ：1430円（税込）

発売日 ：2026年3月21日

監修 ：織田剛

現代の暮らしではトランス脂肪酸や食品添加物、残留農薬をはじめ、医薬品、サプリメント、化粧品、洗剤など、さまざまな「毒」と隣り合わせです。避けるべきものを数えあげればキリがなく、気にしすぎると生活が息苦しくなってしまうため、多くの人は毒を「ないこと」にしながら取り込み続けています。

本書で紹介するフランス式ファスティングは、おいしいスープやフレッシュなジュース、カフェで飲むようなドリンクを味わいながら進められる、空腹感ゼロのつらくないファスティングです。

【毒出し＆ファスティングの効果】

- 若い頃のように体が軽くなり動きやすくなる- 肌トラブルが減り、若々しい肌ツヤを取り戻す- 白髪の悩みが減り、健やかな髪の印象に近づく- 朝から夜まで、安定して力を出せるようになる- 頭のモヤモヤが晴れ、思考がクリアになる- 何か新しいことに、前向きにチャレンジしたくなる

真似するだけで実践できる4日間プログラムとレシピも収録。体と心をリセットするセルフケア習慣で、心も体も若返らせてみませんか？

ご購入はこちら ：Amazonページ(https://www.amazon.co.jp/dp/4299077091)

織田剛 プロフィール

織田剛（おだ・たけし）

植物力研究家。ハーブ・ファスティング(R)開発者。 1979年沖縄宮古島生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒、一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在学時にパリ第八大学博士課程に留学。指導教官にフランスの伝統的薬草学を紹介され、フランスハーブの世界を知る。フランスで流行していたファスティングの実践で10キロ以上のダイエットに成功し、体調の劇的な改善を実感する。2015年、肺の遺伝性の難病が発症し、片肺を切除の宣告を受けるが、フランスのメディカル・ハーブの独自研究で肺の寛解に成功。フランスの伝統的な薬草学や修道院などで行われていたファスティングの理論を体系化。現在はフランスの伝統的な薬草学を紹介し、薬草学の普及、ハーブ治療院をつくるために活動し、ハーブ・ファスティング(R)を開発。著書に『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）。YouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」を運営。

◆織田剛のYouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」

「無添加おすすめ商品シリーズ」など、健康の専門知識を活かした動画が好評で、登録者数は約3.44万人となっています（2026年3月16日現在）

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/channel/UCJxss3CRTSBi-moJpn0Z1OQ)

◆メディア掲載（一部）

2026年

- 日刊SPA！（2026年3月11日公開）「現代人の体内は毒まみれ!? 断糖高脂質の第一人者と薬草研究家が語る『解毒のすすめ』(https://nikkan-spa.jp/2147731)」- 日刊SPA！（2026年2月28日公開）「アメリカも大幅に方針転換。『糖を捨て、脂を食べる食生活』が正しい人類学的な理由(https://nikkan-spa.jp/2147716)」

2025年

現代ビジネス（2025年10月8日公開）

「めんつゆもドレッシングも要注意！…『ふつうの調味料』に危ない添加物が入っているか見分ける方法(https://gendai.media/articles/-/157523)」

日刊SPA！（2025年10月7日公開）

「いまや大人気の“プロテイン”に潜んでいるリスク『将来、透析が必要になるかもと言われた』(https://nikkan-spa.jp/2121163)」

現代ビジネス（2025年8月6日公開）

「納豆は『産地ロンダリング食品』、韓国産キムチは中国産…産地をごまかす食品業界の闇(https://gendai.media/articles/-/155527)」

現代ビジネス（2025年6月20日公開）

「『カット野菜で栄養を摂る』人は注意…あなたも騙されている”健康風食品”の裏側(https://gendai.media/articles/-/153720)」

雑誌『ゆほびか(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXVQG4HX)』特集記事掲載（2025年5月増刊号）

【会社概要】

会社名 ：株式会社フランスダイレクト

代表 ：代表取締役社長 織田 剛

設立日 ：2013年9月20日

資本金 ：1,000,000円

URL ：https://france-direct.com/